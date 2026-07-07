En seis meses, Panamá sacó de circulación 47 toneladas de droga

Los puertos panameños continúan siendo uno de los principales puntos de vigilancia por el uso de contenedores para ocultar cargamentos de cocaína con destino a mercados internacionales. (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo)

Panamá mantiene una intensa ofensiva contra el narcotráfico. Durante el primer semestre de 2026, las autoridades lograron decomisar 47,04 toneladas de sustancias ilícitas, una cifra que confirma al país como uno de los principales frentes de combate contra las organizaciones criminales que utilizan el istmo como ruta para el tráfico internacional de drogas.

Las estadísticas divulgadas por la Procuraduría General de la Nación muestran que, entre el 1 de enero y el 30 de junio, las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con los estamentos de seguridad, ejecutaron múltiples operaciones que derivaron en importantes incautaciones, miles de aprehensiones y un elevado número de condenas.

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El dato que más llama la atención es la concentración de las incautaciones en la red portuaria panameña. En los puertos ubicados tanto en el litoral Pacífico como en el Atlántico fueron decomisados 15.925,25 kilogramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 15,92 toneladas.

Aunque esa cantidad representa cerca del 34% del total decomisado durante el semestre, las autoridades precisan que las zonas portuarias concentran aproximadamente el 69% de las operaciones de incautación, lo que evidencia que los puertos continúan siendo el principal objetivo de las organizaciones criminales para contaminar contenedores con destino a mercados internacionales, especialmente Norteamérica y Europa.

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Más de 2.200 personas fueron aprehendidas por delitos relacionados con drogas entre enero y junio de este año. Cortesía MP

Panamá posee uno de los sistemas portuarios más importantes de América Latina y su posición geográfica, junto con la conectividad marítima que ofrece el Canal de Panamá, la convierten en un punto estratégico para el comercio mundial, pero también en un territorio permanentemente vigilado por las redes dedicadas al narcotráfico.

Las cifras del Ministerio Público también reflejan la dimensión de la actividad investigativa desarrollada durante los primeros seis meses del año.

En ese periodo fueron aprehendidas 2.246 personas por delitos relacionados con drogas. De ellas, 2.042 son hombres, equivalentes al 90,9%, mientras que 204 corresponden a mujeres, es decir, el 9,1% del total.

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El comportamiento mensual mostró variaciones moderadas. Febrero registró el mayor número de capturas con 445 personas aprehendidas, mientras que junio cerró con 294, lo que representa una disminución respecto a los primeros meses del año.

La posición geográfica de Panamá mantiene al país como un punto estratégico tanto para el comercio mundial como para las operaciones del narcotráfico internacional. Tomada de la PN

Esa reducción puede responder tanto a cambios en la dinámica de las organizaciones criminales como a la planificación operativa de las investigaciones desarrolladas por las autoridades.

Otro indicador relevante corresponde a la respuesta judicial. Durante el semestre se emitieron 1.652 sentencias condenatorias, un volumen que refleja el avance de los procesos penales iniciados por las fiscalías especializadas y el nivel de judicialización alcanzado en este tipo de delitos.

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Las autoridades consideran que la relación entre personas aprehendidas y condenas evidencia una capacidad sostenida para llevar las investigaciones hasta etapas de decisión judicial, fortaleciendo la persecución penal contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y delitos conexos.

En cuanto a la distribución territorial de las incautaciones, Colón continúa encabezando la lista de provincias con mayor cantidad de droga decomisada, seguida por Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Coclé, Darién, Guna Yala, Herrera y Bocas del Toro.

La cocaína representó alrededor del 60% de todas las sustancias ilícitas decomisadas en Panamá durante el primer semestre de 2026. Tomada de la PN

Los resultados publicados por el Laboratorio de Sustancias Controladas de la Subdirección de Criminalística muestran además que la cocaína sigue siendo la droga predominante en los decomisos realizados en el país.

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De las más de 47 toneladas incautadas, alrededor de 28,47 toneladas corresponden a cocaína, equivalente a poco más del 60% del total, mientras que la marihuana representa cerca del 39%, con aproximadamente 18,45 toneladas decomisadas.

En menores cantidades también fueron detectadas otras sustancias ilícitas, entre ellas metanfetaminas, THC, MDMA o éxtasis y otros compuestos sintéticos, lo que confirma que las organizaciones criminales diversifican cada vez más los tipos de drogas que movilizan por el territorio panameño.

Los cargamentos decomisados tenían como destino mercados internacionales, principalmente a través de rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales. Tomada de la PN

La ubicación geográfica de Panamá continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades. El país se encuentra entre las zonas productoras de cocaína de Suramérica y los grandes mercados consumidores del hemisferio norte, condición que obliga a mantener operaciones permanentes en costas, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

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La Procuraduría General de la Nación destacó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y los distintos estamentos de la Fuerza Pública, reafirmando el compromiso institucional de fortalecer las investigaciones, judicializar a las organizaciones criminales y combatir el narcotráfico conforme a las atribuciones establecidas en la Constitución y la legislación panameña.