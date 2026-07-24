Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado aportó USD 21 mil millones a la economía costarricense en 2022, según el Banco Central

Según el BCCR, el trabajo doméstico y de cuidados representó el 21,4% del PIB costarricense en 2022. (Confislab)

El trabajo doméstico y de cuidados que realizan millones de personas en Costa Rica sin recibir una remuneración económica generó un aporte equivalente a ₡9,8 billones (USD 21 mil millones) durante 2022, de acuerdo con los resultados de la Cuenta extendida del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (CTDCNR-E) publicados reciente por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El estudio incorpora por primera vez un enfoque ampliado que integra estas actividades al marco de las cuentas nacionales, con el objetivo de medir su verdadero peso dentro de la economía costarricense y reconocer el valor de labores indispensables para el funcionamiento de los hogares y de la sociedad.

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Según el informe, el valor agregado generado por el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado equivale al 21.4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y representa el 17.7% del PIB ampliado, porcentaje que convierte a estas actividades en la de mayor valor agregado dentro del marco estadístico extendido elaborado por el Banco Central.

En términos de producción, el trabajo doméstico y de cuidados alcanzó un valor de ₡14.3 billones (USD 31 mil millones), cifra que lo posiciona como la segunda actividad económica más importante del país, únicamente por detrás de la industria manufacturera.

El Banco Central explicó que la Cuenta Extendida constituye una herramienta complementaria a las cuentas nacionales tradicionales, ya que permite cuantificar el valor económico de servicios que normalmente no se registran debido a que no implican una transacción monetaria, aunque resultan esenciales para el bienestar de las familias y para el funcionamiento del resto de la economía.

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La preparación de alimentos fue la actividad que más aportó a la producción del trabajo doméstico no remunerado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las labores analizadas se incluyen la preparación de alimentos, el cuidado de personas, la limpieza del hogar, el mantenimiento de la vivienda y de la ropa, los traslados asociados al hogar y los servicios comunitarios o voluntarios realizados por integrantes de las familias para su propio consumo.

De acuerdo con los resultados, la preparación de alimentos fue la actividad con mayor participación dentro de la producción del trabajo doméstico y de cuidados, al representar el 47.2% del total.

Le siguieron la limpieza, mantenimiento de bienes y administración del hogar, con una participación del 25.7%, mientras que el cuidado de personas representó el 11.3%.

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Los traslados relacionados con actividades del hogar aportaron un 8.3%, la limpieza y mantenimiento del vestido un 6.4% y los servicios comunitarios y voluntarios el 1.1% restante.

Sin embargo, cuando el análisis se realiza desde la perspectiva del valor agregado bruto, las actividades vinculadas con la limpieza, organización y administración del hogar ocuparon el primer lugar al concentrar el 32% del total generado.

Por su parte, la preparación de alimentos fue la labor que requirió una mayor cantidad de insumos para su desarrollo, concentrando el 83.3% del consumo intermedio, es decir, de los bienes y servicios utilizados para producir estas actividades.

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El informe también muestra el impacto que tendría incorporar oficialmente estas labores dentro de la medición económica del país.

FOTO DE ARCHIVO. La sede del Banco Central de Costa Rica se muestra en San José, Costa Rica. 20 de marzo de 2018. REUTERS/Juan Carlos Ulate

Actualmente, la producción de los hogares registrada en las cuentas nacionales asciende a ₡12.4 billones (USD 27 mil millones). Sin embargo, al incluir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, ese monto prácticamente se duplica hasta alcanzar ₡26.7 billones (USD 59 mil millones), lo que evidencia la magnitud económica de estas actividades que tradicionalmente permanecen invisibles en las estadísticas oficiales.

Asimismo, el Banco Central estimó que el gasto asociado al trabajo doméstico y de cuidados representó el 36.8% del consumo total de los hogares durante 2022.

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Del total de la producción generada por estas labores, el 69% correspondió al valor agregado, vinculado principalmente al tiempo y esfuerzo aportado por las personas que realizan estas tareas, mientras que el 31% restante estuvo relacionado con el consumo intermedio, es decir, los bienes y servicios necesarios para desarrollar las actividades domésticas y de cuidado.