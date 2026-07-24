El Salvador

Salvadoreños retornados de empleos temporales en el exterior se capacitaron en educación financiera y emprendimiento

La Cancillería informó que la estrategia de reintegración alcanzó en el último año a 1,000 beneficiarios con formación en ahorro, manejo de remesas, banca digital y herramientas para impulsar proyectos productivos

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Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador reunió a trabajadores retornados para una reintegración con una apuesta concreta (Foto cortesía Viceministerio de Diáspora)
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador reunió a trabajadores retornados para una reintegración con una apuesta concreta (Foto cortesía Viceministerio de Diáspora)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador realizó este miércoles un encuentro con trabajadores temporales retornados del Programa de Movilidad Laboral y sus familias para fortalecer su reintegración con educación financiera, apoyo al ahorro y formación para el emprendimiento. En el último año, la estrategia alcanzó a mil beneficiarios.

La actividad se organizó junto con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Proyecto ALDEA, implementado por el Ministerio de Economía con apoyo del Banco Mundial. El encuentro estuvo dirigido a quienes buscan invertir en negocios propios, impulsar emprendimientos o desarrollar proyectos productivos después de su experiencia laboral en el exterior.

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La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, sostuvo que el programa incidió en la economía de las familias, su estabilidad, su crecimiento profesional y el bienestar de las comunidades.

También explicó que el encuentro, titulado “Sembrando bienestar para el futuro”, fue creado para ofrecer herramientas prácticas que fortalezcan el proceso de reintegración y ayuden a tomar decisiones financieras responsables e informadas.

Jornadas sobre remesas, ahorro y banca digital

Godínez detalló que, en conjunto con la Superintendencia, se desarrollaron jornadas sobre uso adecuado de las remesas, administración de finanzas personales, productos de crédito, importancia del ahorro, uso seguro de la banca digital y prevención de fraudes financieros.

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El evento “Sembrando bienestar para el futuro” juntó a varias instituciones y una cooperación internacional, con talleres prácticos y una promesa de oportunidades que busca transformar lo aprendido fuera del país (Foto cortesía Viceministerio de Diáspora)
El evento “Sembrando bienestar para el futuro” juntó a varias instituciones y una cooperación internacional, con talleres prácticos y una promesa de oportunidades que busca transformar lo aprendido fuera del país (Foto cortesía Viceministerio de Diáspora)

Según expresó, la capacitación busca que los beneficiarios administren mejor sus recursos, planifiquen metas, enfrenten imprevistos y conviertan el fruto de su trabajo en oportunidades de desarrollo.

La viceministra afirmó: “Por esa razón impulsamos este Encuentro de Trabajadores y Familias: ‘Sembrando bienestar para el futuro’, espacio creado para brindar herramientas prácticas que fortalezcan su proceso de reintegración y les permitan tomar decisiones financieras responsables e informadas”.

También señaló que alrededor de mil trabajadores temporales retornados fortalecieron sus capacidades durante el último año para tomar decisiones financieras mejor fundamentadas.

Articulación con empleabilidad y emprendimiento

La representante del Proyecto ALDEA del Ministerio de Economía, Adriana González, participó en la actividad junto con funcionarios de distintas instituciones del Gobierno de El Salvador.

La Cancillería destacó que el acompañamiento de ese proyecto permite acercar a los beneficiarios a una oferta de formación orientada a la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo económico.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana expuso el objetivo del evento para retornados del Programa de Movilidad Laboral. La jornada incluyó formación sobre finanzas, impulso al ahorro y apoyo al emprendimiento con instituciones aliadas (Foto cortesía Viceministerio de Diáspora)
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana expuso el objetivo del evento para retornados del Programa de Movilidad Laboral. La jornada incluyó formación sobre finanzas, impulso al ahorro y apoyo al emprendimiento con instituciones aliadas (Foto cortesía Viceministerio de Diáspora)

La superintendenta del Sistema Financiero Evelyn Marisol Gracias señaló que la iniciativa refleja la importancia del trabajo articulado entre instituciones públicas para acercar oportunidades, servicios y herramientas a las personas y sus familias.

En su intervención, indicó que la jornada ofreció un espacio para reflexionar, adquirir nuevos conocimientos y seguir promoviendo acciones que fortalezcan el bienestar personal, familiar y financiero. Gracias afirmó: “Esta jornada representa una valiosa oportunidad para reflexionar, adquirir nuevos conocimientos y continuar impulsando acciones que fortalezcan el bienestar personal, familiar y financiero de todos. Cuando trabajamos de manera articulada, compartimos conocimientos y promovemos espacios de aprendizaje y convivencia, contribuimos a construir un presente con más oportunidades y un futuro con mayores posibilidades para nuestras familias”.

En un mensaje difundido por Godínez, la funcionaria resumió que el encuentro “Sembrando bienestar para el futuro” unió esfuerzos para brindar educación financiera, herramientas para el ahorro y formación para el emprendimiento a los trabajadores temporales retornados.

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