Panamá

Subasta mundial del café de alta gama de Panamá supera los $3 millones en ventas

Los Geisha marcaron un piso superior a $1.500 por kilogramo, mientras que los varietales superaron los $897 por kilogramo

Cada uno de los 50 lotes ofrecidos tenía 15 kilogramos. La selección incluyó 40 partidas de Geisha y 10 de otras variedades. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
Cada uno de los 50 lotes ofrecidos tenía 15 kilogramos. La selección incluyó 40 partidas de Geisha y 10 de otras variedades. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
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Elida Geisha Torre alcanzó el mayor precio de la subasta Best of Panama 2026: $18.004 por kilogramo. El lote de Lamastus Family Estates se vendió por $270.060 a la empresa china 京东 JD.com, según los resultados difundidos tras el cierre de la puja.

La edición por los 30 años del certamen reunió 50 lotes de café de alta gama y generó ventas por $3.041.940. La jornada confirmó el dominio de los Geisha panameños, aunque también dejó valores elevados para los varietales y ventas distribuidas entre compradores de 11 países.

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La puja organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) comenzó a las 18.00 del 23 de septiembre y concluyó a las 13.30 del día siguiente, hora de Panamá.

Durante ese período participaron 83 postores de 21 países. Los 29 compradores que lograron adjudicarse lotes procedían de China, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos, Panamá, Hong Kong, Arabia Saudita, Malasia y Canadá.

Cada uno de los 50 lotes ofrecidos tenía 15 kilogramos. La selección incluyó 40 partidas de Geisha y 10 de otras variedades.

El lote Elida Geisha Vuelta Natural alcanzó $10.008 por kilogramo y fue adquirido por The Espresso Lab, de Dubái. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
El lote Elida Geisha Vuelta Natural alcanzó $10.008 por kilogramo y fue adquirido por The Espresso Lab, de Dubái. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

Los Geisha marcaron un piso superior a $1.500 por kilogramo. Los varietales, por su parte, superaron los $897 por kilogramo.

Los compradores chinos adquirieron 20 lotes y representaron el 38% de la facturación final de la subasta.

Japón compró seis lotes, equivalentes al 16% del valor total. Emiratos Árabes Unidos se quedó con nueve partidas y concentró el 13% de las ventas.

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Corea del Sur obtuvo tres lotes y representó el 10% del total comercializado. El resto de las adquisiciones quedó repartido entre los demás mercados participantes.

El segundo valor más alto correspondió al lote Lérida Waterfall Geisha Natural, de Lérida Estate y de la productora María Antonela Amoruso. La partida se vendió por $13.505 por kilogramo.

Los valores conseguidos reflejan el interés internacional por la producción panameña. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
Los valores conseguidos reflejan el interés internacional por la producción panameña. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

Ese café había logrado el mejor puntaje entre los Geisha Naturales durante la reciente Cata Internacional.

El lote Elida Geisha Vuelta Natural alcanzó $10.008 por kilogramo y fue adquirido por The Espresso Lab, de Dubái.

Los cafés Hacienda La Esmeralda Geisha Washed y Geisha Natural también ingresaron en el grupo de partidas que superaron esa referencia. Sus precios fueron de $10.014 y $10.024 por kilogramo, respectivamente.

Los varietales registraron valores de entre $897 y $4.216 por kilogramo. El Laurina de Hacienda La Esmeralda fue el lote mejor cotizado de esa categoría.

La SCAP indicó que los resultados de los varietales superaron los precios promedio que esa división había alcanzado durante la subasta de 2025.

Fotografía de archivo en la que se registraron las manos de un hombre al seleccionar granos de café geisha, durante el "Panamá Coffee Festival", en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco
Fotografía de archivo en la que se registraron las manos de un hombre al seleccionar granos de café geisha, durante el "Panamá Coffee Festival", en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Daniel Peterson, vicepresidente de la SCAP, sostuvo que los valores conseguidos reflejan el interés internacional por la producción panameña. “Todos los productores recibieron muy buenas ofertas por sus lotes”, afirmó.

El dirigente señaló que el resultado también muestra un crecimiento de la calidad del café de especialidad del país. Peterson vinculó las cifras con la demanda de cafés de perfiles diferenciados.

Rachel Peterson, gerente de mercadeo de Hacienda La Esmeralda, puso el foco en la cotización media de la jornada. “El valor de la subasta está en el precio promedio”, dijo.

La representante precisó que ese indicador se ubicó en $4.055,92 por kilogramo. Para ella, la cifra mostró que los compradores valoraron el conjunto de los cafés ofrecidos y no solamente los lotes con mayores precios.

Wilford Lamastus, productor del lote que encabezó la venta, celebró el desempeño general de los participantes. “Todos los productores vendieron muy bien sus lotes, y eso es lo más importante para el café de especialidad de Panamá”, expresó. Su hijo, Wilford Lamastus Jr., recordó que el Best of Panama nació hace 30 años, cuando un grupo de productores buscó una salida a la crisis de precios que afectaba al sector cafetero panameño.

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