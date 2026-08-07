Incertidumbre en Kenia por una sentencia que adelantó las elecciones generales para la próxima semana

Ruto fue señalado por la oposición como presidente “temporal”, sin legitimidad para impulsar nuevas políticas (Reuters)

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El Tribunal Superior de Kenia dictó una sentencia inesperada que ordenó adelantar las próximas elecciones presidenciales al martes 11 de agosto de 2026, una decisión que provocó una ola de confusión y sorpresa en todo el país. La noticia sorprendió a las autoridades, a la Comisión Electoral, a los partidos y a la ciudadanía, que durante años habían asumido que la cita electoral se realizaría el 10 de agosto de 2027.

El fallo sostuvo que, según una interpretación estricta de la Constitución keniana, la elección presidencial debe celebrarse el segundo martes de agosto durante el quinto año posterior a las anteriores elecciones generales, que tuvieron lugar el 9 de agosto de 2022.

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La jueza Mugure Thande declaró que cualquier otra fecha para la elección violaría la Constitución y resultaría nula, y respaldó así el argumento de tres activistas y expertos legales que presentaron una demanda a finales de 2025.

“La declaración de invalidez de la elección se suspende hasta después de que se celebren las próximas elecciones generales para permitir que la Comisión Electoral corrija el defecto”, dijo Thande.

Ellos advirtieron que postergar los comicios hasta 2027 permitiría al presidente William Ruto completar seis años de mandato, en vez de convocar a los votantes durante el quinto año, como exige la ley.

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ARCHIVO – El nuevo presidente de Kenia, William Ruto sostiene una espada ceremonial durante su toma de posesión en una ceremonia realizada en el estadio Kasarani en Nairobi, Kenia, el martes 13 de septiembre de 2022. (AP Foto/Brian Inganga, Archivo)

Según la sentencia, el periodo presidencial comienza con la toma de juramento y concluye con la asunción del siguiente líder electo, sin referencia a una cifra exacta de años. Así, la fecha de la elección presidencial no quedaría sujeta a la discreción de la IEBC ni a la conveniencia administrativa.

Al mismo tiempo, el líder opositor Jimi Wanjigi dirigió un mensaje directo en su cuenta de X al mandatario, tras el fallo judicial, señalando: “Ruto, tu tiempo terminó. Tu mandato concluye este martes. El artículo 134 te define ahora como presidente temporal. Tu periodo no fue extendido. La IEBC debe organizar elecciones en un plazo de 60 días después del 11 de agosto de 2026.”

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Según el medio local The Kenya Wall Street, Kenia atraviesa una etapa marcada por la tensión social, una economía presionada al límite y un clima político agitado mientras se acerca el próximo ciclo electoral.

En el plano económico, el país enfrenta una deuda pública que supera el 65% de su PBI y consume más de la mitad de los ingresos fiscales, lo que ha llevado al gobierno a incrementar impuestos y a elevar el costo del acceso a servicios públicos.

El gasto estatal sigue en aumento, con más de un millón de empleados distribuidos en empresas estatales, ministerios y gobiernos de condado, situación que limita el margen de maniobra para nuevas inversiones y compromete la capacidad de respuesta ante futuras crisis. El pago de la deuda representa hoy casi la mitad del gasto público total, triplicando lo que se destina a educación y dejando poco espacio para proyectos de infraestructura, salud y protección social, en un contexto donde la ayuda internacional pierde peso frente al comercio y la inversión.

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A su vez, el escenario social refleja el impacto de estas limitaciones económicas. En Nairobi, decenas de madres de barrios populares se manifestaron para exigir explicaciones por las desapariciones forzadas de jóvenes, atribuidas a agentes policiales.

Madres de barrios populares de Nairobi salieron a las calles para exigir respuestas por las desapariciones de jóvenes (Reuters)

Las protestas, que incluyeron bloqueos en avenidas centrales y el reclamo de organizaciones de derechos humanos, surgieron tras la desaparición de varios jóvenes y la muerte de un repartidor bajo custodia policial. Los manifestantes acusan al gobierno de inacción ante estos abusos, mientras Amnistía Internacional registró un aumento del 20% en las muertes a manos de la policía y denunció obstáculos para la rendición de cuentas.

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Bajo este contexto, William Ruto afirmó en X que el gobierno avanza en reformas para dignificar a los oficiales de seguridad privada y reconoció su papel esencial en la protección nacional. Además, destacó el compromiso de impulsar proyectos de desarrollo en el condado de Turkana, subrayando la importancia de la seguridad y la inclusión para aprovechar su potencial económico y mejorar la vida de sus habitantes.

Por otro lado, describió la agenda de proyectos pendientes para asegurar derechos básicos como salud, vivienda, agua, alimentación y educación para la población.

“Nuestro objetivo es dar un significado práctico a la promesa del artículo 43 de nuestra Constitución: atención médica para todas las familias, vivienda y saneamiento adecuados, erradicación del hambre, agua potable y segura, seguridad social y educación para todos los niños”, mencionó en su cuenta de X.

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(Con información de EFE)