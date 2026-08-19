Israel abatió a cuatro miembros de Hamas en Gaza y confirmó que uno de ellos participó en los ataques del 7 de octubre de 2023

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a los cuatro fallecidos como Muhammad Hamdi Ahmad al-Masri, Muhamad Fathi Hussein Nasser, Muhammad Attar y Samed Samir Harb Abu Habal

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Israel anunció la muerte de cuatro presuntos miembros de Hamas en el ataque del martes en el campamento de Shati, en Ciudad de Gaza, una operación que dejó además seis muertos en total, entre ellos un menor, y 14 heridos, según informaron el Ejército de Israel y autoridades gazatíes en versiones difundidas tras el bombardeo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a los cuatro terroristas como Muhammad Hamdi Ahmad Al- Masri, Muhammad Fathi Hussein Nasser, Muhammad Attar y Samed Samir Harb Abu Habal. El Ejército israelí sostuvo que los cuatro integraban estructuras de Hamas y que participaban en planes de ataque contra tropas israelíes desplegadas en la Franja.

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El bombardeo ocurrió el martes en el área de Shati, en Ciudad de Gaza, donde el blanco alcanzado fue una cafetería ubicada en ese campamento de desplazados. La secuencia situó el episodio entre los ataques más recientes reportados dentro de la capital gazatí, en medio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja.

Las FDI justificaron la operación con el argumento de que los cuatro hombres representaban “una amenaza” para sus efectivos y que el objetivo de la acción era neutralizar ese riesgo. El comunicado israelí los describió además como comandantes de la fuerza Nukhba del batallón de Beit Lahia del ala militar de Hamas en la zona de Al Shati, en Gaza.

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El blanco del bombardeo fue una cafetería ubicada en el campamento de desplazados de Shati, dentro de Ciudad de Gaza (Europa Press)

En la respuesta política de Hamas, el movimiento atribuyó la responsabilidad del hecho a la falta de presión internacional sobre el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu para que cumpla el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025. La organización situó el ataque dentro de una cadena de acciones israelíes posteriores a ese entendimiento y lo vinculó con el deterioro de la situación en el enclave.

El señalamiento de Israel sobre Samed Samir Harb Abu Yabal añadió un elemento de peso dentro de su relato sobre la operación. Las autoridades militares afirmaron que ese presunto integrante de Hamas participó en la infiltración en territorio israelí durante la ofensiva del 7 de octubre de 2023. Esa acusación apareció como uno de los fundamentos centrales esgrimidos por el Ejército israelí al informar la identidad de los fallecidos y defender la legalidad militar del ataque.

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La nueva escalada militar ocurrió apenas dos días después de una reunión en Jerusalén entre Netanyahu, y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante ese encuentro, que se prolongó durante unas cuatro horas, Netanyahu expresó dudas sobre el plan que Washington proyectaba para Gaza. Según Axios, Kushner le transmitió que Estados Unidos comprendería una ofensiva israelí sobre el enclave si Israel consideraba que enfrentaba amenazas inminentes.

(Con información de Europa Press)