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Dónde van los archivos borrados de Google Drive: el ciclo de vida de tus datos

Cualquier archivo movido a la papelera puede ser recuperado fácilmente por el usuario

El usuario cuenta con un margen de 30 días para realizar la recuperación de algún archivo sin dificultades. Europa Press
El usuario cuenta con un margen de 30 días para realizar la recuperación de algún archivo sin dificultades. Europa Press
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Cuando eliminas archivos en Google Drive, estos no desaparecen de inmediato ni se destruyen al instante. En cambio, inician un proceso definido que permite la recuperación durante un periodo limitado y, finalmente, conduce a su eliminación permanente.

Este recorrido, que abarca distintas etapas, busca proteger a los usuarios de borrados accidentales y darles un margen para revertir la decisión si lo necesitan.

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Qué ocurre con los archivos eliminados en Google Drive

Al decidir quitar un archivo de Google Drive, el primer cambio no es su desaparición, sino su traslado a una sección especial llamada Papelera. Desde ese momento, el elemento deja de estar visible en la carpeta principal o en la unidad general, pero no se borra del todo.

Primer plano del logo y texto de Google Drive en una pantalla blanca, mostrando el triángulo multicolor (verde, amarillo, azul, rojo) y el nombre 'Google Drive'.
Cuando eliminas archivos en Google Drive, estos no desaparecen de inmediato ni se destruyen al instante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante este periodo, el archivo sigue ocupando espacio en la cuenta de almacenamiento, por lo que no se gana espacio adicional de inmediato tras enviarlo a la papelera.

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El tiempo de permanencia en este estado es de 30 días exactos. En ese lapso, cualquier archivo movido a la papelera puede ser recuperado fácilmente por el usuario. Solo después de que se cumple ese plazo, el sistema procede a eliminarlo de manera automática y definitiva.

A partir de ese momento, el documento o archivo desaparece de los servidores de Google y ya no es posible recuperarlo utilizando las funciones habituales de Google Drive.

Google Drive - papelera - Google - archivos - tecnología - 19 de agosto
Así luce la interfaz de la papelera de Google Drive. (Captura Google Drive)

Proceso para eliminar, restaurar y borrar archivos en Google Drive

Eliminar un archivo en Google Drive implica realizar una serie de pasos sencillos desde la computadora o el dispositivo móvil. El proceso comienza al seleccionar el archivo y optar por moverlo a la papelera. Este paso puede ejecutarse con un clic derecho sobre el archivo o a través del menú de opciones, dependiendo del dispositivo utilizado.

Si se cambia de opinión y se desea recuperar el archivo antes de que se borre de manera definitiva, basta con dirigirse a la sección de la papelera, buscar el elemento y restablecerlo. Esta acción devuelve el archivo a su ubicación original, como si nunca hubiera sido eliminado.

Es menester señalar que el usuario cuenta con un margen de 30 días para realizar esta recuperación sin dificultades.

Google Drive - Fotos - almacenamiento - tecnología - 15 de junio
Google Drive y Google Fotos solo comparten el mismo espacio de almacenamiento en tu cuenta de Google, sin otra conexión directa entre ellos. (Composición Infobae: Google)

Cuando la prioridad es liberar espacio de almacenamiento y se requiere borrar archivos de la papelera antes de que transcurra el tiempo estipulado, el proceso también es directo. El usuario puede optar por vaciar toda la papelera de una sola vez o eliminar archivos específicos de forma individual. En ambos casos, se solicita una confirmación final antes de proceder con la eliminación definitiva.

En el caso de cuentas asociadas a una organización, como las de trabajo o estudio bajo Google Workspace, existe una capa adicional de protección. El administrador de la organización dispone de una ventana extra de hasta 25 días para restaurar archivos que los usuarios hayan borrado de manera definitiva.

Esta restauración solo puede realizarse desde el panel de control del administrador, lo que otorga una segunda oportunidad para recuperar datos en situaciones críticas.

Gemini tiene una función para ayudarte a liberar espacio en Google Drive.
Gemini permite analizar y resumir archivos y carpetas completas desde el panel lateral de Google Drive, sin necesidad de abrirlos ni descargarlos. (Google)

Acceso a archivos eliminados y permisos compartidos

Al mover un archivo a la papelera, es importante considerar los derechos de acceso. Si el usuario que elimina el archivo es el propietario, otras personas que tenían acceso al documento o carpeta pueden seguir viéndolo y trabajando con él hasta que llegue el momento de la eliminación definitiva.

Por otro lado, si el archivo pertenece a otra persona y se elimina desde la papelera de un usuario con acceso, los demás colaboradores aún podrán acceder al contenido mientras el propietario no lo elimine de forma permanente.

Este ciclo de vida de los archivos en Google Drive responde a la necesidad de equilibrar la seguridad de los datos con la flexibilidad para corregir errores, garantizando que la información pueda ser recuperada durante un periodo prudente antes de desaparecer de manera irreversible.

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