Sívar Run 2026 recorre el Centro Histórico de San Salvador para recaudar fondos contra la fibrosis quística

La Sívar Run 2026 reunió a cientos de personas en el Centro Histórico de San Salvador para recaudar fondos para la Fundación Contra la Fibrosis Quística del Hospital Benjamín Bloom. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

Guardar

Cientos de personas participaron en la Sívar Run 2026, una carrera que recorrió el Centro Histórico de San Salvador con el propósito de recaudar fondos para los niños atendidos por la Fundación Contra la Fibrosis Quística del Hospital Benjamín Bloom. La actividad celebró su sexta edición con circuitos familiares, competencias deportivas y espacios destinados a la convivencia.

Los recursos obtenidos durante la jornada serán entregados a la fundación para contribuir a la atención, los tratamientos y el bienestar de pacientes pediátricos con fibrosis quística en El Salvador. La carrera reunió a atletas, familias, patrocinadores, instituciones y visitantes extranjeros alrededor de una causa vinculada con la salud de la niñez.

PUBLICIDAD

La salida se realizó desde la plaza Gerardo Barrios, uno de los puntos centrales del recorrido. Desde temprano, los participantes se concentraron en el sector para integrarse a las distintas modalidades previstas por los organizadores.

Los participantes recibieron medallas al finalizar los recorridos y los primeros lugares de cada categoría obtuvieron premios en la Sívar Run 2026. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

La edición recordó a Fernanda Valeria Zepeda Flores

La sexta edición de la carrera incluyó un homenaje póstumo a Fernanda Valeria Zepeda Flores, una niña de 10 años que formó parte de la fundación y falleció tras padecer fibrosis quística. Su recuerdo estuvo presente durante una jornada enfocada en respaldar a otros niños que enfrentan la enfermedad.

La Sívar Run se consolidó como una actividad anual de recaudación para la Fundación Contra la Fibrosis Quística del Hospital Benjamín Bloom. Los fondos obtenidos serán destinados a los pacientes pediátricos que reciben atención a través de la organización, con el aporte de quienes participaron en las rutas, las empresas patrocinadoras y las instituciones que apoyaron la convocatoria.

PUBLICIDAD

La Sívar Run se consolidó como una actividad anual de recaudación para la Fundación Contra la Fibrosis Quística del Hospital Benjamín Bloom. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

La carrera incluyó recorridos de uno, tres, cinco y 10 kilómetros

La programación ofreció opciones para corredores de distintos niveles. Las familias y quienes asistieron con mascotas pudieron participar en trayectos recreativos de un kilómetro y tres kilómetros, mientras que los atletas tuvieron las modalidades competitivas de cinco y 10 kilómetros.

Los participantes recibieron medallas al finalizar los recorridos y los primeros lugares de cada categoría obtuvieron premios. La organización también dispuso estaciones de hidratación, parqueo gratuito y obsequios proporcionados por las empresas que respaldaron la actividad.

La variedad de distancias permitió la participación de personas que buscaban realizar actividad física sin competir y de corredores que acudieron para medir sus tiempos en las rutas del Centro Histórico. La presencia de familias dio a la jornada un componente comunitario, junto con el objetivo de obtener fondos para los pacientes de la fundación.

PUBLICIDAD

Los participantes recibieron medallas al finalizar los recorridos y los primeros lugares de cada categoría obtuvieron premios en la Sívar Run 2026. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

La Alcaldía de San Salvador Centro respaldó la actividad por cuarto año

La Alcaldía de San Salvador Centro acompañó la iniciativa por cuarto año consecutivo. El alcalde Mario Durán atribuyó la convocatoria a la participación de salvadoreños, turistas, empresas e instituciones que se sumaron a la carrera.

La municipalidad desplegó personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, Desechos Sólidos, Promoción de Salud y Protección Civil Municipal. Estas dependencias atendieron las labores de seguridad, limpieza, orientación y respuesta ante cualquier emergencia durante el desarrollo de la actividad.

El apoyo logístico permitió ordenar la circulación de participantes y asistentes en los alrededores de la plaza Gerardo Barrios y en los tramos establecidos para cada distancia. Las instituciones municipales también permanecieron en los puntos de concentración de corredores.

PUBLICIDAD