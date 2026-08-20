Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Detectan irregularidades en etiquetas de carnes y productos no lácteos vendidos en Costa Rica

Un estudio del MEIC revisó 78 productos en 25 comercios de cuatro provincias y encontró problemas principalmente en la forma de nombrar los alimentos, el uso de términos lecheros y la información obligatoria en los empaques.

Dos inspectores del Ministerio de Salud de Costa Rica, con chalecos azules, gorras y mascarillas, revisan productos en una vitrina refrigerada de supermercado. Uno usa termómetro.
El MEIC analizó 78 productos comercializados en 25 comercios de San José, Cartago, Alajuela y Heredia como parte de una fiscalización sobre etiquetado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) detectó una serie de posibles incumplimientos en el etiquetado de carnes frescas preempacadas y productos no lácteos comercializados en Costa Rica, luego de realizar una fiscalización que incluyó productos disponibles en establecimientos de San José, Cartago, Alajuela y Heredia.

La revisión contempló 78 productos, de los cuales 43 correspondían a alternativas no lácteas y 35 a carnes frescas preempacadas. El objetivo fue determinar si la información presentada en los empaques cumplía con la normativa y, principalmente, si era clara, veraz y no inducía a error a las personas consumidoras.

PUBLICIDAD

Para realizar el análisis, el MEIC tomó como referencia el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) 67.04.65:12, Uso de Términos Lecheros, así como el Reglamento Técnico Costarricense (RTCR) 400:2006, Etiquetado de carne cruda.

Uno de los principales hallazgos fue que al menos uno de los productos encontrados en el mercado no contaba con registro sanitario, situación que fue trasladada al Ministerio de Salud para que determine las acciones correspondientes.

Además, el estudio encontró productos que presentaban posibles incumplimientos relacionados con el Sistema Internacional de Unidades (SI), mientras que en el caso de las carnes se identificaron problemas particularmente vinculados con la identificación del tipo de corte y de la especie.

PUBLICIDAD

Los productos no lácteos concentran la mayoría de las observaciones

Entre los 43 productos no lácteos analizados, las mayores deficiencias estuvieron relacionadas con la manera en que se identificaba el alimento.

El MEIC encontró posibles incumplimientos en el nombre del alimento en 40 productos, equivalente al 93% de los productos de esta categoría. Le siguió el uso de términos lecheros, observado en 36 productos, un 83.7%, y problemas relacionados con la fecha de vencimiento, presentes en 30 productos, un 69.8%.

El informe también registró observaciones en la leyenda sobre hipersensibilidad en 21 productos (48.8%), mientras que 8 productos (18.6%) presentaron observaciones en la etiqueta complementaria.

En menor proporción, se encontraron problemas relacionados con la información del distribuidor en 2 productos (4.7%) y con el registro sanitario en 1 producto (2.3%).

El MEIC advirtió que un mismo producto podía presentar más de un posible incumplimiento, por lo que los porcentajes no representan necesariamente productos diferentes en cada categoría.

Entre las situaciones señaladas por la institución destaca el uso indebido de términos asociados tradicionalmente con productos lácteos para identificar alimentos elaborados con ingredientes distintos de la leche. El estudio menciona expresamente nombres como “queso vegetal para pizza” y “leche de leguminosas”, además de otras denominaciones e imágenes que podrían generar confusión entre los consumidores.

Pasillo amplio de un supermercado mayorista con estantes altos llenos de productos empaquetados. Dos personas avanzan empujando carritos de compra.
Los productos no lácteos concentraron varias de las principales observaciones, especialmente por el nombre del alimento y el uso de términos lecheros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carnes también presentan problemas de etiquetado

La fiscalización encontró posibles incumplimientos entre los 35 productos cárnicos preempacados evaluados.

El principal hallazgo estuvo relacionado con la indicación del Sistema Internacional de Unidades, observado en 21 productos, equivalentes al 60% de la muestra.

A esto se sumaron problemas en la indicación del nombre de la especie, presente en 9 productos (25.7%), mientras que 5 productos (14.3%) presentaron observaciones relacionadas con la etiqueta complementaria.

Al igual que ocurrió con los productos no lácteos, el MEIC aclaró que un mismo producto pudo presentar más de un posible incumplimiento.

Un paquete de tocino sellado está en primer plano sobre una repisa refrigerada. Al fondo hay otros paquetes de carne y un empleado con guantes azules.
En las carnes frescas preempacadas, el principal posible incumplimiento estuvo relacionado con la indicación del Sistema Internacional de Unidades, presente en el 60% de los productos evaluados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas recibieron plazo para corregir las irregularidades

La fiscalización se realizó en 25 comercios ubicados en las cuatro provincias mencionadas. Después de identificar los posibles incumplimientos, el MEIC envió prevenciones a fabricantes, importadores y distribuidores para que corrigieran las situaciones detectadas.

Las empresas recibieron un plazo de 22 días hábiles para realizar las correcciones.

Hasta la fecha señalada por el Ministerio, se habían notificado 23 prevenciones: 13 correspondientes a productos no lácteos y 10 relacionadas con carnes preempacadas.

Las empresas involucradas tienen además la posibilidad de solicitar una ampliación del plazo o presentar un plan de acciones correctivas para que sea valorado y posteriormente objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Sin embargo, si después de finalizar el periodo de prevención el interesado no presenta evidencia de que corrigió los hallazgos ni un plan de acciones correctivas, el MEIC puede trasladar la denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC).

En ese escenario, podrían aplicarse sanciones económicas de entre ¢462,200 (USD 1,027) y ¢18,488,000 (USD 41 mil)

El Ministerio hizo finalmente un llamado a fabricantes, importadores y distribuidores para que revisen el etiquetado de sus productos y adopten las medidas necesarias para ajustarse a la normativa vigente.

La institución recordó que “la información clara, veraz y suficiente no es solo una obligación legal”, sino también un elemento fundamental para proteger los derechos de las personas consumidoras y evitar prácticas que puedan inducir a error.

Temas Relacionados

Costa RicaMEICcarnesProductos no lácteosIrregularidades

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: CNE y Poder Legislativo acuerdan instalar mesa técnica de diálogo sobre las reformas electorales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Congreso Nacional acordaron iniciar el próximo 17 de septiembre una mesa técnica de diálogo para discutir una eventual reforma electoral de cara a los comicios generales de 2029, con participación de representantes de ambos poderes y aportes de la sociedad civil

Honduras: CNE y Poder Legislativo acuerdan instalar mesa técnica de diálogo sobre las reformas electorales

República Dominicana: La defensa de Hazim acepta más tiempo en caso Senasa

El tribunal movió la vista al 4 de septiembre de 2026 mientras los fiscales buscan cuatro meses extra para cerrar una pesquisa por presunto fraude de más de 19,000 millones de pesos

República Dominicana: La defensa de Hazim acepta más tiempo en caso Senasa

La nueva ley de teletrabajo en Guatemala y el pulso entre la desconexión digital y la seguridad jurídica

La iniciativa que avanzó en el Congreso plantea límites a las comunicaciones fuera de jornada y horarios flexibles, pero expertos cuestionan su diseño y advierten vacíos de fiscalización que podrían erosionar garantías laborales

La nueva ley de teletrabajo en Guatemala y el pulso entre la desconexión digital y la seguridad jurídica

La Universidad Centroamericana de Nicaragua sigue viva en la memoria de exalumnos

Tres años después del cierre ordenado por el régimen, antiguos estudiantes y colaboradores mantienen su huella en la docencia, la investigación y las redes que nacieron en ese espacio de convivencia crítica

La Universidad Centroamericana de Nicaragua sigue viva en la memoria de exalumnos

Panamá endurece sanciones para los bancos que no cumplan con las normas de prevención de blanqueo de capitales

Monto de la penalización dependerá no solo de la gravedad de la infracción, sino también de factores atenuantes o agravantes, afirma la Superintendencia de Bancos

Panamá endurece sanciones para los bancos que no cumplan con las normas de prevención de blanqueo de capitales

TECNO

La IA salta de las matemáticas a la química: así logró orquestar la creación de nuevas moléculas

La IA salta de las matemáticas a la química: así logró orquestar la creación de nuevas moléculas

Estas son las nuevas mejoras de la IA de Google para que la aprovechen estudiantes

Para qué servirá el primer refrigerador cuántico desarrollado por IBM

Ubisoft presenta nueva versión de Prince of Persia: The Sands of Time, su juego estrella de hace 23 años

Cómo mantener la pantalla del iPhone 17 y de un Android como el primer día

ENTRETENIMIENTO

Josh Radnor confiesa que el elenco de ‘How I Met Your Mother’ ya no es cercano: “Ni un poco”

Josh Radnor confiesa que el elenco de ‘How I Met Your Mother’ ya no es cercano: “Ni un poco”

“Solo quiero ayudar a personas como yo, atrapadas en la adicción”: la frase de Matthew Perry que guía el trabajo de su familia

Allison Janney revela el insólito comentario que recibió por su físico al comenzar su carrera en Hollywood

El protagonista de ‘Un sueño posible’, Quinton Aaron, revela cómo es su lucha por volver a caminar

“Fue muy emotivo”, aseguró Will Poulter sobre su experiencia al rodar Union County

MUNDO

El príncipe Harry y su esposa Meghan podrían regresar a vivir al Reino Unido en las próximas semanas

El príncipe Harry y su esposa Meghan podrían regresar a vivir al Reino Unido en las próximas semanas

Israel abatió a cuatro miembros de Hamas en Gaza y confirmó que uno de ellos participó en los ataques del 7 de octubre de 2023

Incendios forestales y caza: cómo las llamas en Fontainebleau reabrieron el debate sobre la protección de la fauna silvestre en Francia

Cómo los búfalos de agua están reconfigurando los humedales australianos y ponen en peligro a una tortuga sagrada

Netanyahu advirtió a Turquía que no permitirá una base militar en Siria: “Nos aseguramos de que lo entendieran”