Ucrania lanzó un ataque con drones contra ocho petroleros de la “flota fantasma” de Rusia en el mar de Azov

Ucrania atacó ocho petroleros de la "flota fantasma" rusa en el mar de Azov

Las fuerzas de drones ucranianas llevaron a cabo ataques nocturnos contra ocho buques petroleros de la denominada “flota fantasma” utilizada por Rusia para evadir sanciones a las exportaciones de petróleo y grano provenientes de territorios ocupados de Ucrania, afirmó Robert Brovdi, comandante de las fuerzas de drones del Ejército ucraniano. Todos los petroleros impactados “han sido identificados y son objeto de sanciones internacionales”, escribió Brovdi, conocido por el sobrenombre de ‘Magiar’, en sus redes sociales junto a la difusión de un video de los ataques.

Además de los petroleros, el parte presentado menciona que fue alcanzado un buque de carga seca y un ferri empleados por Rusia. Los ataques se desarrollaron en el mar de Azov, delimitado por las costas de Ucrania y Rusia y la península de Crimea, a la que Kiev ha perdido acceso debido a la ocupación rusa de las regiones surorientales del país.

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Según Brovdi, durante la misma operación las fuerzas ucranianas impactaron “58 objetivos militares legítimos” localizados en territorios bajo control ruso. El comandante adelantó que se compartirán más detalles en el transcurso del día, y señaló que sus unidades atacaron nuevamente centrales eléctricas y objetivos logísticos en Crimea, donde se han registrado frecuentes apagones y escasez de gasolina a raíz de los continuos golpes ucranianos.

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Ucrania difundió imágenes de un drone que muestran los momentos previos a los impactos en los buques cisterna de combustible “Kapitan Barmin” y “Sanar-4”, ambos identificados como parte del proyecto 15781. En las grabaciones, los pilotos del 9.º batallón “Kairos” de la 414.ª Brigada Separada de Operaciones Especiales “Aves de Madyar” y la Armada ucraniana son señalados como responsables de los ataques en el mar de Azov.

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El video también muestra acciones contra una terminal de combustible en Kerch, Crimea, así como la destrucción de un sistema móvil de misiles tierra-aire S-400 “Triumph” en Kosenki, en el óblast de Briansk, Rusia, por parte de la 413.ª Unidad Separada de SBS “Raid”. Las imágenes incluyen subtítulos y textos añadidos en ucraniano en los que se identifican los objetivos y las unidades involucradas.

Los ataques ucranianos volvieron a golpear centrales eléctricas y objetivos logísticos en Crimea, donde se registran apagones y escasez de gasolina.

Para el ataque en la refinería de Kerch, la línea costera, la topografía y la infraestructura portuaria corresponden con imágenes satelitales del área. De igual modo, la vegetación y la disposición del terreno en el caso de Kosenki, Briansk, coinciden con la geografía registrada en satélite.

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Ucrania ha incrementado su campaña de ataques contra refinerías y objetivos energéticos rusos, lo que ha provocado escasez de gasolina y cortes de suministro en varias regiones del país. Los ataques recientes, ejecutados la noche del 6 de julio, forman parte de una estrategia para debilitar la logística y la capacidad energética rusa en zonas ocupadas y fronterizas, según el comunicado difundido por las fuerzas de drones ucranianas.