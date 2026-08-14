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Empresarios alertan que las deficiencias del sistema energético están frenando nuevas inversiones en Honduras

El sector privado también identificó la seguridad jurídica y ciudadana como factores determinantes para atraer capital, aunque reconoció avances recientes en la agilización de algunos permisos estatales.

Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, advirtió que las deficiencias energéticas afectan la capacidad de Honduras para atraer nuevas inversiones. (FOTO: Infobae)
Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, advirtió que las deficiencias energéticas afectan la capacidad de Honduras para atraer nuevas inversiones. (FOTO: Infobae)
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La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, advirtió que las deficiencias que enfrenta el sistema energético hondureño se han convertido en un obstáculo para atraer nuevas inversiones y generar empleos formales en el país.

La dirigente empresarial sostuvo que Honduras necesita mejorar las condiciones ofrecidas tanto a empresarios nacionales como a inversionistas extranjeros para que encuentren atractivo establecer o ampliar sus operaciones.

Entre esos factores colocó como prioridad el acceso a un suministro eléctrico confiable, de calidad y con precios que permitan a las empresas mantener su competitividad.

Gallardo aseguró que actualmente el sistema energético presenta “muchas deficiencias”, una situación que no solamente repercute sobre las empresas, sino también en los hogares hondureños.

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COHEP espera resultados de las reformas energéticas

La presidenta del Cohep manifestó su expectativa de que las reformas al sector eléctrico que se encuentran en discusión en el Congreso Nacional permitan avanzar hacia la recuperación del sistema.

El debate legislativo se produce mientras diferentes sectores políticos buscan alcanzar acuerdos sobre el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y las modificaciones necesarias para mejorar su situación financiera y operativa.

Uno de los problemas señalados por Gallardo son las pérdidas acumuladas por la estatal eléctrica como consecuencia del hurto de energía, las deficiencias técnicas y los problemas existentes en la transmisión.

“Son más de 10 mil millones de lempiras que se pierden (…) que vamos acumulando en pérdidas por robo, por pérdidas técnicas, por pérdidas en la transmisión”, expresó la representante empresarial.

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El sector empresarial sostiene que energía, seguridad jurídica y seguridad ciudadana son elementos fundamentales para generar inversión y empleo formal. (FOTO: Diario El País)
El sector empresarial sostiene que energía, seguridad jurídica y seguridad ciudadana son elementos fundamentales para generar inversión y empleo formal. (FOTO: Diario El País)

Para el sector privado, reducir esas pérdidas resulta fundamental para mejorar la sostenibilidad financiera de la empresa eléctrica y ofrecer condiciones más competitivas para las actividades productivas.

Seguridad jurídica también preocupa a los empresarios

El sistema energético no es el único factor que, según Gallardo, condiciona las decisiones de inversión.

La presidenta del Cohep destacó la necesidad de garantizar seguridad jurídica, debido a que los empresarios requieren certeza sobre sus inversiones y propiedades antes de comprometer capital en nuevos proyectos.

En ese contexto, mencionó las invasiones de tierras como una de las situaciones capaces de generar incertidumbre entre potenciales inversionistas.

También señaló que Honduras necesita continuar mejorando las condiciones de seguridad ciudadana, especialmente ante los problemas registrados en determinadas regiones, incluida la Costa Norte.

Ambos elementos, agregó, deben abordarse conjuntamente con las reformas económicas y energéticas para generar un ambiente favorable a la inversión.

El Cohep considera que la seguridad jurídica también resulta determinante para generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. (FOTO: ASP Consultores)
El Cohep considera que la seguridad jurídica también resulta determinante para generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. (FOTO: ASP Consultores)

Empresarios reconocen avances en algunos trámites

Pese a los cuestionamientos, Gallardo reconoció avances en determinados procesos administrativos que históricamente han sido señalados por el sector empresarial.

Entre ellos mencionó la reducción de la mora relacionada con permisos ambientales y de construcción gestionados por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).

Asimismo, destacó mejoras dentro del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) en procedimientos vinculados con permisos para importaciones y exportaciones del sector agroalimentario.

La dirigente empresarial consideró que este tipo de avances contribuye a facilitar las operaciones del sector productivo, pero señaló que todavía existen problemas estructurales que requieren soluciones.

Para el Cohep, Honduras necesita combinar la simplificación administrativa con un sistema energético eficiente, seguridad jurídica y mejores condiciones de seguridad ciudadana.

La organización empresarial considera que resolver estos obstáculos será determinante para fortalecer la confianza del sector privado, captar capital nacional y extranjero y crear nuevos puestos de trabajo formales en Honduras.

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