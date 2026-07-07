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El Salvador busca posicionarse como destino de turismo religioso en Centroamérica

La estrategia se presentó en el Congreso Turismo Religioso, con autoridades locales y especialistas internacionales, y plantea a San Salvador como punto de partida de recorridos temáticos que integren cultura, historia y tradiciones

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Fieles católicos recorren el Vía Crucis desde el predio San Esteban hacia la iglesia El Calvario en San Salvador. La tradición del Viernes Santo incluye actos de penitencia y oración en las 14 estaciones (Foto cortesía XPOT).
Fieles católicos recorren el Vía Crucis desde el predio San Esteban hacia la iglesia El Calvario en San Salvador. La tradición del Viernes Santo incluye actos de penitencia y oración en las 14 estaciones (Foto cortesía XPOT).

El Salvador presentó un ambicioso plan para consolidarse como referente del turismo religioso en Centroamérica. La estrategia fue anunciada durante la conferencia de prensa del Congreso Turismo Religioso, encabezada por Antonio Santos Del Valle, presidente del congreso, junto a expertos internacionales y autoridades locales, quienes expusieron los ejes de un proyecto que define a San Salvador como epicentro de nuevas rutas turísticas religiosas y culturales.

El plan fue diseñado por un grupo internacional de especialistas y se formalizará en el “Manifiesto El Salvador”, un documento que marcará, según Santos Del Valle, “las bases de lo que es el turismo religioso, no solamente en el continente americano, sino a nivel internacional”.

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El manifiesto, elaborado por técnicos, académicos y autoridades del sector, busca establecer una definición común y una hoja de ruta para este segmento turístico. “El Salvador es un país con un potencial desde el punto de vista turístico impresionante.

Es un paraíso no solamente de costa, de naturaleza, pero además de todo eso, tiene unas características muy interesantes y diferenciadoras en este caso, el turismo religioso”, afirmó Santos Del Valle.

El proyecto destaca la riqueza patrimonial de San Salvador, que cuenta con más de diez templos y recintos históricos incluidos en la reconocida Ruta Religiosa del Centro Histórico. El presidente del congreso explicó que el enfoque está en “conocer lo que es el centro de la ciudad, por supuesto, catedral, por supuesto, las iglesias que se pueden ver justamente mirando detrás mía.

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Pero también hemos querido dar a conocer a quienes han tenido más tiempo lo que está fuera de San Salvador. Suchitoto, por ejemplo, consideramos que es un destino turístico bellísimo”.

Además de la capital, la estrategia propone sumar ciudades como Suchitoto una ciudad colonial que conserva historia, tradición y arte, identificando múltiples focos de interés a lo largo del país.

La iniciativa contempla la creación de rutas turísticas que integren tanto las festividades y tradiciones locales como el patrimonio arquitectónico y cultural. “En cada pueblo hay un santo, una virgen y eso es una tradición que trajeron los españoles aquí. Lo que tendríamos que hacer es poner en valor esas festividades”, detalló Santos Del Valle, resaltando la diversidad de manifestaciones religiosas presentes en el país.

La meta es transformar estas expresiones en productos turísticos estructurados, capaces de atraer visitantes nacionales y extranjeros.

Iglesia El Calvario. (Foto: Centro Histórico de El Salvador)
Iglesia El Calvario. (Foto: Centro Histórico de El Salvador)

El Congreso Turismo Religioso reúne a una treintena de ponentes internacionales, entre ellos líderes religiosos, académicos y expertos en gestión turística, así como representantes de destinos emblemáticos como Zipaquirá (Colombia) y Santiago de Compostela (España). El alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, subrayó el impacto de la articulación entre ciudadanía e instituciones para revitalizar el centro histórico de San Salvador: “La recuperación del centro histórico de San Salvador, representa mucho porque es aquí en donde también se mueve el turismo religioso. Es evidente lo que uno ve en las calles del centro histórico para recibir a los turistas que hacen el turismo religioso”.

El plan estratégico incluye la capacitación de operadores turísticos, la colaboración entre sector público y privado. José Manuel Gutiérrez, representante del sector turístico, remarcó que el turismo religioso debe trascender el marco confesional para convertirse en un motor económico local: “Hay que sacar el concepto de turismo religioso de cualquier confesión religiosa. Hay que verlo con una amplitud de miras que pueda alcanzar cualquier parte. Que los primeros beneficiarios de eso sean los propios actores locales, las comunidades”.

El sitio que resguarda los restos del arzobispo mártir convoca a fieles y ciudadanos a reflexionar sobre el significado histórico y contemporáneo de la defensa de los derechos humanos (Foto Infobae: Henry Heredia)
El sitio que resguarda los restos del arzobispo mártir convoca a fieles y ciudadanos a reflexionar sobre el significado histórico y contemporáneo de la defensa de los derechos humanos (Foto Infobae: Henry Heredia)

El documento estratégico, elaborado por expertos en rutas, arte, historia y comunicación, fue entregado al Ministerio de Turismo para su revisión y adaptación. Santos Del Valle subrayó que el éxito del plan dependerá de su flexibilidad y de la participación de comunidades salvadoreñas en la identificación , pero también valorización de sus propios recursos. “Ahora mismo nosotros tenemos definido distintos focos de desarrollo de turismo religioso. El Salvador además es un país muy identitario. Hay una ciudad al lado de otra que lo que le separan solo unos kilómetros y no se parecen en nada. Es que estamos hablando de dos ciudades que parece que están a cientos kilómetros”, apuntó.

El Salvador ya muestra señales de crecimiento en el sector: el Centro Histórico de San Salvador recibió 760,000 visitantes durante la Semana Santa, cifra que lo consolidó como el destino turístico más concurrido del país en ese periodo. Con la implementación de este plan, las autoridades esperan fortalecer la visibilidad internacional del país y diversificar su oferta turística, enfocándose en el turismo religioso como una de sus nuevas apuestas estratégicas.

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