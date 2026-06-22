Panamá

Panamá alberga la 56ª Asamblea General de la OEA con el foco en multilateralismo y democracia

La capital panameña recibe a delegaciones de toda América y organismos internacionales para debatir sobre cooperación regional, seguridad, migración y desarrollo, en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico

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Panamá
La diversidad geográfica de las delegaciones evidencia el alcance regional del evento (Foto: Shutterstock)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) inicia este lunes en Ciudad de Panamá su 56ª Asamblea General, centrada en la defensa del multilateralismo y la democracia en el continente americano. El encuentro, que reúne a delegaciones de 92 países y organismos, se extenderá hasta el miércoles en un contexto marcado por la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826.

Según informó EFE, el lema escogido para la asamblea —“el multilateralismo, firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los estados miembros”— guiará los debates y resoluciones durante las sesiones. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, subrayó en rueda de prensa que “el multilateralismo es primordial sencillamente porque nos necesitamos los unos a los otros”. Ramdin añadió que la cooperación regional es necesaria ante desafíos compartidos y anticipó que varios ministros respaldarán ese mensaje en las próximas jornadas, según EFE.

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Panamá vuelve a convertirse en un punto de encuentro internacional dos siglos después de aquel congreso impulsado por Bolívar. El ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, destacó que el país “se convierte de nuevo en un punto de convergencia para el lado hemisférico y extracontinental”, en un momento de profundas transformaciones para el continente. Martínez-Acha llamó a los asistentes a que la cita contribuya “al fortalecimiento de un sistema interamericano” y facilite la construcción de consensos efectivos para responder a las necesidades de los pueblos.

Imagen de archivo: Banderas de la OEA y de países de las Américas ondeando en el centro de convenciones de Lima en el marco de la VIII Cumbre de las Américas. Foto Infobae
Imagen de archivo: Banderas de la OEA y de países de las Américas ondeando en el centro de convenciones de Lima en el marco de la VIII Cumbre de las Américas. Foto Infobae

De acuerdo con EFE, la agenda de la asamblea incluye temas que van más allá de la gobernabilidad democrática: seguridad hemisférica, migración, innovación tecnológica, resiliencia climática y desarrollo sostenible se debatirán en las discusiones. El canciller panameño remarcó que el mundo actual, “fragmentado”, requiere del multilateralismo y de respuestas conjuntas frente a retos globales.

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Quiénes participan de la asamblea

El evento reúne a más de 2,500 participantes, entre ellos 35 cancilleres, diez ministros de distintas carteras, 113 embajadores y delegaciones de 8 organismos internacionales. Aunque la reunión está reservada para ministros y representantes diplomáticos, la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico contará con la presencia de varios jefes de Estado y altos funcionarios.

Según detalló EFE, confirmaron su participación los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; Honduras, Nasry Asfura y el vicepresidente de El Salvador (Félix Ulloa), además de Colombia, Gustavo Petro; y de Ecuador, Daniel Noboa.

El mensaje de Albert Ramdin

FOTO DE ARCHIVO: Albert Ramdin, nnuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante la elección del nuevo secretario general de la OEA en Washington, D.C., EE. UU., el 10 de marzo de 2025. REUTERS/Julio-Cesar Chavez
FOTO DE ARCHIVO: Albert Ramdin, nnuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante la elección del nuevo secretario general de la OEA en Washington, D.C., EE. UU., el 10 de marzo de 2025. REUTERS/Julio-Cesar Chavez

“El multilateralismo en el hemisferio es cierto que se debe fortalecer”, sin lugar a dudas. Pero es necesario, debemos trabajar juntos, y eso será algo que se escuchará varias veces y de que harán eco varios ministros en los próximos días”, sostuvo el secretario general, según recogió EFE. Según EFE, varios ministros respaldarán ese planteo en las próximas jornadas.

La 56ª Asamblea General se desarrolla en un gran centro de convenciones de Ciudad de Panamá y representa uno de los encuentros diplomáticos del sistema interamericano en 2026, donde también abordarán la situación de Venezuela. "Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Hemos conversado sobre ello. Estamos en debates. Venezuela sigue siendo país miembro”, declaró Ramdin, según información oficial del organismo.

El canciller panameño expresó optimismo y esperó que “pronto se establezca un camino hacia una elección libre y justa en Venezuela”.

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