Dos tercios de Gaza podrían enfrentar hambre aguda para fin de año a pesar de las mejoras, según un observatorio mundial de la alimentación

La mayor parte de la población de Gaza necesita asistencia humanitaria debido a dos años de conflicto, desplazamientos continuos y fuertes limitaciones establecidas por Israel para el ingreso de ayuda (Europa Press)

Más de dos tercios de los habitantes de Gaza podrían enfrentar hambre aguda para fin de año, ya que las agencias humanitarias han recortado la ayuda debido a la escasez de fondos, según informó el miércoles un observatorio mundial del hambre.

La última evaluación de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) reveló que los niveles de malnutrición aguda, especialmente entre los niños, habían disminuido significativamente tras el aumento del suministro de alimentos y los servicios de nutrición después del alto el fuego de octubre de 2025 entre Israel y Hamás.

Sin embargo, advierte que existe el riesgo de que estos avances se reviertan.

El consumo de alimentos sigue siendo insuficiente para la mayoría de las familias, y algunos hogares recurren a la mendicidad y a la búsqueda de alimentos, señala el informe.

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Entre mediados de abril y finales de junio, más de 1,2 millones de personas, aproximadamente el 59% de la población de Gaza, enfrentaron hambre aguda, definida como nivel de crisis o peor, incluyendo a unas 212.000 personas en situación de emergencia, según la IPC.

Se prevé que esa cifra aumente a más de 1,4 millones de personas, o el 67%, para diciembre.

La mayoría de los habitantes de Gaza dependen de la ayuda humanitaria tras dos años de guerra, desplazamientos repetidos y severas restricciones impuestas por Israel a la entrega de ayuda.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que Israel no restringe la entrada de alimentos a Gaza y que ha facilitado la entrada de más de 1,8 millones de toneladas de alimentos al enclave desde octubre de 2025.

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Situación frágil

Entre mediados de abril y finales de junio, más de 1,2 millones de personas, aproximadamente el 59% de la población de Gaza (AP Foto/Mariam Dagga, archivo)

El Observatorio Mundial del Hambre declaró en diciembre que algunas zonas de Gaza ya no sufrían hambruna, revirtiendo su conclusión de agosto. Ahora advierte que estos avances están en riesgo a medida que la magnitud de la asistencia comienza a disminuir.

Los programas de alimentación complementaria para mujeres embarazadas y lactantes redujeron a la mitad el número de personas atendidas, hasta 6.000, entre enero y mayo de este año.

Es probable que se produzcan nuevas reducciones en la ayuda debido a la escasez de fondos y la incertidumbre sobre el acceso de las organizaciones humanitarias.

Israel rechazó las conclusiones de agosto de la Comisión de Protección de Israel (IPC) y ha negado sistemáticamente las acusaciones de haber aplicado una política de hambruna en Gaza, si bien reconoció que existía escasez de alimentos en aquel momento. Anteriormente, afirmó que se permitió la entrada de ayuda suficiente al enclave durante la guerra.

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COGAT, el brazo militar israelí que supervisa el flujo de ayuda hacia Gaza, desestimó el informe de la IPC por considerarlo sesgado. Afirmó que grandes cantidades de alimentos, agua y suministros médicos habían entrado en Gaza desde el alto el fuego y acusó a Hamás de desviar y saquear la ayuda.

Las agencias humanitarias también han advertido que Gaza se enfrenta a un colapso sin precedentes de sus sistemas de agua y saneamiento.

La guerra comenzó cuando combatientes liderados por Hamás atacaron el sur de Israel, causando la muerte de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando 251 rehenes, según cifras israelíes. La posterior ofensiva israelí ha causado la muerte de más de 73.000 palestinos, en su mayoría civiles, según funcionarios de salud de Gaza.

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(Reuters)