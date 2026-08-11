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El petróleo llegó a superar los 90 dólares en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos

El Brent tocó un máximo intradiario tras la respuesta de Trump al pedido de compensación iraní, pero retrocedió en las horas siguientes, mientras caen las reservas estratégicas del país norteamericano

Vista aérea de la Reserva Estratégica Bryan Mound, en Freeport, Texas, cuyo nivel cayó por debajo de los 300 millones de barriles en medio de la crisis del petróleo (REUTERS/Adrees Latif/Archivo)
Vista aérea de la Reserva Estratégica Bryan Mound, en Freeport, Texas, cuyo nivel cayó por debajo de los 300 millones de barriles en medio de la crisis del petróleo (REUTERS/Adrees Latif/Archivo)
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Los precios del petróleo mostraban una jornada volátil este martes, impulsados por un nuevo clima de inquietud en el mercado, que contempla una prolongación del bloqueo del estrecho de Ormuz ante demandas que los analistas consideran irreconciliables entre Irán y Estados Unidos.

Hacia las 09H00 GMT, el barril de Brent del mar del Norte llegó a avanzar 2,55% hasta los 89,96 dólares, superando brevemente la barrera de los 90 dólares —con un máximo intradiario de 90,03—. Sin embargo, el crudo cedió terreno en las horas siguientes: según las cotizaciones más recientes de los mercados de futuros, el Brent retrocedía 0,40% hasta los 87,37 dólares, con un último precio operado en torno a 87,72 dólares. El West Texas Intermediate también mostraba una leve baja, de 0,19%, hasta los 81,97 dólares.

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El crudo ya había arrancado la semana con una fuerte suba el lunes —de hasta 5% en el caso del Brent—, impulsada por las condiciones que Teherán exige para reabrir el estrecho, una vía estratégica para el comercio de hidrocarburos que Washington considera difíciles de aceptar.

La respuesta de Trump reaviva la incertidumbre

Donald Trump saluda al descender del Air Force One, en la base Andrews, Maryland, el 9 de agosto, mientras exige una compensación económica a Irán (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)
Donald Trump saluda al descender del Air Force One, en la base Andrews, Maryland, el 9 de agosto, mientras exige una compensación económica a Irán (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)

Irán “está pidiendo una compensación por los daños que se le han causado durante el conflicto militar de los últimos cinco meses”, había escrito el presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social, “aunque esto nunca se haya mencionado en ninguna de nuestras negociaciones o reuniones”. “De la misma manera, yo también exijo compensaciones a Irán por todas las personas que han matado y herido”, agregó, en referencia al atentado contra el buque de guerra estadounidense USS Cole en Yemen en el año 2000, además de las familias de “miles de manifestantes inocentes muertos en los últimos 50 años, además de los 52.000 de los últimos cinco meses”.

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El posteo de Trump pidiendo compensaciones a Irán.
El posteo de Trump pidiendo compensaciones a Irán.

“Este mensaje refuerza la idea, en el mercado, de que hay pocas posibilidades de una reapertura inminente del estrecho de Ormuz”, afirmó a la AFP Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management. Según el especialista, esto se traduce en precios del petróleo más altos, en momentos en que “los hutíes intentan bloquear el tráfico marítimo en el mar Rojo y las reservas mundiales de petróleo siguen disminuyendo”.

Los analistas de ING describieron un patrón que se repite: “un entusiasmo inicial cuando las negociaciones parecen prometedoras, y luego ese optimismo se evapora igual de rápido” cuando no se constata ningún progreso. Según John Evans, analista de PVM, los inversores reaccionan con tanta intensidad a las declaraciones políticas porque esperan “un salto de la oferta de crudo si el estrecho de Ormuz se reabriera”, algo que podría hacer desplomar los precios.

Caen las reservas estratégicas de Estados Unidos

La volatilidad del petróleo coincide además con un dato adicional que preocupa al mercado: la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos cayó por debajo de los 300 millones de barriles, su nivel más bajo en años, en momentos en que se desvanecen las esperanzas de un acuerdo entre Washington y Teherán. Ese colchón, pensado para amortiguar shocks de oferta como el actual bloqueo de Ormuz, se redujo de forma sostenida durante los cinco meses de guerra.

Bolsas mixtas en Asia y futuros en baja en Wall Street

El vaivén del petróleo se dio en una jornada de mercados accionarios mixtos en Asia. El Kospi surcoreano subió 0,7%, impulsado por un salto de 4,1% en Samsung Electronics, mientras el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,1% y el Shanghai Composite retrocedió 0,8%. El ASX 200 australiano avanzó 0,2% después de que el Banco de la Reserva de Australia mantuviera sin cambios su tasa de referencia en 4,35%. Los mercados de Tokio permanecieron cerrados por feriado.

En Europa, el CAC 40 parisino y el DAX alemán cedían 0,2% a mitad jornada, mientras el FTSE 100 británico perdía la misma proporción. Los futuros del S&P 500 y del Dow Jones bajaban 0,1%, tras una jornada del lunes en la que Wall Street se alejó levemente de sus máximos históricos.

El mercado también aguarda el dato de inflación de julio en Estados Unidos, previsto para el miércoles, que los economistas esperan que muestre una desaceleración a 3,4% desde el 3,5% de junio, un factor que podría aliviar la presión sobre la Reserva Federal para subir las tasas de interés.

(Con información de AFP y AP)

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