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Rusia afirmó que sus fuerzas tomaron el control de una aldea en el sureste de Ucrania, en la región de Donetsk

La localidad de Shevchenko, cuya ubicación estratégica ha sido subrayada por las autoridades rusas, forma parte de una línea de contacto donde los combates han sido persistentes durante los últimos meses. Hasta el momento, Ucrania no ha emitido comentarios al respecto

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Rusia afirmó que sus fuerzas tomaron el control de una aldea en el sureste de Ucrania, en la región de Donetsk. (REUTERS/ARCHIVO)
Rusia afirmó que sus fuerzas tomaron el control de una aldea en el sureste de Ucrania, en la región de Donetsk. (REUTERS/ARCHIVO)

Rusia afirmó este domingo que sus fuerzas han tomado el control de otro asentamiento en el sureste de Ucrania, según un comunicado difundido en Telegram por el Ministerio de Defensa. De acuerdo con la información oficial, las tropas rusas ocuparon la aldea de Shevchenko, situada a unos tres kilómetros al suroeste de Pokrovsk, en la región de Donetsk.

El Ministerio de Defensa de Rusia señaló que la captura de Shevchenko se suma a los avances recientes en la zona. En diciembre, Moscú ya había declarado la toma de Pokrovsk, localidad cercana a la nueva posición conquistada por sus fuerzas.

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Hasta el momento, Ucrania no ha emitido comentarios sobre la afirmación realizada por Rusia, y la verificación independiente de estos hechos continúa siendo difícil debido al desarrollo de las hostilidades en la región.

La aldea de Shevchenko, cuya ubicación estratégica ha sido subrayada por las autoridades rusas, forma parte de una línea de contacto donde los combates han sido persistentes durante los últimos meses. Según la versión oficial rusa, la operación responde a los objetivos de consolidar posiciones en el área de Donetsk.

Moscú sostuvo que la captura de Shevchenko se suma a avances recientes en Donetsk y recordó que en diciembre declaró la toma de Pokrovsk. (AP/ARCHIVO)
Moscú sostuvo que la captura de Shevchenko se suma a avances recientes en Donetsk y recordó que en diciembre declaró la toma de Pokrovsk. (AP/ARCHIVO)

Actualmente, no existen confirmaciones externas que corroboren la captura de Shevchenko por parte de las fuerzas rusas. La información disponible proviene exclusivamente de los canales oficiales rusos, en tanto que el silencio ucraniano y la falta de acceso independiente dificultan la contrastación de los hechos reportados.

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Por otra parte, al menos cuatro personas han muerto tras un ataque ucraniano con aviones no tripulados en la zona bajo control ruso en la región de Donetsk, al este de Ucrania. El incidente ocurrió en la ciudad de Gorlovka —también conocida como Horlivka—, según informó su alcalde, Ivan Prikhodko, a través de redes sociales.

Prikhodko comunicó que “cuatro civiles murieron en un ataque terrorista con drones ucranianos en el barrio de Nikitovski, en Gorlovka. Que Dios los tenga siempre en su memoria. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos”. Hasta el momento, Ucrania no ha emitido declaraciones sobre el ataque ocurrido este domingo.

Un ataque con drones ucranianos en Gorlovka, en la región de Donetsk bajo control ruso, dejó al menos cuatro civiles muertos, según autoridades locales. (REUTERS/ARCHIVO)
Un ataque con drones ucranianos en Gorlovka, en la región de Donetsk bajo control ruso, dejó al menos cuatro civiles muertos, según autoridades locales. (REUTERS/ARCHIVO)

Gorlovka, bajo control ruso desde 2014, ha experimentado una escalada de violencia durante el fin de semana. El barrio industrial de Nikitovski se ha convertido en uno de los focos más activos del conflicto en los últimos días. El sábado, otro ataque previo con drones ucranianos en la misma ciudad dejó al menos tres heridos, según las autoridades locales.

La situación en Gorlovka refleja la intensidad de los enfrentamientos recientes en el este de Ucrania. Los ataques con drones en zonas urbanas bajo control ruso han provocado víctimas civiles y han sido reportados como parte de la dinámica del conflicto, aunque la información independiente sigue siendo limitada debido a las restricciones de acceso y la ausencia de pronunciamientos oficiales por parte de Ucrania.

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