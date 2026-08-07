El precio del petróleo subió mientras persiste la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

Imagen de archivo de una refinería de petróleo. EFE/TATYANA ZENKOVICH

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El precio del petróleo cerró al alza este viernes, con el barril de Brent para entrega en octubre subiendo un 1,29% hasta 83,55 dólares, y el West Texas Intermediate (WTI) avanzando un 1,15% hasta 78,18 dólares, en una jornada marcada por la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

La ganancia del viernes no logró compensar la caída semanal: ambos contratos de referencia terminaron la semana con un descenso cercano al 9%. A principios de semana, el crudo se había desplomado más de un 12% ante el optimismo del mercado sobre las negociaciones para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya lleva cinco meses.

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Aunque Irán y Omán anunciaron el miércoles un acuerdo sobre una nueva ruta de navegación en el estrecho, la falta de avances concretos en la reapertura de la vía volvió a presionar los precios al alza el jueves y el viernes. Los futuros del crudo habían ganado más de 3 dólares el jueves, cuando trascendió que Teherán examinaba un proyecto para prohibir el paso de buques estadounidenses e israelíes por el estrecho.

Por esa vía solía transitar una quinta parte del crudo y el gas natural licuado del mundo antes del inicio de la guerra, a fines de febrero. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que el paso podría reabrirse “pronto”, aunque los analistas advierten que las condiciones planteadas por Teherán complican cualquier acuerdo.

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EFE/EPA/RONALD WITTEK

Irán pretende cobrar tasas de entre el 5% y el 7% del precio de los cargamentos de los buques que utilicen el estrecho, según indicó un alto cargo iraní. Omán negocia cobros de alrededor del 3%, mientras que Washington rechaza cualquier tipo de gravamen. Cuatro fuentes del sector señalaron que el acuerdo propuesto no es fácilmente viable debido a las sanciones estadounidenses y a las cláusulas restrictivas de los seguros sobre cualquier pago.

“La estructura del acuerdo entre Irán y Omán en su forma actual y el poder que otorga a Irán no es algo que Trump pueda aceptar políticamente”, afirmó Bjarne Schieldrop, de SEB Research. Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, planteó las preguntas que el mercado aún no puede responder: “¿Permitiría el paso a un buque con pabellón estadounidense? ¿Permitiría el paso a un buque de propiedad estadounidense?”.

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La analista de mercado Razan Hilal señaló el jueves en Forex.com que los operadores “aún no se creen” la desescalada del conflicto en Oriente Medio, y que los precios del crudo “reflejan” el riesgo geopolítico del estrecho pese a las esperanzas de un acuerdo cercano entre Washington y Teherán. Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank, resumió el estado del mercado: “El optimismo respecto a una reapertura del estrecho de Ormuz podría resultar prematuro”.

Fotografía de archivo de una bomba de petróleo en Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Lambrecht añadió que Irán habría lanzado nuevos ataques contra “objetivos hostiles” en el estrecho, y que el viernes rebeldes hutíes en Yemen reivindicaron ataques en una provincia rica en petróleo, alimentando el nerviosismo de los inversores. Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, describió la situación como un “mercado nervioso ante la llegada del fin de semana”.

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Las importaciones chinas de crudo agravan el panorama: según Lambrecht, se mantienen más de 3 millones de barriles diarios por debajo del nivel registrado antes de la guerra, pese a un ligero aumento en julio. Esa debilidad actúa como freno para la subida de los precios, aunque tiene una consecuencia indirecta: hay pocas probabilidades de que China aumente sus exportaciones de productos refinados de forma inmediata, según Rasmussen, lo que refuerza el riesgo de precios elevados en derivados como la gasolina.

Lipow advirtió que la prolongación del conflicto agravará el problema de abastecimiento: “Cuanto más se prolongue la interrupción del suministro, más se reducirán las reservas comerciales mundiales”.

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