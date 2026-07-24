Impulsan 20 proyectos para fortalecer la seguridad alimentaria en la comarca Guna Yala, en Panamá

Buscan reducir la dependencia de productos importados e incrementar la disponibilidad de alimentos frescos. (Mida)

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) impulsa durante este año 20 proyectos agrícolas y pecuarios en igual número de comunidades de los corregimientos de Narganá, Ailigandí y Tubualá, ubicados en la Comarca Guna Yala.

La iniciativa, ejecutada a través de la Agencia de la entidad gubernamental en Guna Yala, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria del Congreso General Guna, busca fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar el bienestar de las familias de la comarca, informaron funcionarios

Las comunidades seleccionadas para participar en el programa reciben insumos, asesoría técnica y capacitación para la implementación de huertos, cría de animales menores y producción agropecuaria diversificada.

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Según reportes del Mida, los proyectos priorizan cultivos autóctonos y prácticas sostenibles adaptadas a las condiciones ambientales de la región, que presenta retos particulares por su ubicación geográfica y la diversidad cultural de sus habitantes.

El titular de la agencia del Mida en Guna Yala, Abelino López, explicó que el enfoque principal es “garantizar que las familias puedan producir sus propios alimentos y asegurar una dieta adecuada durante todo el año”.

Proceso de selección de las comunidades participantes consideró factores como el nivel de vulnerabilidad alimentaria. (Mida)

El funcionario subrayó que la estrategia incluye la integración de conocimientos tradicionales con técnicas modernas de producción agropecuaria, respetando las costumbres y el entorno natural de la comarca.

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El programa contempla la entrega de semillas mejoradas, herramientas agrícolas, sistemas de riego básico y la construcción de pequeños galpones para la cría de aves y cerdos. La capacitación, a cargo de técnicos del Mida y especialistas del Congreso General Guna, aborda temas como manejo de plagas, fertilización orgánica, conservación de suelos y comercialización local de excedentes.

De acuerdo con datos oficiales, más de 200 familias participan activamente en las capacitaciones y en el desarrollo de los módulos productivos.

Uno de los ejes fundamentales del proyecto es la seguridad alimentaria. La Secretaría de Seguridad Alimentaria del Congreso General Guna indicó, de acuerdo con el ente oficial, que “con estas acciones se reduce la dependencia de productos importados y se incrementa la disponibilidad de alimentos frescos y nutritivos en la mesa de las familias gunas”.

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El impacto esperado incluye un aumento en la producción local de yuca, ñame, banano, maíz, frijol y hortalizas, así como una mayor oferta de proteínas de origen animal.

Más de 200 familias participan activamente en las capacitaciones y en el desarrollo de los módulos productivos. (Mida)

El proceso de selección de las comunidades participantes consideró factores como el nivel de vulnerabilidad alimentaria, acceso a servicios básicos y compromiso de los líderes locales.

Se detalló que las autoridades comunales colaboran en la identificación de necesidades y la supervisión de los avances, lo cual facilita la apropiación de los proyectos por parte de los beneficiarios.

El apoyo institucional también contempla acciones de seguimiento y monitoreo para evaluar los resultados y documentar experiencias exitosas.

Técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario realizan visitas periódicas para comprobar el avance de los cultivos y el bienestar de los animales, así como para resolver dudas o dificultades surgidas en el proceso.

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El objetivo es asegurar la sostenibilidad de las iniciativas más allá del periodo de intervención directa del Estado.

Proyectan un aumento en la producción local de banano, yuca, ñame, maíz, frijol y hortalizas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de la Comarca Guna Yala esperan que la experiencia pueda replicarse en otras regiones indígenas del país que enfrentan desafíos similares.

Según la información oficial, la meta a mediano plazo es consolidar un modelo de producción agropecuaria adaptado a contextos rurales y comunidades tradicionales, que permita mejorar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo económico local.

La ejecución de los proyectos agrícolas y pecuarios en Narganá, Ailigandí y Tubualá se enmarca en los esfuerzos del gobierno nacional para fortalecer la soberanía alimentaria en áreas rurales e indígenas, así como para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la erradicación del hambre y la mejora del bienestar social.

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