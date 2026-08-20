Detectan irregularidades en etiquetas de carnes y productos no lácteos vendidos en Costa Rica

El MEIC analizó 78 productos comercializados en 25 comercios de San José, Cartago, Alajuela y Heredia como parte de una fiscalización sobre etiquetado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) detectó una serie de posibles incumplimientos en el etiquetado de carnes frescas preempacadas y productos no lácteos comercializados en Costa Rica, luego de realizar una fiscalización que incluyó productos disponibles en establecimientos de San José, Cartago, Alajuela y Heredia.

La revisión contempló 78 productos, de los cuales 43 correspondían a alternativas no lácteas y 35 a carnes frescas preempacadas. El objetivo fue determinar si la información presentada en los empaques cumplía con la normativa y, principalmente, si era clara, veraz y no inducía a error a las personas consumidoras.

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Para realizar el análisis, el MEIC tomó como referencia el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) 67.04.65:12, Uso de Términos Lecheros, así como el Reglamento Técnico Costarricense (RTCR) 400:2006, Etiquetado de carne cruda.

Uno de los principales hallazgos fue que al menos uno de los productos encontrados en el mercado no contaba con registro sanitario, situación que fue trasladada al Ministerio de Salud para que determine las acciones correspondientes.

Además, el estudio encontró productos que presentaban posibles incumplimientos relacionados con el Sistema Internacional de Unidades (SI), mientras que en el caso de las carnes se identificaron problemas particularmente vinculados con la identificación del tipo de corte y de la especie.

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Los productos no lácteos concentran la mayoría de las observaciones

Entre los 43 productos no lácteos analizados, las mayores deficiencias estuvieron relacionadas con la manera en que se identificaba el alimento.

El MEIC encontró posibles incumplimientos en el nombre del alimento en 40 productos, equivalente al 93% de los productos de esta categoría. Le siguió el uso de términos lecheros, observado en 36 productos, un 83.7%, y problemas relacionados con la fecha de vencimiento, presentes en 30 productos, un 69.8%.

El informe también registró observaciones en la leyenda sobre hipersensibilidad en 21 productos (48.8%), mientras que 8 productos (18.6%) presentaron observaciones en la etiqueta complementaria.

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En menor proporción, se encontraron problemas relacionados con la información del distribuidor en 2 productos (4.7%) y con el registro sanitario en 1 producto (2.3%).

El MEIC advirtió que un mismo producto podía presentar más de un posible incumplimiento, por lo que los porcentajes no representan necesariamente productos diferentes en cada categoría.

Entre las situaciones señaladas por la institución destaca el uso indebido de términos asociados tradicionalmente con productos lácteos para identificar alimentos elaborados con ingredientes distintos de la leche. El estudio menciona expresamente nombres como “queso vegetal para pizza” y “leche de leguminosas”, además de otras denominaciones e imágenes que podrían generar confusión entre los consumidores.

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Los productos no lácteos concentraron varias de las principales observaciones, especialmente por el nombre del alimento y el uso de términos lecheros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carnes también presentan problemas de etiquetado

La fiscalización encontró posibles incumplimientos entre los 35 productos cárnicos preempacados evaluados.

El principal hallazgo estuvo relacionado con la indicación del Sistema Internacional de Unidades, observado en 21 productos, equivalentes al 60% de la muestra.

A esto se sumaron problemas en la indicación del nombre de la especie, presente en 9 productos (25.7%), mientras que 5 productos (14.3%) presentaron observaciones relacionadas con la etiqueta complementaria.

Al igual que ocurrió con los productos no lácteos, el MEIC aclaró que un mismo producto pudo presentar más de un posible incumplimiento.

En las carnes frescas preempacadas, el principal posible incumplimiento estuvo relacionado con la indicación del Sistema Internacional de Unidades, presente en el 60% de los productos evaluados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas recibieron plazo para corregir las irregularidades

La fiscalización se realizó en 25 comercios ubicados en las cuatro provincias mencionadas. Después de identificar los posibles incumplimientos, el MEIC envió prevenciones a fabricantes, importadores y distribuidores para que corrigieran las situaciones detectadas.

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Las empresas recibieron un plazo de 22 días hábiles para realizar las correcciones.

Hasta la fecha señalada por el Ministerio, se habían notificado 23 prevenciones: 13 correspondientes a productos no lácteos y 10 relacionadas con carnes preempacadas.

Las empresas involucradas tienen además la posibilidad de solicitar una ampliación del plazo o presentar un plan de acciones correctivas para que sea valorado y posteriormente objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Sin embargo, si después de finalizar el periodo de prevención el interesado no presenta evidencia de que corrigió los hallazgos ni un plan de acciones correctivas, el MEIC puede trasladar la denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC).

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En ese escenario, podrían aplicarse sanciones económicas de entre ¢462,200 (USD 1,027) y ¢18,488,000 (USD 41 mil)

El Ministerio hizo finalmente un llamado a fabricantes, importadores y distribuidores para que revisen el etiquetado de sus productos y adopten las medidas necesarias para ajustarse a la normativa vigente.

La institución recordó que “la información clara, veraz y suficiente no es solo una obligación legal”, sino también un elemento fundamental para proteger los derechos de las personas consumidoras y evitar prácticas que puedan inducir a error.