Mundo

Irán trasladó a comandantes y equipos para misiles a Yemen, dicen fuentes

El avión partió rumbo a Saná, ciudad bajo control de los hutíes, pero cambió su ruta hacia el puerto de Hodeida en el mar Rojo

Guardar
Google icon
Dos fuentes iraníes informaron que en el vuelo de Mahan Air iban entre 10 y 21 integrantes de la Guardia Revolucionaria, entre ellos altos mandos (Reuters)
Dos fuentes iraníes informaron que en el vuelo de Mahan Air iban entre 10 y 21 integrantes de la Guardia Revolucionaria, entre ellos altos mandos (Reuters)

Irán trasladó este mes a Yemen a comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), asesores militares y equipos relacionados con misiles y drones, según cuatro fuentes, en una maniobra que sugiere que Teherán pretende reforzar la capacidad de sus aliados hutíes para amenazar la navegación en el mar Rojo.

Cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, entre ellas dos iraníes, el ministro de Información de Yemen y un analista de seguridad regional, dijeron que Irán trasladó al personal del CGRI y el equipo militar en un vuelo de Teherán a Yemen el 13 de julio, un hecho del que no se había informado antes.

PUBLICIDAD

Las dos fuentes iraníes comunicaron a Reuters que entre 10 y 21 miembros del CGRI, incluidos altos mandos, viajaban en el vuelo de Mahan Air.

El avión tenía como destino inicial Saná, la capital controlada por los hutíes, pero se desvió hacia la ciudad portuaria de Hodeida, en el mar Rojo, después de que el aeropuerto fue atacado por el Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita.

“Los comandantes del CGRI viajaron hasta allí para apoyar las operaciones hutíes e impartir formación sobre nuevos sistemas de misiles”, dijo una de las fuentes, que añadió que Irán también envió oro en el avión para financiar las actividades hutíes.

PUBLICIDAD

Las dos fuentes iraníes hablaron bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

El despliegue ofrece nuevas pruebas de los esfuerzos de Irán por reforzar a los hutíes, que llevan más de una década enzarzados en una guerra civil contra el Gobierno yemení, reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita, y han atacado a sus vecinos del golfo Pérsico con misiles y drones.

Los hutíes mantienen un conflicto armado con el Gobierno de Yemen desde hace más de diez años (Europa Press)
Los hutíes mantienen un conflicto armado con el Gobierno de Yemen desde hace más de diez años (Europa Press)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Teherán ha negado en repetidas ocasiones haber proporcionado capacidad de misiles al movimiento hutí en Yemen.

Abdel Rahman al-Ahnomi, un responsable de comunicación hutí que dijo encontrarse a bordo del avión, calificó las acusaciones de que Irán haya enviado expertos militares a Yemen de “mentiras e invenciones”, y añadió que todos los pasajeros del avión eran civiles.

Los hutíes han negado antes ser un títere de Irán y han dicho que desarrollan sus propias armas.

Moammar al-Iryani, ministro de Información del Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita, confirmó el miércoles, en una entrevista telefónica con Reuters, el traslado de personal del CGRI y equipamiento, citando fuentes de inteligencia.

“Su misión es reforzar las capacidades militares de las milicias y prepararlas para amenazar la seguridad marítima internacional en el mar Rojo y el estrecho de Mandeb”, dijo.

Mzahem Alsaloum, analista de seguridad e inteligencia que lleva años siguiendo de cerca a los hutíes y a otros grupos respaldados por Irán, también confirmó la llegada.

(Reuters)

Temas Relacionados

IránYemenCuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos tercios de Gaza podrían enfrentar hambre aguda para fin de año a pesar de las mejoras, según un observatorio mundial de la alimentación

Se estima que para diciembre más de 1,4 millones de personas, equivalente al 67%, se encontrarán en esa situación

Dos tercios de Gaza podrían enfrentar hambre aguda para fin de año a pesar de las mejoras, según un observatorio mundial de la alimentación

La ONU celebró el primer debate público entre los seis aspirantes a suceder a António Guterres

La Asamblea General reunió en un formato abierto a Michelle Bachelet, Rafael Grossi, María Fernanda Espinosa, Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Macky Sall, en una búsqueda de mayor transparencia iniciada en 2016

La ONU celebró el primer debate público entre los seis aspirantes a suceder a António Guterres

Nueva ofensiva de Estados Unidos contra posiciones militares iraníes: ya son 13 noches consecutivas de ataques

El Comando Central afirmó que las operaciones buscan reducir las amenazas de la Guardia Revolucionaria contra la navegación comercial, en medio de una escalada que también involucra a los hutíes en el mar Rojo

Nueva ofensiva de Estados Unidos contra posiciones militares iraníes: ya son 13 noches consecutivas de ataques

El Mossad desmanteló una red iraní que usaba narcotraficantes como pantalla para planear atentados en Israel

La operación expone el método de Teherán de subcontratar operaciones encubiertas a organizaciones criminales para eludir la atribución directa

El Mossad desmanteló una red iraní que usaba narcotraficantes como pantalla para planear atentados en Israel

Suecia lanzó un plan para fortalecer su minería y reducir la dependencia de China

El Ejecutivo afirmó que el acceso a metales y minerales ahora influye en la seguridad y la defensa

Suecia lanzó un plan para fortalecer su minería y reducir la dependencia de China
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Imputaron por homicidio agravado al hijo de la mujer asesinada en Catamarca: permanece internado con custodia policial

Imputaron por homicidio agravado al hijo de la mujer asesinada en Catamarca: permanece internado con custodia policial

Marcelo Ebrard anuncia cuarta ronda de diálogo por el T-MEC: México mantiene ventaja arancelaria en EEUU

Karol G reveló detalles de los preparativos del ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’: “No quiero crear algo impresionante pero vacío”

Errores al lavar el rostro que empeoran el acné

Katia Itzel García vuelve del Mundial 2026 para ser árbitra central en el partido Atlante vs América

INFOBAE AMÉRICA

Dos tercios de Gaza podrían enfrentar hambre aguda para fin de año a pesar de las mejoras, según un observatorio mundial de la alimentación

Dos tercios de Gaza podrían enfrentar hambre aguda para fin de año a pesar de las mejoras, según un observatorio mundial de la alimentación

Reportan la fuga de 14 adolescentes de un hogar de protección en Guatemala

Estados Unidos impondrá aranceles a países de Centroamérica, incluyendo El Salvador, por incumplir medidas contra el trabajo forzoso

Qué tienen en común las muertes súbitas de 4 fisicoculturistas jóvenes que preocupa a los expertos

La ONU celebró el primer debate público entre los seis aspirantes a suceder a António Guterres

ENTRETENIMIENTO

El día que Morgan Freeman encontró en una pequeña comedia la excepción más luminosa de su carrera

El día que Morgan Freeman encontró en una pequeña comedia la excepción más luminosa de su carrera

Clases por la mañana y Hogwarts por la tarde: el plan para que los jóvenes actores de Harry Potter no pierdan días de escuela

‘Star Wars’: un sable de luz de Luke Skywalker fue subastado por una cifra histórica

Jennifer Garner y Chloë Sevigny recordaron los 90 y confesaron qué las sigue uniendo después de tantos años

Kevin Feige confirma el futuro de Miles Morales en Marvel: “Definitivamente tenemos planes”