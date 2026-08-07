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Zelensky llegó a Serbia en su primera visita oficial al país balcánico, aliado tradicional de Rusia

La estadía, prevista por dos días, incluye encuentros con Aleksandar Vucic y el primer ministro Djuro Macut para tratar vínculos comerciales, seguridad, cooperación energética y el camino de ambos países hacia la Unión Europea

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a su llegada a Belgrado, Serbia, este viernes 7 de agosto. (Reuters)
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a su llegada a Belgrado, Serbia, este viernes 7 de agosto. (Reuters)
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El presidente ucraniano Volodimir Zelensky llegó este viernes a Belgrado para su primera visita oficial a Serbia, país que mantiene relaciones con Moscú y se ha negado a sumarse a las sanciones internacionales contra Rusia.

La estadía se extiende por dos días e incluye reuniones con el presidente serbio Aleksandar Vucic y el primer ministro Djuro Macut. “Hablaremos sobre la expansión de los lazos económicos entre nuestros países, las relaciones con la Unión Europea y cuestiones de seguridad”, escribió Zelensky en su canal de Telegram, donde también publicó un video de su llegada.

Vucic, por su parte, anticipó el jueves que los encuentros incluirían también cooperación energética y las vías de adhesión de ambos países al bloque europeo.

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El presidente serbio Aleksandar Vucic durante la cumbre de líderes europeos celebrada en Kiev, semanas antes de recibir a Zelensky en Belgrado. 15 de julio de 2026. (Reuters/Alina Smutko)
El presidente serbio Aleksandar Vucic durante la cumbre de líderes europeos celebrada en Kiev, semanas antes de recibir a Zelensky en Belgrado. 15 de julio de 2026. (Reuters/Alina Smutko)

Belgrado apoya a Kiev con ayuda material y se comprometió a participar en su reconstrucción de posguerra, pero rechaza sancionar a Rusia. Vucic argumenta que los lazos históricos entre ambas naciones eslavas justifican esa postura, y este viernes la reafirmó: “Serbia ha establecido su política y no ha cambiado y seguirá así por el momento”.

La dependencia energética de Serbia tiene una base concreta: el país obtiene de Rusia prácticamente la totalidad de su gas natural. El año pasado, el Kremlin acusó a Serbia de exportar armamento a Ucrania a través de estados miembros de la OTAN y calificó la acción de “puñalada por la espalda”.

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La relación de Serbia con Moscú complica su adhesión a la Unión Europea, mientras Bruselas evalúa recortar fondos por su política exterior. (Reuters)
La relación de Serbia con Moscú complica su adhesión a la Unión Europea, mientras Bruselas evalúa recortar fondos por su política exterior. (Reuters)

Ese vínculo con Moscú pesa sobre la adhesión a la UE del país, estancada desde hace años. Bruselas ha advertido que podría recortarle el acceso a fondos si no reorienta su política exterior. El deterioro democrático bajo el gobierno de Vucic agrava ese panorama, en un país que desde noviembre de 2024 no sale de un ciclo de protestas tras el derrumbe de una marquesina en la estación de Novi Sad que dejó 16 muertos.

En ese contexto de presiones cruzadas, analistas ven en la visita una oportunidad de rédito político para los dos mandatarios. Djordje Vlajic, editor sénior de la agencia independiente Fonet en Belgrado, afirmó que Zelensky “está enviando un mensaje a Rusia de que está tomando el control de sus aliados clave en los Balcanes”. El presidente serbio, en tanto, “quiere mantener vivo el vínculo con la UE y enviar una señal a Bruselas de que comparte su posición sobre la guerra”, agregó Vlajic.

No es la primera vez que ambos se reúnen. Vucic viajó en dos oportunidades a Ucrania para participar en cumbres de respaldo a Kiev, aunque en las dos rehusó firmar declaraciones que reclamaban sanciones más duras contra Moscú. Zelensky, por su parte, subrayó que su país está dispuesto a trabajar “sobre una base de beneficio mutuo y con respeto recíproco”.

(Con información de AP y Reuters)

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