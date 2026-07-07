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“El público continúa interesado en las historias de vaqueros”, afirmó el creador de Yellowstone

Taylor Sheridan criticó las fórmulas híbridas que Hollywood utilizó para intentar renovar este género y que terminaron convenciendo, de forma equivocada, a los ejecutivos de que el western había muerto

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Taylor Sheridan
Taylor Sheridan, creador de ‘Yellowstone’, sostiene que el western sigue vigente cuando se apuesta por historias auténticas y de calidad (Escena de "Yellowstone")

El creador de la serie ‘Yellowstone’, Taylor Sheridan, defiende la vigencia del western en el cine y la televisión de Estados Unidos.

En una conversación con Bill Simmons, Sheridan destacó que el público continúa interesado en las historias de vaqueros siempre que estas mantengan calidad y autenticidad, y criticó los intentos fallidos de renovar el género a través de propuestas alejadas de su esencia.

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“El público continúa interesado en las historias de vaqueros”, resumió.

El western como raíz de la identidad cultural estadounidense

Sheridan subraya que el atractivo del western reside en su conexión directa con la historia de Estados Unidos.

Taylor Sheridan
El género del oeste representa valores, conflictos y dilemas que marcaron la formación de la sociedad estadounidense

El género, según el guionista, no solo narra aventuras en paisajes agrestes, sino que expone los conflictos, valores y dilemas que han dado forma a la sociedad estadounidense desde el siglo XIX. Esta profundidad histórica permite al western funcionar como una especie de mitología nacional, comparable a la función de los relatos medievales en Europa.

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El cine del oeste ha servido, durante décadas, como un espejo en el que la sociedad estadounidense observa y reinterpreta su propio pasado. Sheridan sostiene que esta capacidad de reflexión histórica es la razón principal por la que el western sigue encontrando audiencia cuando se presenta con rigor y respeto por sus raíces.

La industria y el prejuicio contra el género

A pesar de la popularidad de títulos recientes y clásicos, Sheridan relata que la industria de Hollywood mantiene una visión escéptica respecto al western.

Marshals una historia de Yellowstone
El rechazo de Hollywood al western proviene más de prejuicios y fracasos comerciales que de la pérdida de interés del público

Durante el proceso de venta de ‘Yellowstone’, el guionista enfrentó la resistencia de ejecutivos y cadenas que consideraban al western un género agotado, incapaz de atraer a las nuevas audiencias.

Argumentaban que el público había perdido interés en las historias de vaqueros, apoyándose en fracasos comerciales de películas que intentaron combinar el western con otros géneros, como la ciencia ficción.

Sheridan rechaza esta interpretación y afirma que el verdadero problema radica en la calidad de las producciones y no en el desinterés del público. Para él, los fracasos responden a una falta de autenticidad y no a una crisis del género en sí mismo.

El impacto de propuestas fallidas y la crítica a las mezclas forzadas

Sheridan cuestiona las combinaciones entre el western y otros géneros, señalando que desvirtúan la esencia de las historias de vaqueros (Captura de video)
Sheridan cuestiona las combinaciones entre el western y otros géneros, señalando que desvirtúan la esencia de las historias de vaqueros (Captura de video)

Uno de los ejemplos más citados por los ejecutivos es el caso de ‘Cowboys & Aliens’, un intento de mezclar western y ciencia ficción que no logró atraer a la audiencia.

Sheridan utiliza este caso para ilustrar su argumento: “El género de vaqueros no está muerto. Lo que sí lo está son las películas absurdas sobre vaqueros y extraterrestres. Ese es un mal género, mejor no lo hagan”.

A juicio de Sheridan, estas propuestas forzadas han dañado la percepción del western y han llevado a la industria a una conclusión equivocada sobre su vigencia. Insiste en que la clave está en recuperar la esencia del género a través de historias sólidas y realistas.

Ejemplos recientes que confirman la vigencia del western

Yellowstone - Kevin Costner - Paramount+
Éxitos recientes en cine y televisión demuestran que el público sigue respondiendo positivamente a los relatos del oeste cuando se respeta su esencia (Créditos: Paramount+)

Sheridan respalda su visión citando películas como ‘Sin perdón’, ‘3:10 to Yuma’ y ‘Silverado’, que lograron éxito de público y crítica al apostar por un enfoque serio y respetuoso.

Estos títulos, señala, demuestran que el público responde positivamente cuando el western se realiza con calidad.

A nivel televisivo, el éxito de ‘Yellowstone’ es una muestra concreta del interés que aún despiertan las historias de vaqueros. La serie, protagonizada por Kevin Costner, ha cosechado millones de espectadores y ha dado pie a varios spin-offs, consolidando un universo narrativo centrado en el oeste estadounidense.

El futuro del western en cine y televisión

Marshals una historia de Yellowstone
El fenómeno de ‘Yellowstone’ impulsa nuevas producciones y confirma que el género mantiene su capacidad de atraer audiencias

El fenómeno de ‘Yellowstone’ ha llevado a que otras productoras reconsideren el potencial del género. Nuevos proyectos inspirados en el western tradicional y adaptaciones modernas han comenzado a surgir en distintas plataformas, buscando repetir el éxito logrado por Sheridan.

El creador insiste en que, mientras se apueste por relatos auténticos y bien construidos, el western seguirá siendo relevante. La clave, concluye, está en dejar de lado las fórmulas superficiales y recuperar el espíritu original que convirtió al género en un pilar de la cultura audiovisual estadounidense.

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