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Ucrania acusó a Rusia de entregar al régimen de Irán imágenes por satélite para facilitar sus ataques a EEUU en el golfo

Volodimir Zelensky ordenará compartir con los aliados de Kiev la información sobre la asistencia de Moscú a Teherán en pleno conflicto en Medio Oriente

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Vladimir Putin, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, asisten a una ceremonia de firma de documentos en Moscú, el 17 de enero de 2025 (REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Vladimir Putin, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, asisten a una ceremonia de firma de documentos en Moscú, el 17 de enero de 2025 (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Ucrania acusó a Rusia de facilitar al régimen de Irán imágenes por satélite de posiciones de Estados Unidos en el golfo Pérsico para mejorar la precisión de los ataques iraníes contra el despliegue militar estadounidense en la región.

Según el presidente Volodimir Zelensky, los servicios de inteligencia ucranianos detectaron desde principios de este mes una vigilancia activa de satélites rusos sobre los estados del Golfo y las instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente. El mandatario añadió que ordenará compartir con los aliados de Kiev la información sobre esta nueva asistencia de Rusia al régimen iraní.

El mandatario afirmó que existe “una clara correlación entre las imágenes que toman los satélites rusos y los ataques iraníes”. Según explicó, esa relación aparece antes de los bombardeos, como preparación, y después, para evaluar los daños.

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El presidente ucraniano precisó que los días 19 y 20 de julio cuatro bases aéreas atacadas por Irán quedaron dentro del área de interés de satélites rusos. Detalló que dos estaban en Bahréin, una en Jordania y una en Kuwait.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Louis Lemaire-Sicre / Zuma Press / Europa Press)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Louis Lemaire-Sicre / Zuma Press / Europa Press)

Las declaraciones de Zelenski se conocieron después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump avisara el viernes a Rusia de que se abstuviera de participar en la guerra de Irán. Ese mensaje aludía a la distribución de armas y no a la entrega de imágenes por satélite ni a otro tipo de información de combate.

Trump sostuvo, en tanto, que si Rusia y China venden armas a Irán “sería muy perjudicial para ellos”. Añadió que recibió garantías personales del presidente ruso Vladimir Putin en ese sentido.

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El mandatario estadounidense también dijo que, en una reunión reciente en Beijing, el líder chino Xi Jinping le aseguró que bajo ninguna circunstancia entregaría ni vendería armas a Irán, incluidas las empresas chinas. Trump resumió su posición al afirmar que, en su opinión, dos países de los que se suele hablar en relación con Irán no participan.

El Ejército de Estados Unidos interrumpió casi 14 días consecutivos de bombardeos a Irán mientras el presidente Trump espera avances hacia una solución diplomática tras la reescalada del conflicto, según informaron este sábado medios estadounidenses e israelíes.

Trump ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos ataques el viernes, tras casi dos semanas de agresiones diarias, para “dar mayor espacio a la diplomacia”, informó Axios con base en dos fuentes anónimas cercanas a la decisión.

En tanto, un funcionario de Israel declaró a la Corporación de Radiodifusión Israelí (KAN) que el Gobierno de ese país se preparaba para un “poderoso bombardeo de Estados Unidos” durante la noche anterior, pero que Trump lo postergó para dar a los iraníes “otra oportunidad de volver a la mesa de negociación”.

Ucrania acusa a Rusia de entregar a Irán imágenes por satélite para facilitar sus ataques a EEUU en el golfo
Ucrania acusa a Rusia de entregar a Irán imágenes por satélite para facilitar sus ataques a EEUU en el golfo

Las versiones coincidieron con una declaración del ministro de Sanidad de Irán, Hossein Kermanpour, quien señaló en sus redes sociales que “afortunadamente, no se registró ningún ataque la última noche”.

“Parece que nuestro querido Irán tuvo una noche tranquila anoche, y ninguna parte de su cuerpo fue alcanzada ni golpeada”, escribió el ministro en X.

La noticia trascendió dos semanas después de que se reintensificara la guerra entre Estados Unidos e Irán, luego de que Trump diera por terminado el memorando de entendimiento para pausar las agresiones, que comenzaron el 28 de febrero.

Trump se reunió el viernes en la Casa Blanca con sus principales asesores mientras sopesaba un “ataque masivo” contra Irán, aunque también aseguró que persistían las conversaciones con la República Islámica para buscar un acuerdo diplomático.

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