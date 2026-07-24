El Salvador

“La violencia no es amor”: Asociación llama a alzar la voz tras supuesto feminicidio de María Hildaura en El Salvador

Una organización de Sensuntepeque expresó consternación por el asesinato en El Salvador y sostuvo que el caso trasciende a los familiares, al advertir que la agresión impacta en la seguridad del entorno

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La comunidad de Sensuntepeque se encuentra consternada por el feminicidio de María Hildaura Callejas, ocurrido a manos de su pareja Fabricio Antonio Meza, quien perdió la vida en su intento de escapar. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La comunidad de Sensuntepeque se encuentra consternada por el feminicidio de María Hildaura Callejas, ocurrido a manos de su pareja Fabricio Antonio Meza, quien perdió la vida en su intento de escapar. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La comunidad de Sensuntepeque atraviesa un momento de conmoción tras el supuesto feminicidio de María Hildaura Callejas. Ante esto, la Asociación Comité de Proyección Social de Sensuntepeque (ACOPROSEN) emitió un pronunciamiento urgente después de que se conociera la muerte de la mujer, perpetrada por su compañero de vida, Fabricio Antonio Meza, quien falleció mientras huía tras cometer el crimen, de acuerdo con información oficial proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC).

En un comunicado oficial, ACOPROSEN destaca que este crimen afecta no solo a la familia de la víctima, sino que constituye una amenaza para toda la comunidad. De igual manera, el pronunciamiento pone el foco en la responsabilidad colectiva de enfrentar la violencia de género. “La violencia no es amor, no es control, no es normal. Es un delito y una responsabilidad de todos”, señala la asociación, donde también invita a la población a no guardar silencio: “Si conoces algún caso de violencia, no te calles, pide ayuda”.

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Una de las preocupaciones centrales destacadas por ACOPROSEN es la situación de los cuatro hijos de María Hildaura, quienes, según la asociación, “necesitarán apoyo en todo sentido”. En su mensaje, la entidad expresa solidaridad con los hijos, familiares y seres queridos de la víctima, y solicita a las autoridades de manera respetuosa que la investigación se realice “con prontitud, transparencia y conforme a la ley, de manera que se haga justicia y prevalezca la verdad”.

Mujer de mediana edad con cabello oscuro recogido, vestido azul, pendientes, sostiene un ramo de rosas rosadas y una mariposa.
ACOPROSEN pidió denunciar de inmediato cualquier caso de violencia y sostuvo que el silencio no puede ser la respuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un llamado a la denuncia y la solidaridad

El llamado de la organización trasciende la denuncia y se dirige especialmente a las mujeres, niñas y niño. “Nuestras oficinas están a la orden para que den aviso de cualquier situación que atente contra la vida de las mujeres, niñas y niños y nosotros informar a las autoridades competentes”, afirma ACOPROSEN, que insta a la población a “denunciar” toda forma de violencia.

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En los materiales divulgados por la asociación, se destacan mensajes orientados al empoderamiento y la solidaridad. Frases como “Juntas construimos un mundo sin violencia” y “No estás sola, estamos contigo” buscan fortalecer la red de apoyo comunitario y motivar a las víctimas o testigos a alzar la voz. El compromiso institucional se traduce en acciones concretas: promover el respeto, alzar la voz contra toda forma de violencia y apoyar a las mujeres y sus familias en la búsqueda de justicia, paz y esperanza.

ACOPROSEN invita a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños, y se compromete a informar a las autoridades. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)
ACOPROSEN invita a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños, y se compromete a informar a las autoridades. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)

“Alzar nuestra voz contra toda forma de violencia” es, segúnel mensaje de la asociación, una tarea colectiva que requiere la participación de todas las personas, especialmente de las mujeres, quienes son convocadas a no permanecer en silencio y a buscar apoyo cuando su integridad esté en riesgo.

Al final de su pronunciamiento, la asociación reafirma su compromiso de promover una sociedad donde las mujeres puedan vivir libres de violencia, con respeto, seguridad y oportunidades para desarrollarse plenamente. El llamado de ACOPROSEN a alzar la voz y denunciar se presenta como una invitación abierta a la acción y la solidaridad, en memoria de María Hildaura Callejas y en defensa de todas las mujeres salvadoreñas.

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