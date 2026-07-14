Bomberos de Panamá y Costa Rica atenderán emergencia en la zona fronteriza de Paso Canoas

Víctor Raúl Álvarez, director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (izq) y Héctor Chaves León, director del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, firmaron la carta de entendimiento. (CBP)

Una carta de entendimiento para la atención de emergencias fronterizas en Paso Canoas, región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, firmaron los Cuerpos de Bomberos de ambos países.

El acuerdo busca mantener canales de comunicación activos y constantes, protocolos conjuntos de respuesta de emergencias, así como entrenamientos en ambas zonas limítrofes, mecanismos de respuestas compartidas en fronteras.

“Centroamérica tiene una particularidad que tenemos que convertirnos en uno solo en materia de emergencias y la región no conoce fronteras”, dijo el viceministro de Gobierno panameño, Juan Francisco Borrell.

Víctor Raúl Álvarez, director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá resaltó la necesidad de normar y formalizar las acciones que se puedan dar dentro de la zona fronteriza.

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Mientras, Héctor Chaves León, director del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, dijo que esta carta de entendimiento puede servir para que otros cuerpos de bomberos que comparten fronteras también puedan generar estos mecanismos.

Panamá fue sede de la XXXV Sesión de la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano. (CBP)

La firma del convenio tuvo lugar durante la XXXV Sesión de la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano (CCBICA), como parte de las actividades a realizarse el Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil 2026, que este año tuvo como sede la ciudad de Panamá.

Borrell agregó que este encuentro contribuirá a conciliar nuevos acuerdos, fortalecer los lazos de cooperación entre nuestros países y permitirá continuar avanzando hacia un servicio bomberil cada vez más profesional, moderno y preparado para responder a los desafíos del presente y del futuro.

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Durante la plenaria del encuentro se presentaron los logros y las propuestas para el próximo año que incluye la realización de varios congresos enfocados en el fortalecimiento de las academias e instructores centroamericanos, rescates vehiculares y el encuentro de las brigadas forestales de Centroamérica y el Departamento Forestal y Protección contra Incendios de California.

Panamá fue electa para ocupar la vicepresidencia de la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano y el Caribe (CCBICA), un logro que de acuerdo con el sector bomberil fortalece el liderazgo del país en la región y refleja la confianza depositada por los organismos afines en el trabajo que desarrolla el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

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Esta designación representa un importante reconocimiento al compromiso institucional con la capacitación, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante emergencias, consolidando a Panamá como un referente regional en materia bomberil.

Diariamente los bomberos se mantienen en una labor constante. (CBP)

En el marco de la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano y el Caribe, el director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, coronel Víctor Raúl Álvarez Villalobos, y el mayor Cristian Ramírez, jefe del Cuerpo de Bomberos de Salinas, República del Ecuador, igualmente suscribieron una carta de intención de cooperación entre ambas instituciones de seguridad.

El acuerdo, según se informó, tiene como propósito fortalecer los lazos de colaboración mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de capacitación, prevención, atención de emergencias y fortalecimiento institucional.

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Para los bomberos este instrumento reafirma el compromiso de Panamá y Ecuador de impulsar la cooperación internacional bomberil, promoviendo la preparación, profesionalización y capacidad de respuesta de sus equipos ante los retos actuales en materia de seguridad y emergencias.

El Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil 2026 reunió a más de 600 participantes de 18 países y posicionó a Panamá como un referente regional en capacitación, innovación, cooperación e intercambio de conocimientos para los servicios de emergencia.