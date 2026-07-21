El Niño empieza a inquietar al sector arrocero panameño, debido al déficit de lluvias

La Asociación Nacional de Molineros pide reforzar los inventarios nacionales y las necesidades futuras de abastecimiento. (Mida)

El fenómeno atmosférico de El Niño ya empieza a inquietar a los productores de arroz, afectando las labores de siembra en diferentes regiones del país.

La falta de lluvias amenaza las zonas productivas y podría comprometer la cosecha actual y la próximo, asegura la Asociación Nacional de Molineros (Analmo).

Advierte que el riesgo no se limita al empalme con la cosecha actual, sino que existe la posible prolongación del fenómeno atmosférico hasta el 2027, por lo que pide que desde ahora haya una planificación de las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad del grano durante el próximo año.

En un comunicado, el gremio arrocero sostiene que frente a esto es indispensable fortalecer el monitoreo permanente de las áreas sembradas y afectadas, la disponibilidad de agua para riego, el avance de los ciclos agrícolas, las proyecciones de cosecha, las pérdidas reportadas, los inventarios nacionales y las necesidades futuras de abastecimiento.

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“Este seguimiento debe permitir la adopción anticipada de medidas técnicas, financieras, logísticas y comerciales que protejan la producción nacional y aseguren la disponibilidad del principal alimento de la dieta de los panameños”, indica la asociación molinera.

Cerca del 80% de la siembra de arroz en el país se hace bajo el sistema de secano, o sea, dependiendo de las lluvias. (Mida)

El arroz es el grano predilecto de los panameños, con un consumo promedio anual de 162 libras (73.48 kilogramos), uno de los consumos más altos de la región.

Al 22 de mayo las cifras oficiales para el ciclo agrícola 2026-2027 registraban 10,021.11 hectáreas sembradas por 154 productores, de un total programado de 93,927 hectáreas por 1,601 productores, estimándose una producción de 9,838,619 quintales.

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Ahora, ante la eventualidad, los molineros instan a las autoridades a iniciar la conformación inmediata de un comité técnico de respuesta y seguimiento.

Este comité, indican, contaría con la participación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el Instituto de Seguro Agropecuario, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, los productores, la industria molinera y las demás organizaciones e instituciones vinculadas.

“Consideramos que este comité debe operar con una metodología intersectorial similar a la utilizada para la revisión del Consumo Nacional de Arroz y convertir la información técnica disponible en decisiones concretas y verificables”, puntualizan los molineros.

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Una familia panameña sonríe al compartir una comida con abundantes platos de arroz en un comedor hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aducen que la seguridad alimentaria del país depende de la capacidad de anticipar los riesgos, compartir información confiable y adoptar decisiones oportunas.

“Esperar a que las afectaciones se conviertan en una emergencia, reduciría el margen de las respuestas de las autoridades, los productores, la industria molinera y los demás participantes de la cadena agroalimentaria”.

La cadena agroalimentaria de arroz está integrada por productores, industriales y consumidores, y tiene la responsabilidad de tomar decisiones orientadas a garantizar el abastecimiento de este importante alimento en la dieta de los panameños.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó por su parte que realizó una inspección técnica a la empresa Estrada Company S.A., ubicada en la comunidad de La Faustina, corregimiento de Nueva Gorgona, distrito de Chame, donde se verificó el inicio de la siembra de 90 hectáreas de arroz mecanizado correspondientes al año agrícola 2026-2027.

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Durante la visita, el personal técnico recorrió las áreas de producción para evaluar el avance de la siembra, la emergencia y el establecimiento del cultivo, además de verificar las condiciones agronómicas de las parcelas y el manejo implementado durante esta importante etapa del ciclo productivo.

La producción del cereal, bajo amenaza del fenómeno atmosférico. (CSIC)

Estrada Company S.A., de acuerdo con la entidad oficial, cuenta con una amplia trayectoria en la producción de arroz mecanizado, actividad que ha desarrollado durante muchos años, contribuyendo al fortalecimiento de la producción nacional, la generación de empleos y la seguridad alimentaria de Panamá.