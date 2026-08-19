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Cómo los búfalos de agua están reconfigurando los humedales australianos y ponen en peligro a una tortuga sagrada

Un estudio publicado en Ecological Management & Restoration reveló que estos animales modifican el suelo, reducen los recursos alimentarios y aplastan nidos enteros en el área protegida indígena de Arafura Swamp, en Arnhem Land

Un búfalo de color gris oscuro emerge de un área con agua y barro. Se observa pasto verde, árboles y un grupo de aves pequeñas al fondo
El estudio examinó la interacción de los búfalos de agua asilvestrados con los humedales durante las fases de inundación y de sequía en Arnhem Land (Helen Truscott)
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La expansión del búfalo de agua asilvestrado en los humedales tropicales del norte de Australia quedó asociada a un daño directo sobre las tortugas de cuello largo, según un estudio centrado en el área protegida indígena de Arafura Swamp, en Arnhem Land.

De acuerdo con la publicación de la revista Ecological Management & Restoration, la investigación examinó cómo este animal invasor altera el paisaje y de qué manera esos cambios afectan el hábitat que utiliza la especie en distintas etapas de su vida.

El reporte de Phys.org indicó que el trabajo fue desarrollado por la Universidad Charles Darwin (CDU) y analizó la interacción de los organismos invasores con los humedales durante las fases de inundación y de sequía.

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Los búfalos de agua asilvestrados, clasificados como una plaga invasora de gran peso, son considerados “ingenieros del ecosistema”, una categoría que agrupa a especies capaces de crear, modificar, mantener o destruir el ambiente de forma sustancial.

Efectos sobre la alimentación y la reproducción

Tortuga de cuello largo del norte con caparazón oscuro y cuello largo, sobre arena clara frente a plantas verdes altas y ramas secas.
Un estudio en Arafura Swamp vinculó la expansión del búfalo de agua asilvestrado con daños directos sobre la tortuga de cuello largo del norte en los humedales del norte de Australia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El animal analizado fue la tortuga de cuello largo del norte (Chelodina rugosa), presente en Australia. Tiene un importante valor alimentario y cultural para los pueblos de las Primeras Naciones en las zonas donde vive, especialmente en comunidades originarias locales.

El modelado realizado por el equipo mostró que, durante la etapa de inundación, las alteraciones del hábitat provocadas por los búfalos reducen los recursos alimentarios y disminuyen el éxito reproductivo.

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La menor disponibilidad de nutrientes impediría que las tortugas acumulen las reservas necesarias para atravesar la estivación, un período de inactividad estacional que el artículo identifica como una forma de “hibernación de verano”.

Durante la fase seca, la modificación del suelo por parte de los mamíferos también afecta la inactividad y el desarrollo de los embriones en los nidos enterrados. A eso se suma el riesgo de aplastamiento de los animales junto con los huevos producto de los revolcaderos y el pisoteo que deforma el terreno.

El área del estudio y las posibles medidas

Un búfalo de color oscuro con grandes cuernos se encuentra en una sabana árida con pastos amarillos, árboles dispersos y un cielo azul con nubes.
Los búfalos de agua asilvestrados fueron definidos como “ingenieros del ecosistema” porque pueden crear, modificar, mantener o destruir el ambiente de forma sustancial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora principal del estudio, Helen Truscott, es candidata a doctora en el Instituto de Investigación para el Medio Ambiente y los Medios de Vida de la Universidad Charles Darwin (CDU) y directora ejecutiva de la Corporación Aborigen Arafura Swamp Rangers.

Según detalló, la persistencia y abundancia de los búfalos en una región remota y extensa obliga a pensar respuestas intermedias mientras avanzan los planes de remoción a largo plazo.

Entre esas respuestas, Truscott planteó que “para abordar la disminución de la supervivencia de los embriones, aumentar la cantidad de restos leñosos en los sitios puede reducir el impacto del aplastamiento directo y el aumento de la temperatura del suelo”.

Esa medida podría resultar útil en sectores seleccionados del hábitat costero donde actualmente no existe cobertura leñosa. La investigadora señaló que el cercado, útil a menor escala, no es viable para la zona, ya que la infraestructura necesaria lo haría prohibitivo en ese territorio.

Claves para reducir el daño

Dos tortugas, un tronco de madera en el agua, la orilla de un río con guijarros, y árboles frondosos bajo un cielo azul con nubes.
El modelado mostró que, durante la inundación, las alteraciones del hábitat reducen los recursos alimentarios y disminuyen el éxito reproductivo de la tortuga de cuello largo del norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Truscott afirmó además que este modelo conceptual permite identificar con mayor claridad los caminos que conducen a los efectos dañinos y detectar medidas para reducir los impactos negativos.

“El enfoque que hemos descrito aquí es particularmente útil para la gestión de especies autóctonas cuando la eliminación de las especies asilvestradas no es práctica o predominan los impactos indirectos”, sostuvo la autora.

El estudio concluyó que las modificaciones causadas por estos animales reducen la disponibilidad de alimento, afectan la reproducción y comprometen la supervivencia de las tortugas y de sus nidos.

Será necesario realizar investigaciones adicionales sobre los efectos que se producen en la tortuga de cuello largo del norte a fin de poder diseñar, establecer y aplicar acciones de conservación que sean eficaces.

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