Irán trasladó a comandantes y equipos para misiles a Yemen, dicen fuentes

Dos fuentes iraníes informaron que en el vuelo de Mahan Air iban entre 10 y 21 integrantes de la Guardia Revolucionaria, entre ellos altos mandos (Reuters)

Irán trasladó este mes a Yemen a comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), asesores militares y equipos relacionados con misiles y drones, según cuatro fuentes, en una maniobra que sugiere que Teherán pretende reforzar la capacidad de sus aliados hutíes para amenazar la navegación en el mar Rojo.

Cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, entre ellas dos iraníes, el ministro de Información de Yemen y un analista de seguridad regional, dijeron que Irán trasladó al personal del CGRI y el equipo militar en un vuelo de Teherán a Yemen el 13 de julio, un hecho del que no se había informado antes.

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Las dos fuentes iraníes comunicaron a Reuters que entre 10 y 21 miembros del CGRI, incluidos altos mandos, viajaban en el vuelo de Mahan Air.

El avión tenía como destino inicial Saná, la capital controlada por los hutíes, pero se desvió hacia la ciudad portuaria de Hodeida, en el mar Rojo, después de que el aeropuerto fue atacado por el Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita.

“Los comandantes del CGRI viajaron hasta allí para apoyar las operaciones hutíes e impartir formación sobre nuevos sistemas de misiles”, dijo una de las fuentes, que añadió que Irán también envió oro en el avión para financiar las actividades hutíes.

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Las dos fuentes iraníes hablaron bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

El despliegue ofrece nuevas pruebas de los esfuerzos de Irán por reforzar a los hutíes, que llevan más de una década enzarzados en una guerra civil contra el Gobierno yemení, reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita, y han atacado a sus vecinos del golfo Pérsico con misiles y drones.

Los hutíes mantienen un conflicto armado con el Gobierno de Yemen desde hace más de diez años (Europa Press)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Teherán ha negado en repetidas ocasiones haber proporcionado capacidad de misiles al movimiento hutí en Yemen.

Abdel Rahman al-Ahnomi, un responsable de comunicación hutí que dijo encontrarse a bordo del avión, calificó las acusaciones de que Irán haya enviado expertos militares a Yemen de “mentiras e invenciones”, y añadió que todos los pasajeros del avión eran civiles.

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Los hutíes han negado antes ser un títere de Irán y han dicho que desarrollan sus propias armas.

Moammar al-Iryani, ministro de Información del Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita, confirmó el miércoles, en una entrevista telefónica con Reuters, el traslado de personal del CGRI y equipamiento, citando fuentes de inteligencia.

“Su misión es reforzar las capacidades militares de las milicias y prepararlas para amenazar la seguridad marítima internacional en el mar Rojo y el estrecho de Mandeb”, dijo.

Mzahem Alsaloum, analista de seguridad e inteligencia que lleva años siguiendo de cerca a los hutíes y a otros grupos respaldados por Irán, también confirmó la llegada.

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(Reuters)