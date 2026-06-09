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Panamá refuerza la seguridad aeroportuaria al establecer una academia de formación profesional  

Promueve la protección regional y del país mediante el uso de tecnología avanzada y escenarios de simulación que replican operaciones reales de aviación

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Aeropuerto de Tocumen, Panamá ocupa una posición estratégica para la conectividad aérea del continente. (Cortesía: Panamá Prestige)
Aeropuerto de Tocumen, Panamá ocupa una posición estratégica para la conectividad aérea del continente. (Cortesía: Panamá Prestige)

El refuerzo de la seguridad aeroportuaria en Panamá busca adquirir un nuevo impulso con la apertura de la Academia Regional de Seguridad Aeroportuaria, una instalación que según las autoridades transformará la formación de profesionales encargados de proteger los aeropuertos y fronteras del país y de la región.

Ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la academia está orientada a la formación, entrenamiento y especialización del personal responsable de la seguridad aeroportuaria y fronteriza de Panamá y la región, mediante el uso de tecnología avanzada y escenarios de simulación que replican operaciones reales de aviación.

La estructura cuenta con tres salones de capacitación con una capacidad total para 64 participantes, un salón de simulación de imágenes de rayos X para el entrenamiento especializado en inspección de equipajes y detección de amenazas, una biblioteca digital para consulta y actualización permanente, y un laboratorio destinado a ejercicios prácticos que reproduce las condiciones de un punto de control de seguridad aeroportuaria.

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La formación estará a cargo de ocho instructores especializados, tres de la Autoridad Aeronáutica Civil y cinco del Aeropuerto Internacional de Tocumen, respaldados por un equipo administrativo dedicado a la operación del centro.

Se indicó que la Academia Regional de Seguridad Aeroportuaria fue posible debido a una donación de $2 millones de parte del gobierno estadounidense, destinada al fortalecimiento de las capacidades de seguridad aeroportuaria y fronteriza.

Cada día miles de pasajeros transitan por Tocumen conectando a Panamá con más de 90 destinos, por lo que se imponen los más altos estándares de seguridad. REUTERS/Aris Martínez
Cada día miles de pasajeros transitan por Tocumen conectando a Panamá con más de 90 destinos, por lo que se imponen los más altos estándares de seguridad. REUTERS/Aris Martínez

La contribución incluye equipos avanzados de inspección de seguridad, tecnología especializada y mobiliario para la capacitación técnica de los profesionales encargados de proteger la aviación civil, informó el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

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Añadió que la donación fue canalizada mediante la Oficina contra el Terrorismo (CT) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en coordinación con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, sostuvo que la academia contribuirá al fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de quienes tienen la responsabilidad de proteger una de las principales plataformas de conectividad aérea de la región.

“Cada día miles de pasajeros transitan por Tocumen conectando a Panamá con más de 90 destinos. Mantener los más altos estándares de seguridad exige capacitación continua, tecnología y cooperación internacional. Esta academia representa una inversión en conocimiento y preparación que fortalecerá nuestras capacidades para enfrentar los desafíos de una industria cada vez más dinámica y especializada”, destacó Ruiz Blanco.

Las modernas instalaciones permitirán fortalecer la formación y capacitación de inspectores, especialistas AVSEC, operadores aeroportuarios y demás profesionales vinculados a la protección de la aviación civil, señaló Rafael Bárcenas, director de la Autoridad de Aeronáutica Civil.

José Ruiz Blanco (c), gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, sostuvo que la academia contribuirá a la seguridad regional.
José Ruiz Blanco (c), gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, sostuvo que la academia contribuirá a la seguridad regional.

“Este centro contribuirá a mantener los más altos estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional y a enfrentar con mayor eficacia los desafíos que presenta el entorno actual de la seguridad aérea”, apuntó el funcionario.

Panamá ocupa una posición estratégica para la conectividad aérea del continente, manifiesta una nota de prensa del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Esa posición, agrega la información oficial, conlleva una gran responsabilidad y nos exige mantener una vigilancia permanente, fortalecer nuestras capacidades y promover una cultura de seguridad basada en la excelencia, la cooperación y la mejora continua.

Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, mostró su complacencia al “respaldar a esta academia con equipos de inspección y seguridad avanzada”.

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