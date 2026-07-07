La empresaria argentina que conquistó Atlanta con las empanadas y hoy vende miles por mes: el efecto Messi y el Mundial

Belén De la Cruz convirtió su emprendimiento de empanadas argentinas en Atlanta en una cadena de siete sucursales en Estados Unidos

En Atlanta, Georgia, el furor por las empanadas argentinas moviliza tanto a residentes como a hinchas que viajan por la Copa del Mundo. Belén De la Cruz, propietaria del emprendimiento más reconocido de la ciudad, abrió su primer local hace ocho años. Desde entonces, la demanda creció hasta convertir su propuesta en un punto de encuentro para la comunidad argentina y para el público local. Los partidos de la selección argentina disparan los pedidos, especialmente cuando la expectativa por Lionel Messi y el equipo nacional alcanza su punto máximo.

La oferta de empanadas responde a la fuerte presencia de argentinos en la zona y a los movimientos de fanáticos durante los partidos. De la Cruz precisó en diálogo con Infobae en Vivo que la mayoría de los argentinos que llegan a Atlanta por la Copa del Mundo buscan sabores tradicionales.

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“Cuando sos el único que está en la batalla, es fácil ser el mejor”, afirmó. El negocio expandió su presencia a seis locales en Atlanta y uno en Dallas, donde la cercanía al estadio favorece la afluencia de clientes durante los eventos deportivos.

Durante los días de partido, los bares y restaurantes que reciben productos de la fábrica de De la Cruz experimentan un notable incremento de ventas. La empresaria explicó que, aunque sus locales no se ubican cerca del estadio, abastecen a varios bares de deportes. Además, cuenta con un food truck y mantiene alianzas con medios locales, lo que refuerza el vínculo con la comunidad y multiplica la visibilidad del producto.

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El efecto Messi y cada partido de la selección argentina multiplican las ventas de empanadas en Atlanta durante la Copa del Mundo (Captura de Video)

Precios de entradas y expectativas de los hinchas

El Mundial generó un fenómeno particular en Atlanta: los precios de las entradas para ver a la selección argentina alcanzaron cifras elevadas. Belén De la Cruz relató que la reventa llegó a ofrecer boletos entre USD 2.000 y USD 3.500 por unidad, e incluso suites a valores superiores.

“Esto solo pasa porque es Messi, porque es Argentina. Ningún otro partido tiene esos valores de entrada”, sostuvo. La empresaria confirmó que muchos argentinos residentes esperan hasta último momento para encontrar precios más accesibles.

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El acceso al estadio se tornó una preocupación para quienes viven en Atlanta y no viajaron exclusivamente por el evento. “Muchos tenían entradas aseguradas, pero los locales estábamos esperando ver cómo seguía todo”, explicó De la Cruz.

Según su testimonio, la mayoría de los hinchas que residen en la ciudad buscan alternativas para evitar precios excesivos, aunque reconocen que la pasión por el fútbol lleva a algunos a realizar gastos significativos.

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La empresaria subrayó la diferencia entre los salarios promedio en Estados Unidos y el costo de las entradas. Señaló que “el salario promedio acá no te permite comprar ese tipo de entradas sin hacer alguna privación personal”. A pesar de las dificultades, el entusiasmo por la selección argentina y la presencia de Messi motivan a muchos a buscar una entrada hasta el último momento.

Producción y sabores de empanadas argentinas

El negocio de Belén De la Cruz se distingue por su apuesta a la autenticidad. Importa las tapas de empanada desde Argentina, lo que garantiza el sabor característico. “La materia prima, lo más importante que para nosotros es la masa, la traemos de Argentina porque no hay manera de que saqués ese sabor tan increíble”, detalló la empresaria. En la actualidad, la fábrica produce entre 70.000 y 80.000 empanadas por mes y ofrece trece variedades.

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Los sabores más solicitados son carne, carne con queso, pollo y pollo con queso. La propuesta vegetariana también tiene buena aceptación, pero las clásicas de carne siguen liderando la preferencia. El precio por unidad en Atlanta asciende a USD 4, mientras que la docena cuesta USD 45, tras un reciente ajuste. “Te diría que somos de los lugares más baratos que hay”, indicó De la Cruz. La empresaria aclaró que en otras ciudades los valores resultan más altos y la inflación reciente en Estados Unidos motivó el aumento.

Las empanadas de De la Cruz se abastecen a bares deportivos, lo que potencia la demanda en fechas clave del Mundial. Si bien los locales propios están alejados del estadio, la presencia en bares y la operación de un food truck permiten mantener el volumen de ventas durante el torneo.

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La demanda de empanadas argentinas en Atlanta crece por la presencia de residentes argentinos y por la llegada de hinchas al Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptaciones y costumbres locales en torno a la empanada

El encuentro entre la tradición argentina y el paladar estadounidense generó curiosidades y desafíos para Belén De la Cruz. La empresaria explicó que el primer obstáculo fue enseñar a los clientes a pronunciar “empanadas”, ya que muchos decían “empañadas”.

Ante la insistencia de los clientes locales, la empresa sumó el chimichurri después de dos años, aunque rechaza ofrecer otras salsas como ranch o tabasco. “No vendemos salsa, solo después de como dos años le metimos el chimichurri”, señaló De la Cruz.

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La empresaria remarcó su fidelidad a la receta tradicional, aunque reconoció la necesidad de adaptarse a las preferencias de la clientela estadounidense. “No podemos ser tan necios y ciegos. Si durante años me vienen pidiendo una empanada de carne con queso, una le dimos alguna vez”, reconoció.

La demanda de empanadas de carne con queso responde a una adaptación pensada para el público estadounidense. La empresaria compartió que, incluso, recibió testimonios de argentinos de Corrientes que confirmaron la existencia de esa variedad en su provincia. A pesar de las adaptaciones, De la Cruz sostuvo que el objetivo sigue siendo ofrecer “la real, la empanada que no necesita nada”.

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La empresaria destacó el valor de mantener la identidad argentina en cada producto, incluso mientras se adapta a los gustos del público estadounidense. En cada partido de la selección, las empanadas argentinas se convierten en un símbolo de encuentro y pertenencia para quienes están lejos de su país.

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