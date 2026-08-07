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Cómo es la cumbre más alta de Tahití qué atrae a científicos y viajeros

Con 2.241 metros de altura, el Monte Orohena concentra interés por su origen volcánico, su biodiversidad endémica y las dificultades de acceso a una de las cumbres más aisladas del Pacífico

Vista panorámica de una gran montaña verde con otras montañas y nubes, cielo claro y vegetación en primer plano.
El Monte Orohena es la cumbre más alta de Tahití y de la Polinesia Francesa, con 2.241 metros en el macizo de Tahiti Nui (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Monte Orohena es el punto más alto de la Polinesia Francesa y una de las referencias geográficas más visibles del interior de Tahití, la isla principal de ese territorio del Pacífico sur. Ubicado en el macizo de Tahiti Nui, cuenta con 2.241 metros de altura y forma parte de un antiguo sistema volcánico erosionado durante millones de años, con valles profundos, crestas angostas y laderas cubiertas por vegetación húmeda de montaña.

Distintas publicaciones científicas y organismos internacionales coinciden en que se trata de un espacio de alto interés por su geología, su aislamiento y la presencia de especies endémicas en sus ecosistemas de altura.

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Estos territorios, de acuerdo con la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), están catalogados como topografía “extremadamente abrupta”, con cumbres elevadas y descensos casi verticales hacia valles estrechos. La organización también señaló que el interior de las islas de la Sociedad conserva algunos de los ambientes más húmedos y mejor preservados del archipiélago, sobre todo en cotas elevadas, donde persisten bosques montanos y formaciones asociadas a nubosidad permanente.

Un relieve volcánico modelado por millones de años

En el caso de Monte Orohena, la ciencia lo ubica dentro de una estructura volcánica antigua cuya morfología actual responde al desgaste prolongado del terreno. Un estudio taxonómico publicado en ZooKeys por el entomólogo James K. Liebherr precisó que los dos volcanes que conforman Tahití se formaron hace aproximadamente 1,75 millones y 1,0 millones de años, y que luego atravesaron una erosión intensa que originó valles anchos y profundos, además de montañas angostas con pendientes muy pronunciadas.

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En el centro de Tahiti Nui el macizo vinculado a Monte Orohena se eleva con rapidez desde pisos de valle mucho más bajos, una diferencia que ayuda a explicar la presencia de laderas escarpadas y trayectos de acceso exigentes. La investigación detalló, además, que la amplia depresión del valle de Papenoo funcionó durante cientos de miles de años como barrera natural entre distintos macizos de la isla, un dato relevante para entender la fragmentación del paisaje y su efecto sobre la evolución biológica local.

La descripción de la FAO coincide con esa lectura geológica. En su informe sobre la Polinesia Francesa, el organismo subrayó que las islas de origen volcánico presentan cordones filosos, quebradas profundas y condiciones topográficas muy abruptas. Ese marco físico permite comprender por qué el ascenso al entorno de Monte Orohena no se parece a una caminata recreativa convencional, sino a una travesía de montaña sobre un terreno inestable, húmedo y resbaladizo.

El Monte Orohena atrae a científicos por su origen volcánico, su aislamiento y la presencia de especies endémicas (Wikimedia Commons)
El Monte Orohena atrae a científicos por su origen volcánico, su aislamiento y la presencia de especies endémicas (Wikimedia Commons)

Bosques nublados y especies endémicas

La importancia del área no se limita a la altura o al valor paisajístico. Las montañas del interior de Tahití concentran hábitats donde sobreviven comunidades biológicas muy restringidas. La FAO informó que la flora vascular de la Polinesia Francesa reúne al menos 950 especies de angiospermas y que casi tres cuartas partes son endémicas. También remarcó que las islas altas poseen la flora más rica del territorio y que, en la franja montañosa húmeda, aparecen bosques asociados a lluvias intensas y nubosidad frecuente.

El organismo internacional agregó que, en las islas de la Sociedad, las formaciones de mayor altitud incluyen bosques muy húmedos con helechos, epífitas, musgos y líquenes en abundancia, además de sectores de vegetación baja por acción del viento y de temperaturas más frescas. Ese perfil coincide con el entorno de Monte Orohena, donde la nubosidad persistente y la humedad condicionan tanto la biodiversidad como la circulación humana.

La evidencia científica disponible sobre insectos de montaña refuerza esa singularidad. En una revisión posterior publicada también en ZooKeys, Liebherr señaló que la isla de Tahití alberga 101 especies conocidas del género Mecyclothorax, un grupo de escarabajos cuya diversidad se distribuye de forma muy localizada entre macizos aislados. El estudio afirmó que casi todas esas especies están restringidas a un único macizo y que esa combinación de aislamiento, baja capacidad de dispersión y paisaje fragmentado favoreció una de las radiaciones evolutivas más densas registradas en un espacio insular.

Posee una topografía extremadamente abrupta, con valles estrechos y descensos casi verticales (Wikimedia Commons)
Posee una topografía extremadamente abrupta, con valles estrechos y descensos casi verticales (Wikimedia Commons)

Un ascenso difícil en una montaña aislada

La dificultad del terreno explica buena parte del atractivo que despierta el ascenso. Las referencias turísticas y científicas coinciden en que el acceso habitual parte del sector de Mahina, en la costa noreste, y avanza hacia el interior por áreas de meseta y crestas. Desde allí, el ambiente costero desaparece con rapidez y deja paso a un escenario dominado por pendientes fuertes, barro, vegetación cerrada y visibilidad cambiante por efecto de las nubes.

En los trabajos científicos consultados, el macizo de Orohena aparece asociado a una red de crestas y valles que condiciona la movilidad sobre el terreno. ZooKeys describió para áreas cercanas ambientes de bosque montano húmedo de baja estatura, troncos cubiertos por musgos y sectores donde el mal tiempo impidió continuar el muestreo biológico por encima de ciertos niveles. Ese dato no constituye una guía de trekking, pero ofrece una imagen precisa de las condiciones ambientales que predominan en la montaña.

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