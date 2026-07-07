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Taiwán denunció “represión transnacional” de China tras la agresión a un periodista japonés en Taichung

El Ministerio de Relaciones Exteriores prometió no dejar pasar el episodio y habló de amenazas a la libertad de expresión. La policía busca si hubo más implicados y qué motivó el seguimiento previo al ataque

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Tres personas caminan en el interior de un establecimiento; un hombre con gorra y sudadera, un hombre con traje oscuro y una persona con camisa naranja clara
El sospechoso chino de agredir a un periodista japonés en Taiwán es visualizado dentro del Aeropuerto Internacional de Taichung antes de que intentara tomar un vuelo a Corea del Sur. (Taiwan Gov)

El Gobierno de Taiwán enfrenta una creciente preocupación internacional tras el ataque sufrido por el periodista japonés Akio Yaita, quien fue agredido físicamente en Taichung luego de participar en un acto público. El incidente, ocurrido el 6 de julio de 2026, ha sido calificado por las autoridades como un caso de represión transnacional vinculada a China, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés en declaraciones recogidas por Taipei Times y la emisora pública RTI.

Akio Yaita, director del Indo-Pacific Strategy Thinktank y conocido por su cobertura sobre las relaciones entre China y Taiwán, se encontraba en la ciudad de Taichung para ofrecer una ponencia sobre temas de geopolítica. Según detalló Taipei Times, tras concluir su intervención, fue interceptado en el vestíbulo del hotel por un hombre vestido de negro que lo golpeó en el rostro, causándole heridas en el labio y la mandíbula.

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De acuerdo con el reporte policial, el agresor, identificado como Liao Gangfa, un ciudadano chino de 33 años, había ingresado a Taiwán con un pasaporte de Hong Kong y fue arrestado en el aeropuerto local mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Corea del Sur.

La policía de Taichung indicó que el sospechoso realizó tareas de vigilancia en las inmediaciones del evento, lo que refuerza la hipótesis de una acción premeditada. “Las autoridades están investigando si existieron otros implicados o si el ataque respondió a instrucciones externas”, explicó un portavoz del Departamento de Policía local en declaraciones reproducidas por medios taiwaneses. Hasta el momento, la investigación no ha encontrado pruebas directas que vinculen a Liao Gangfa con el Ejército Popular de Liberación de China, aunque no se descarta un móvil político debido al perfil público del periodista.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán manifestó su condena enérgica al ataque, señalando que “el gobierno no tomará a la ligera este tipo de violencia” y que se garantizará una investigación exhaustiva para que los responsables enfrenten la justicia. La portavoz ministerial Hsiao Kuang-wei subrayó que este episodio evidencia una estrategia de represión transnacional por parte de China, orientada a expandir su influencia autoritaria mediante amenazas y violencia más allá de sus fronteras. “No permitiremos amenazas contra la libertad de expresión ni la seguridad de nuestra sociedad democrática”, afirmó Hsiao durante una comparecencia pública según recogió RTI.

El caso también motivó una reacción inmediata de la Spring Rain Foundation, organizadora del evento, que expresó su rechazo y puso a disposición de las autoridades los registros de seguridad del hotel. “Intentar silenciar a alguien mediante la violencia contraviene los principios democráticos y el Estado de derecho”, declaró el presidente de la fundación, Shih Chih-chang, citado por Taipei Times. La organización asumió el acompañamiento médico a Akio Yaita y ofreció cooperación total a la policía.

Un hombre con gafas y traje oscuro habla en un micrófono. Detrás, una pantalla de proyección con texto. Varias cabezas de personas sentadas en primer plano
El periodista japonés Akio Yaita interviene durante una conferencia donde aborda la situación de Asia y el rol de los jóvenes en un evento identificado como NEXT CITY. (Gentileza Taipei Times)

La repercusión internacional se hizo sentir a través de la Asociación de Intercambio Japón-Taiwán, cuyo representante en Taipéi, Kazuyuki Katayama, expresó que la violencia dirigida contra la libertad de expresión “no debe ser tolerada bajo ninguna circunstancia”. Si bien no se emitió un comunicado oficial del Gobierno central japonés al cierre de esta edición, la postura de condena fue reiterada por sus representantes diplomáticos en la isla.

El Consejo de Asuntos del Continente de Taiwán advirtió que se trata del primer caso de represión transfronteriza registrado desde la promulgación en China de la Ley para la Promoción de la Unidad Étnica, un marco legal que, según expertos, podría facilitar la persecución de críticos en el exterior. “El gobierno taiwanés no minimizará la gravedad de los hechos y asegurará la rendición de cuentas de los responsables”, apuntó la entidad.

Organizaciones civiles y analistas han advertido sobre el precedente que este ataque podría establecer en el contexto de la creciente tensión entre China y Taiwán. La comunidad internacional ha sido convocada por las autoridades taiwanesas a coordinar esfuerzos para proteger tanto a extranjeros en la isla como a taiwaneses en el exterior frente a posibles actos de represalia motivados por razones políticas.

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