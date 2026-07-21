Desinformación en el Triángulo Norte: la alfabetización mediática, clave frente a la Inteligencia Artificial

El Triángulo Norte de Centroamérica enfrentó una vulnerabilidad creciente frente a la desinformación por la expansión de la inteligencia artificial y la masificación de plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

La región del Triángulo Norte de Centroamérica enfrenta una vulnerabilidad creciente frente a la desinformación, agudizada por la expansión de la Inteligencia Artificial (IA) y la masificación de plataformas digitales.

El informe “Consumo de medios, desinformación e Inteligencia Artificial en El Salvador, Guatemala y Honduras”, elaborado por la Escuela Mónica Herrera y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en colaboración con DW Akademie, documenta cómo la alfabetización mediática emerge como una urgencia diferenciada en cada país para enfrentar la manipulación informativa y la circulación de noticias falsas.

El Salvador evidencia un ecosistema digital dominante donde el celular y el consumo audiovisual por internet han desplazado a los medios tradicionales.

Según la investigación, el 75.7 % de las personas consulta otros medios para verificar noticias, el 62.1 % evalúa la confiabilidad del medio y el 40.1 % busca la fuente original.

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Los adultos mayores recurren a personas de confianza para verificar información, reflejando mayores dificultades frente a la desinformación, sobre todo la generada con inteligencia artificial y deepfakes.

El informe destaca que la alfabetización mediática resulta esencial, ya que las señales para identificar noticias falsas creadas con IA no coinciden con las rutinas de verificación tradicionales.

Se observa una desconfianza extendida hacia los contenidos digitales y la necesidad de diseñar nuevas estrategias educativas para responder a la complejidad del entorno actual.

En El Salvador, el 75,7 % consultó otros medios para verificar noticias, el 62,1 % evaluó la confiabilidad del medio y el 40,1 % buscó la fuente original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desinformación y brechas en alfabetización mediática

En Guatemala, la conectividad alcanza niveles prácticamente universales en zonas urbanas, pero este acceso no se traduce en competencias mediáticas sólidas.

El estudio revela que la mayoría reconoce la existencia de información falsa, aunque la verificación sistemática no es una práctica consolidada. Las redes sociales y los servicios de mensajería, como WhatsApp y Facebook, se identifican como los canales principales de desinformación.

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La incorporación de la inteligencia artificial añade complejidad, pues una parte de la población admite no tener las competencias para distinguir contenidos manipulados con IA.

El informe subraya que las brechas urgentes no son de acceso tecnológico, sino de formación crítica que permita analizar, interpretar y producir mensajes de manera ética y responsable.

En Honduras, el panorama muestra una alta centralidad del teléfono móvil y una convivencia de medios tradicionales con plataformas digitales. Las redes sociales, youtubers e influencers constituyen la principal fuente de información, pero también de desinformación, especialmente en temas de política, violencia e inseguridad.

En Honduras, las redes sociales, youtubers e influencers fueron la principal fuente de información y desinformación, sobre todo en política, violencia e inseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 50.7 % de la muestra reconoce haber estado expuesto a desinformación generada con inteligencia artificial, aunque las rutinas de verificación siguen siendo incipientes. Entre las estrategias más frecuentes se encuentran buscar la noticia en otros medios, revisar la confiabilidad y consultar la fecha de publicación.

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Aun así, la confianza permanece ligada a marcas informativas tradicionales y la percepción subjetiva de credibilidad. El informe remarca la urgencia de fortalecer la alfabetización mediática y digital para enfrentar el avance de la manipulación informativa y dotar a la ciudadanía de herramientas críticas.

El documento destaca que la alfabetización mediática e informacional (AMI) es un pilar fundamental para la construcción de sociedades críticas y resilientes frente a la desinformación.

Esta competencia no solo implica acceder y analizar los medios, sino también reflexionar y producir mensajes responsables en un entorno saturado de información.

En los tres países, la exposición masiva a noticias falsas y los desafíos de la inteligencia artificial generativa convierten a la AMI en una prioridad educativa y de política pública que trasciende la brecha tecnológica para instalarse como un reto formativo urgente.

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