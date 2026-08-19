Incendios forestales y caza: cómo las llamas en Fontainebleau reabrieron el debate sobre la protección de la fauna silvestre en Francia

La Oficina Nacional Forestal mantiene cerrado al público el bosque de Fontainebleau y aún no definió la apertura de la temporada de caza mientras evalúa los daños

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En Fontainebleau, varias asociaciones reclaman una suspensión temporal de la caza tras los incendios forestales con el argumento de que los animales necesitan tiempo para recuperarse del calor extremo y del fuego.

Según informó Reporterre, el pedido tomó fuerza después de la difusión de imágenes de ciervos desorientados que intentaban huir de las llamas.

El debate se instaló mientras los incendios avanzaban en la región de Gironda y después de otro episodio registrado semanas antes en el bosque de Fontainebleau.

La exigencia de una suspensión temporal se apoya en campañas de varias entidades, como la asociación Futur, que reunió más de 43.000 firmas, la Fundación Brigitte Bardot y otras iniciativas ciudadanas que presionaron a las autoridades.

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Las asociaciones piden una pausa para la fauna

El pedido de moratoria a la caza cobró fuerza tras la difusión de imágenes de ciervos desorientados y el avance de los incendios en Gironda y Fontainebleau

“Los animales han sufrido dos grandes crisis: la ola de calor y luego los incendios. Necesitan calmarse, reproducirse y recuperar fuerzas”, sostuvo Amadeus, presidente fundador de Futur. Además, planteó que quienes defienden la biodiversidad deberían aceptar una prohibición temporal.

La movilización incluyó una petición promovida por Bruno Valentin, propietario de un santuario de animales en Ardèche, que reunió cerca de 200.000 firmas. Otras solicitudes aparecieron en la página web de la Asamblea Nacional; una de ellas recibió más de 5.700 apoyos.

No se trata de un reclamo nuevo, ya que en enero de 2026 un decreto prefectural restringió el acceso a las zonas afectadas por el megaincendio de Corbières, ocurrido en agosto de 2025, donde casi 17.000 hectáreas quedaron reducidas a cenizas.

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Antecedentes legales y pedidos de restricción

Los defensores de la biodiversidad sostienen que la ola de calor y los incendios dejaron a los animales bajo estrés y afectaron su reproducción y recuperación

“Nos indignó ver que la caza podía reanudarse libremente en estas zonas devastadas. Nos reunimos con el prefecto de Aude para explicarle nuestros argumentos”, explicó Laure Gisie, doctora en derecho y experta jurídica de la Asociación para la Protección de los Animales Silvestres (Aspas).

Tras reunirse con el prefecto de Aude, se reguló el control de especies que dañan cultivos y se permitió a los cazadores ingresar a áreas quemadas solo para capturar jabalíes y corzos, pero no a zonas boscosas.

El aplazamiento del inicio de la temporada de caza se aplicó en Aveyron, Bouches-du-Rhône y Gironde

En 2022, luego de una ola de calor intensa y varios incendios, Aspas había enviado una carta al Ministerio de Transición Ecológica y a varias prefecturas, lo que derivó en un aplazamiento del inicio de la temporada de la práctica cinegética en Aveyron, Bouches-du-Rhône y Gironde.

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Las organizaciones basan parte de su argumentación en el artículo R424-3 del código medioambiental, que autoriza al representante a suspender la caza en caso de “calamidad”, incluidos los incendios.

Gisie afirmó que la moratoria busca proteger a los animales supervivientes, reducir el estrés adicional y permitir evaluaciones científicas sobre el modo en que la naturaleza se recupera en los territorios dañados.

El rechazo de los cazadores

Asociaciones de Fontainebleau reclaman una suspensión temporal de la caza tras los incendios forestales para dar tiempo de recuperación a la fauna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cazadores cuestionan esa lectura. Willy Schraen, presidente de su federación nacional, calificó la propuesta de moratoria como “ridícula” e “ideológica” en declaraciones a La Dépêche du Midi, y atribuyó la iniciativa a ecologistas que, a su juicio, desconocen el terreno.

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En Fontainebleau, Olivier Tournafond, presidente de la Sociedad para la Conservación del Bosque de Fontainebleau y el Valle del Sena, rechazó la idea de una prohibición general.

También señaló que en esa zona existe una fuerte actividad cinegética y que los jabalíes llegan incluso al centro del pueblo, por lo que los cazadores cumplen una función de regulación y vigilancia.

Tournafond agregó que fueron ellos “quienes alertaron a los bomberos del inicio del incendio, lo que ahorró tiempo”. Esa posición coincide con la de quienes consideran que la caza no solo forma parte de una práctica tradicional, sino también de un dispositivo de control.

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Un bosque cerrado y una decisión aún abierta

Los cazadores rechazan la moratoria en Fontainebleau y sostienen que la caza cumple funciones de regulación de jabalíes, vigilancia y control del territorio

Matthieu Payet-Godel, maestro de caza del rally de Fontainebleau, señaló que el bosque abarca casi 25.000 hectáreas y que solo el sector de Trois Pignons sufrió daños severos, con unas 2.200 hectáreas afectadas.

Según dijo, “hay cinco sectores, y cuatro no se vieron afectados por el fuego. En estos sectores no se plantea la cuestión [de una moratoria]”.

Aun así, la continuidad de la temporada de práctica cinegética no está asegurada. Payet-Godel indicó que en la tierra quemada desaparece el olor que el ciervo deja a través de una glándula ubicada entre las pezuñas, una referencia que utilizan los perros para seguir el rastro.

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Las organizaciones citan el artículo R424-3 del código medioambiental, que autoriza suspender la caza en caso de calamidad, incluidos los incendios

Claude Seraud, subdirector de la Federación de Cazadores de Seine-et-Marne, afirmó que “primero hay que controlar el incendio y luego asegurar la zona antes de siquiera considerar si será posible cazar”.

La Oficina Nacional Forestal (ONF) aún no publicó las fechas de apertura de esta práctica en el bosque estatal, que permanece cerrado al público, mientras mantiene conversaciones con la federación para analizar la situación.

Sophie David, jefa de medio ambiente y relaciones públicas de la delegación de la ONF en Île-de-France Este, puso en duda la utilidad de una suspensión total al señalar que los ciervos consumen árboles jóvenes, aunque remarcó que la institución busca que los espacios forestales se regeneren, en particular en el caso de los pinares.

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