Ejecución del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá alcanza un 41% y se trabaja en la cimentación de las fundaciones

La construcción de las torres principales también gana altura. La Torre Este, identificada como M3, alcanza aproximadamente 53 metros de altura. (Cortesía)

Guardar

La construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un 41 % de ejecución física, con trabajos concentrados en la cimentación de las fundaciones y el levantamiento de columnas.

El proyecto mantiene su fecha contractual de entrega para diciembre de 2028 y continúa desarrollándose en distintos frentes de obra.

PUBLICIDAD

Se informó que la fase de cimentación se aproxima a un hito determinante con la finalización de la totalidad de los pilotes, componentes esenciales para soportar la estructura.

Una vez concluida esta etapa, los esfuerzos se concentrarán en la construcción de cabezales y columnas, así como en la incorporación de las vigas lanzadoras que permitirán iniciar el montaje progresivo de los segmentos que conformarán el puente.

Dentro de este proceso, una nota de prensa indica que la obra se prepara para comenzar el traslado de dovelas prefabricadas hacia los frentes de trabajo, una, que marcará el inicio de una nueva fase constructiva.

PUBLICIDAD

La información oficial indica que la fabricación de elementos prefabricados mantiene un ritmo sostenido.

El detalle indica que en el sector de Balboa, en el corregimiento de Ancón, frente a la sucursal del Banco Nacional de Panamá se encuentra la viga lanzadora que será izada para su instalación entre las columnas ya construidas del viaducto Este.

También se llevarán a cabo las primeras pruebas de movilización de dovelas hacia esa zona.

Las piezas, con pesos que oscilan entre 60 y 80 toneladas, serán transportadas en camiones de cama baja especialmente diseñados para cargas de gran dimensión.

Los desplazamientos se realizarán durante la noche con el objetivo de reducir el impacto sobre la circulación vehicular.

De acuerdo con la información oficial la fabricación de elementos prefabricados mantiene un ritmo sostenido.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es un proyecto de infraestructura que conectará Panamá Oeste con la ciudad de Panamá.

El proyecto contempla la producción de 1,511 dovelas de concreto y, hasta la fecha, se han construido cerca de 210 unidades.

Estas piezas integrarán los diferentes segmentos de los viaductos y cada vano de 60 metros requerirá 14 dovelas para completar su configuración estructural.

La construcción de las torres principales también gana altura. La Torre Este, identificada como M3, alcanza aproximadamente 53 metros de altura.

La torre, ubicada en el sector de Arenera, La Boca, corregimiento de Ancón, tendrá una altura final de 186 metros y será una de las dos estructuras principales en forma de H que sostendrán el puente atirantado.

PUBLICIDAD

La segunda, identificada como M4 Oeste, se construye cerca del cauce de navegación del Canal de Panamá y ambas alcanzarán una altura equivalente a un edificio de 62 pisos.

Los esfuerzos se concentrarán en la construcción de cabezales y columnas.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es un proyecto de infraestructura que conectará Panamá Oeste con la ciudad de Panamá, ubicado al norte del Puentes de las Américas, en el lado Pacífico del Canal.

Con una longitud de 3.6 kilómetros y un costo valorado en $2.600 millones, busca según las autoridades aliviar el congestionamiento vial que afecta al Puente de las Américas y que el Puente Centenario no ha podido resolver, facilitando los traslados entre la metrópoli y las zonas dormitorio.

PUBLICIDAD

Además, se indica que mejorará la conectividad para cerca de 2 millones de habitantes del área metropolitana, optimizará la navegabilidad de los buques y extenderá el Corredor Norte.

El proyecto forma parte de la red de infraestructura que busca reforzar la conexión entre ambas riberas del Canal de Panamá.

Al explicar sobre el diseño indicó que este incluye cinco segmentos principales. Entre ellos figura un tramo tirantado de 965 metros, con un vano central de 485 metros sobre el canal navegable y dos laterales de 240 metros cada uno.