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Panamá abre licitación internacional para incorporar a un tercer operador de telefonía celular

Una oportunidad para introducir nuevas alternativas comerciales y tecnológicas para millones de usuarios

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Vista cercana de las manos de una persona sosteniendo un teléfono inteligente negro, con la pantalla encendida y borrosa.
Panamá tiene una estructura con espacio real para estimular la competencia en el mercado de la telefonía celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá abre este martes el proceso de licitación pública internacional para incorporar un tercer operador de telefonía móvil celular en todo el país, en un mercado con más de 5 millones de líneas activas y una penetración superior al tamaño de su población.

La convocatoria llegó después de la reducción del mercado de cuatro a dos operadores en los últimos años, lo que ha generado un escenario donde la demanda por nuevas alternativas adquiere una dimensión estratégica.

En 2024 la telefónica Digicel cerró sus operaciones en Panamá después de que concluyera “sin adjudicación” la licitación para explotar el servicio de comunicaciones personales y la compraventa de ciertos activos de esa operadora.

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Analistas del sector coinciden en señalar que el país no enfrenta un mercado saturado, sino una estructura con espacio real para estimular la competencia y ampliar las opciones disponibles para los consumidores.

Ese escenario coincidió con un momento definido como atractivo para la inversión y con un sistema que ya cuenta, desde 2025, con servicios 5G de carácter no autónomo.

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos abre licitación en busca de un nuevo operador móvil.
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos abre licitación en busca de un nuevo operador móvil.

El punto de apoyo de esa apuesta fue la estructura del mercado. Cerca del 79% de las líneas registradas correspondió a usuarios prepago, un segmento sensible a precios, cobertura y calidad de servicio.

La movilidad de los usuarios reforzó ese diagnóstico. La portabilidad numérica acumuló más de 5.5 millones de transacciones desde su implementación en 2011, una señal de que los clientes panameños mantuvieron disposición a cambiar de operador ante mejores ofertas.

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Panamá abrió la licitación para sumar un nuevo actor a un mercado móvil que no está saturado y todavía ofrece espacio para ampliar la competencia. La consecuencia inmediata es la posibilidad de introducir nuevas alternativas comerciales y tecnológicas para millones de usuarios.

El atractivo de Panamá trasciende el tamaño de su mercado y esta licitación contempla la asignación inicial de 40 MHz de espectro radioeléctrico en bandas medias, un recurso considerado fundamental para el despliegue eficiente de redes de quinta generación.

Especialistas destacan que las condiciones económicas previstas para la asignación se encuentran entre las más competitivas de la región, convirtiendo el proceso en una oportunidad especialmente interesante para grupos internacionales con estrategias de expansión en América Latina.

La certificación mide la resistencia al agua y al polvo. (Freepik)
Del total de líneas que hay en el país, aproximadamente cerca del 79% corresponde al segmento prepago. (Freepik)

El nuevo operador tendría además la posibilidad de desarrollar una arquitectura 5G Stand Alone (SA) desde su fase inicial, aprovechando una infraestructura nacional que ya registra una cobertura móvil cercana al 96% de la población y acceso a redes 4G para aproximadamente el 86% de los habitantes.

El atractivo del proceso también se apoyó en la posición geográfica y tecnológica del país. La presencia de múltiples cables submarinos internacionales, una infraestructura creciente de centros de datos y una red de fibra óptica de amplia cobertura apuntalaron la consolidación de Panamá como hub digital regional.

De acuerdo con la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), existen dos factores para los inversores internacionales: un entorno jurídico estable y una economía dolarizada que elimina riesgos cambiarios en proyectos de telecomunicaciones de largo plazo. Las condiciones económicas previstas para la asignación, además, figuraron entre las más competitivas de la región.

La próxima licitación representa mucho más que la incorporación de un nuevo competidor constituye esa oportunidad para acelerar la transformación digital, estimular la inversión extranjera, fortalecer la innovación tecnológica y ampliar las posibilidades de acceso de millones de usuarios a servicios móviles más avanzados.

Del total de líneas registradas en el país, cerca del 79% corresponde al segmento prepago, un sector altamente dinámico y sensible a las ofertas comerciales, lo que abre oportunidades significativas para un operador capaz de presentar propuestas competitivas y diferenciadas.

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