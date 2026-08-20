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¿Un Mundial Sub-20 para Centroamérica?: Costa Rica y Honduras evalúan una candidatura conjunta para el 2031

El dirigente de la Federación de Fútbol de Costa Rica plantea una postulación regional para el Mundial Sub-20 2031, aún en fase inicial y sin aval de FIFA ni Concacaf, con Honduras y Panamá como opciones

Dos estadios de fútbol, uno con asientos azules y otro con pista de atletismo, junto a las banderas de Honduras y Costa Rica. Fondo con árboles y cielo.
Una ilustración en acuarela muestra dos estadios, uno de Honduras y otro de Costa Rica, bajo las banderas nacionales de ambos países. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Costa Rica y Honduras estudian una candidatura conjunta para organizar el Mundial masculino Sub-20 de 2031, una posibilidad que, si avanzara y recibiera la aprobación de la FIFA, abriría la puerta al primer torneo masculino de esa entidad en suelo hondureño y a una nueva apuesta regional de Centroamérica por compartir infraestructura y costos.

La opción sigue en una etapa preliminar y no existe confirmación oficial de la FIFA ni de la Concacaf que reconozca a Honduras, Costa Rica o Panamá como candidatos formales. Tampoco hay escenarios deportivos seleccionados para albergar partidos.

La iniciativa, según medios de Honduras, contempla una postulación integrada por dos o hasta tres países. En ese esquema aparecen Costa Rica, Honduras y Panamá como los nombres mencionados para una eventual propuesta regional.

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La propuesta centroamericana todavía no fue formalizada ante la FIFA

El presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, Rodolfo Villalobos, considera que Centroamérica podría solicitar a la FIFA la organización del torneo juvenil mediante una candidatura compartida. La idea es que la región presente una propuesta conjunta para albergar el campeonato.

Trofeo del Mundial Sub-20 de la FIFA con un globo terrestre, flanqueado por la bandera de Costa Rica a la izquierda y la bandera de Honduras a la derecha.
La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA se alza en primer plano, con las banderas de Costa Rica a la izquierda y Honduras a la derecha sirviendo de fondo para la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa posibilidad no es nueva. Durante 2025 ya se había conocido que Costa Rica analizaba impulsar un proyecto para recibir una competición de la FIFA, incluso con la incorporación de otros países centroamericanos en una misma candidatura.

Si Honduras, Costa Rica y eventualmente Panamá decidieran avanzar de manera oficial y la FIFA aprobara la propuesta, el torneo marcaría un precedente para el fútbol hondureño. Sería la primera vez que Honduras recibe un Mundial masculino de la FIFA.

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Costa Rica llega a esta discusión con antecedentes como sede de torneos juveniles del organismo. El país albergó el Mundial Sub-17 Femenino de 2014 y después recibió la Copa Mundial Sub-20 Femenina de 2022, una experiencia que podría pesar en un futuro proyecto internacional.

El Consejo de la FIFA define la sede del Mundial Sub-20 tras cuatro etapas

La elección del país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 no depende del Congreso de la FIFA, donde participan más de 200 federaciones, sino del Consejo de la FIFA. Ese órgano toma la decisión por votación unánime o mayoritaria después de un proceso de postulación y evaluación técnica.

FOTO DE ARCHIVO: La iniciativa aún no figura como postulación oficial y ni la FIFA ni la Concacaf la validan por ahora La fórmula regional apunta a repartir logística y presupuesto, pero falta un paso clave REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: La iniciativa aún no figura como postulación oficial y ni la FIFA ni la Concacaf la validan por ahora La fórmula regional apunta a repartir logística y presupuesto, pero falta un paso clave REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El procedimiento estándar tiene cuatro fases. La primera es la declaración de interés, cuando la FIFA invita a las asociaciones miembro a manifestar su intención de albergar el campeonato y admite candidaturas conjuntas para repartir gastos e infraestructura.

La segunda etapa es la presentación formal de candidaturas mediante un dossier con planes de organización, presupuestos y beneficios previstos para la población. Luego llega la evaluación técnica, en la que comisiones especializadas revisan estadios con la certificación exigida, campos de entrenamiento, transporte, aeropuertos, telecomunicaciones y capacidad hotelera.

La última fase es la votación del Consejo, que examina los informes técnicos y designa de manera formal al anfitrión. En los torneos juveniles, ese mecanismo permite a la FIFA resolver con más rapidez que en el Mundial absoluto.

FOTO DE ARCHIVO: La candidatura para el Mundial Sub-20 de 2031 sigue en una etapa preliminar y no tiene confirmación oficial de la FIFA ni de la Concacaf. REUTERS/Arnd Wiegmann
FOTO DE ARCHIVO: La candidatura para el Mundial Sub-20 de 2031 sigue en una etapa preliminar y no tiene confirmación oficial de la FIFA ni de la Concacaf. REUTERS/Arnd Wiegmann

El texto también menciona asignaciones recientes decididas por esa vía. Chile fue designado para el Mundial Sub-20 de 2025, mientras que Azerbaiyán y Uzbekistán obtuvieron la coorganización de la edición de 2027 tras la evaluación de sus candidaturas.

Ese sistema también contempla respuestas de emergencia. Si un país pierde la sede por problemas políticos o retrasos logísticos, como ocurrió con Indonesia, el Bureau del Consejo de la FIFA puede evaluar alternativas rápidas y entregar el torneo a un candidato que ya tenga infraestructura disponible.

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