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Zelensky informó que el Ejército ruso sufrió casi 225.000 bajas en menos de siete meses

De ese total, el mandatario confirmó que 131.000 soldados rusos murieron y casi 93.000 sufrieron heridas

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invasion rusia a ucrania
Vehículos blindados rusos quemados en las afueras de Kiev (Ronaldo SCHEMIDT/AFP)

En menos de siete meses, el conflicto entre Rusia y Ucrania registró casi 225.000 bajas rusas, superando el número de soldados movilizados para la invasión, de las cuales 131.000 resultaron muertos y casi 93.000 heridos, según cifras difundidas por el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

“Un número significativo de esos heridos son graves porque la medicina rusa en el frente es muy deficiente”, agregó el mandatario.

Además, Zelensky también denunció la intención de Moscú de incorporar hasta 30.000 militares norcoreanos, al señalar que “desde junio están preparando la región de Vorónezh para recibirlos”, y advirtió sobre el suministro de nuevos sistemas de misiles balísticos desde Corea del Norte, país al que describió como una “amenaza” en Asia.

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Zelensky sostuvo que "la medicina rusa en el frente es muy deficiente" (Europa Press)
Zelensky sostuvo que "la medicina rusa en el frente es muy deficiente" (Europa Press)

Ucrania intensificó sus operaciones militares en estos meses, con ataques en el mar Caspio contra un buque de guerra ruso y barcos empleados para transportar material militar desde Irán. El mandatario sostuvo que estos ataques de largo alcance obtuvieron resultados “muy buenos” y detalló que las fuerzas armadas ucranianas golpearon objetivos en varias regiones rusas en los últimos días.

Entre los blancos alcanzados mencionó una refinería en Filanovski, asociada a Lukoil, una planta de petróleo en Tiumén y depósitos en Rostov del Don. Además, mencionó un ataque contra una planta militar en Kirov, desde donde Rusia suministraba componentes para ataques contra Ucrania, ubicada a unos 1.200 kilómetros de la frontera ucraniana.

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El mandatario explicó que Ucrania también alcanzó objetivos en Ekaterimburgo, a 1.740 kilómetros de Moscú, donde un centro logístico resultó dañado. En la región ocupada de Zaporizhzhia, las autoridades prorrusas acusaron a Kiev de atacar un campamento turístico en Kirilivka, dentro del distrito de Melitopol. Según los funcionarios leales a Moscú, ocho personas murieron, entre ellas dos niños, y otras 14 resultaron heridas en ese incidente.

Las autoridades ucranianas, por su parte, denunciaron que seis personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras ataques rusos en diferentes regiones de Ucrania entre la tarde del viernes y la mañana del sábado. Zelensky precisó que tres de las víctimas fallecieron en Sloviansk por un bombardeo sobre edificios residenciales civiles y otras tres en Sumi, tras un ataque con drones contra una filial de la empresa postal Nova Post.

En Sloviansk, más de diez edificios residenciales sufrieron daños, y en Kharkiv y en un mercado de Zaporizhzhia se registraron nuevos destrozos. El presidente ucraniano señaló que Rusia utilizó dos misiles y cerca de 160 drones en estos ataques.

La Fuerza Aérea ucraniana informó que 127 drones y un misil fueron interceptados durante un ataque nocturno en el que Rusia lanzó dos misiles Kh-59/69 y 157 drones de distintos modelos. En ese contexto, las defensas antiaéreas informaron que detuvieron la mayoría de los sistemas empleados.

La defensa aérea ucraniana derribó 127 drones rusos durante un ataque nocturno reciente (Reuters)
La defensa aérea ucraniana derribó 127 drones rusos durante un ataque nocturno reciente (Reuters)

Los ataques rusos también impactaron en la región de Kiev, donde al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas tras dos ofensivas con misiles a plena luz del día. En Slovyansk, cinco personas murieron y nueve quedaron heridas luego de otro ataque con bombas aéreas guiadas, que afectó tanto infraestructuras civiles como vehículos y dañó el edificio del consulado.

En el ámbito internacional, drones ucranianos impactaron ayer depósitos cercanos a San Petersburgo, generando un incendio de gran magnitud y afectando a la red logística de la empresa Wildberries, uno de los líderes del comercio electrónico en Rusia. La compañía suspendió sus operaciones en dos almacenes.

Durante esa jornada, Rusia derribó más de 570 drones ucranianos, en lo que autoridades locales calificaron como uno de los ataques más numerosos desde el inicio de la guerra. Videos difundidos en redes sociales mostraron densas columnas de humo sobre los edificios de San Petersburgo tras los bombardeos.

(Con información de EFE)

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