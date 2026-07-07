“Parece que a todos les gusta”, Mick Jagger sobre la recepción de Foreign Tongues, el nuevo disco de los Rolling Stones

Los Rolling Stones llegan a su 25° álbum, Foreign Tongues, con una relación más cordial entre Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood

Los Rolling Stones llegan a su 25° álbum, Foreign Tongues, con un tono de calma entre Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood. En la entrevista publicada por el periódico británico The Sunday Times, la banda aparece lejos de sus viejas fricciones y más concentrada en el disco y en lo que todavía disfruta hacer unida.

Antes del lanzamiento de Foreign Tongues, Jagger, Richards y Wood describen una relación interna más cordial, un proceso creativo breve e intenso, un uso puntual de la inteligencia artificial limitado a la búsqueda fallida de títulos y la ausencia de gira en 2026.

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En declaraciones recogidas por The Sunday Times, también hablan de la edad, de homenajes dentro del álbum y de una fama que ya no viven como una exigencia permanente.

Richards resumió ese equilibrio actual con una frase de admiración hacia su compañero: “Hay un hilo que recorre todo esto: ‘Se llama Mick Jagger’”. The Sunday Times sitúa esa definición frente a las décadas de choques entre ambos, en especial los años 80, cuando la banda estuvo cerca de quebrarse.

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Foreign Tongues se grabó en apenas un mes en Metropolis Studios de Londres con un proceso breve, intenso y concentrado (REUTERS)

Ese clima no rebajó su disciplina. Jagger, que primero habló en la oficina de representación del grupo en Londres y después en un hotel de Knightsbridge, afrontó sus primeras conversaciones sobre el álbum con contención, aunque luego recuperó su registro habitual y dijo sobre la recepción del disco: “Parece que a todo el mundo le gusta”.

También explicó qué sigue guiando su método. “Hay que empezar por las canciones, y tienes que tener más de las que necesitas, porque nunca sabes cómo van a acabar saliendo”.

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Cómo se grabó el álbum

Jagger presentó la grabación como un proceso rápido y concentrado. “Creo que nos resultó bastante fácil hacerlo”, dijo. “Quieres terminarlo en el estudio antes de que la gente se aburra. Quiero decir, en ese momento es muy intenso, pero solo durante un periodo corto”.

Sobre las letras, mostró un trabajo más instintivo. Al hablar de Mr. Charm, explicó: “Te viene esta idea y luego simplemente sigues tu flujo de conciencia, en realidad”.

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Mick Jagger afirmó que las canciones siguen guiando el método creativo de los Rolling Stones y que necesitan componer más temas de los que usarán (DPA VÍA EUROPA PRESS)

También contó que alguna vez recurrió a un diccionario de rimas. “Lo he hecho, sí. Si de verdad te atascas a veces, es útil”, dijo Jagger, que recordó que quien le habló por primera vez de esa herramienta fue Lionel Bart.

Cuando surgió la pregunta sobre la inteligencia artificial, Jagger trazó una línea clara. “La inteligencia artificial es toda otra conversación”, afirmó.

Su única prueba, según detalló The Sunday Times, fue para buscar títulos en la época de Hackney Diamonds. “Volvió con semejante basura que no me ayudó en absoluto”, dijo, aunque añadió que ese recurso a veces permite destrabarse y confirmar que las ideas propias son mejores.

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El álbum tomó forma en apenas un mes en Metropolis Studios, en el oeste de Londres, dentro de una sala pequeña con la banda y sus colaboradores casi hombro con hombro. “Está completamente lleno, pero funciona porque puedes ver a todo el mundo sin tener que girar la cabeza, casi”, dijo Jagger.

Jagger dijo que la inteligencia artificial solo se probó para buscar títulos en la época de Hackney Diamonds y que no resultó útil (Joel Ryan/Invision/AP)

Richards atribuyó parte de ese empuje al productor Andrew Watt. “Andrew sabe cómo levantar del trasero a unos cuantos tipos mayores y decir: ‘Vamos, probemos’”, afirmó. Wood describió la continuidad entre este trabajo y el anterior con una imagen de movimiento. “Hackney Diamonds estaba rompiendo el hielo, y Foreign Tongues es el flujo que sale de ahí”.

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Las canciones y los homenajes

El disco también funciona como autorretrato y como memoria. Hit Me in the Head, grabada en 2021 en Los Ángeles, incluye una parte de batería de Charlie Watts, fallecido ese mismo año.

Jagger dijo que intentaba llevar a todos a 150 pulsaciones por minuto, un ritmo que comparó con The Ramones. También precisó que era la pista más antigua del álbum y que provenía de la sesión que hicieron en Los Ángeles con Don Was.

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Otra presencia invitada vuelve a ser Paul McCartney, que toca el bajo en Covered in You. Según Wood, el exbeatle ayudó antes a acercar a Watt a la banda al sugerir durante una cena que probaran con “ese tipo” con el que él trabajaba.

Keith Richards atribuyó parte del impulso de Foreign Tongues al productor Andrew Watt, mientras Ronnie Wood vinculó el disco con la continuidad de Hackney Diamonds

Entre las piezas más personales figura el tributo a Amy Winehouse con You Know I’m No Good. Wood, que la trató de cerca, recordó: “Ella decía: ‘Oh, Ronnie, ¿qué voy a hacer?’, y yo le decía: ‘Mira, todo el mundo sabe que tienes vodka en la botella de agua. Ponte en orden y sube al escenario’”.

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Richards lamentó no haberla conocido mejor, aunque tocaron juntos una vez en 2007. “Siempre pensaba: ‘Seguro que me la encontraré más adelante’, y por desgracia no”, dijo al periódico.

“Pero para eso están los discos. Me alegra mucho y me honra haber tocado con ella al menos una vez”, añadió.

La fama, la edad y lo que viene

Los Rolling Stones confirmaron que no habrá gira en 2026 (Grosby)

Por primera vez en más de 30 décadas de entrevistas con el grupo, a este álbum no le siguió de forma automática una gira mundial. Los planes en vivo de sin gira en 2026 se cancelaron oficialmente por la reticencia de Richards a comprometerse con los viajes, y los tres hablaron de esa pausa como algo extraño.

Jagger lo describió con humor físico. “Mi cuerpo va diciendo: ‘¿Qué estás haciendo?’”, contó entre risas al no estar, por una vez, preparándose para otra salida a la carretera.

Richards tampoco ocultó esa mezcla de costumbre y distancia. “La carretera siempre está ahí. El músculo es otra cosa”, dijo. Luego explicó que a veces, cuando trabaja, hasta olvida que está grabando un disco porque lo que le importa es el disfrute y no vivirlo como un empleo.

Jagger dejó abierta cualquier forma futura de ese impulso. “Ya he empezado a escribir canciones, pero para qué son, no lo sé, y la verdad es que no me importa”, afirmó.