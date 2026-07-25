China evacuó a más de 340.000 personas por la llegada del tifón Noul: se esperan vientos superiores a los 170 kilómetros por hora

Miles de chinos fueron evacuados por la llegada del tifón Noul (China Daily via REUTERS)

Las autoridades de China evacuaron a más de 340.000 personas en la provincia de Guangdong ante la inminente llegada del tifón Noul, un fenómeno que se desplazará sobre el sur del país con vientos superiores a 170 kilómetros por hora y provocó la suspensión de servicios esenciales, la cancelación de vuelos y la activación de alertas máximas en varias regiones.

El Centro Meteorológico Nacional de China emitió el sábado por la noche la alerta roja, el nivel más alto de su sistema, cuando el tifón Noul se aproxima a la costa comprendida entre Shenzhen y Haifeng. Las autoridades meteorológicas advirtieron que el ciclón presenta características inusuales: una trayectoria capaz de internarse profundamente en tierra firme, lluvias acumuladas de gran magnitud y potencial para causar desastres importantes. El pronóstico indicó que el tifón tocaría tierra en las primeras horas del domingo con vientos sostenidos entre 151 y 173 kilómetros por hora (94-107 millas por hora).

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Los meteorólogos prevén que el tifón toque tierra en China el fin de semana (Foto: NASA)

La reacción de los gobiernos provinciales y municipales fue inmediata: 12 ciudades, entre ellas Guangzhou, Dongguan y Shantou, suspendieron total o parcialmente actividades escolares, laborales, comerciales y de transporte. La medida incluyó todos los servicios ferroviarios en la provincia para el domingo, mientras que el aeropuerto internacional de Shenzhen anunció una adaptación dinámica de los horarios de vuelo según la evolución de las condiciones meteorológicas.

La llegada de Noul también impacta a la región administrativa especial de Hong Kong, donde las autoridades activaron la tercera señal más alta de alerta por tifón y abrieron 28 refugios temporales para la población vulnerable. El observatorio local anticipó un aumento considerable de los vientos durante la noche y contempló elevar el nivel de alarma al segundo más alto durante la madrugada del domingo.

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Las autoridades esperan vientos superiores a los 170 kilómetros por hora (REUTERS/Go Nakamura)

El aeropuerto internacional de Hong Kong registró la cancelación de al menos 49 vuelos y el retraso de otros 238, mientras que la aerolínea Cathay Pacific suspendió todas las operaciones de llegada y salida entre la 1:15 y las 18:00 del domingo. El emblemático puente Hong Kong-Zhuhai-Macao cerró sus accesos durante la jornada.

Paralelamente, las provincias de Jiangxi, Fujian y Hunan recibieron advertencias de lluvias torrenciales y ráfagas de viento intenso, con la activación de protocolos de emergencia adicionales y más de 23.000 personas evacuadas en Fujian.

El aeropuerto internacional de Hong Kong anticipará la cancelación de decenas de vuelos ante la llegada del tifón Noul (Reuters)

En esta zona del sur de China, la infraestructura de transporte sufrió afectaciones: las operaciones ferroviarias, tanto de alta velocidad como convencionales, se suspendieron desde el sábado y se mantuvo la incertidumbre sobre la reanudación de los servicios.

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El avance de Noul coincidió con una serie de fenómenos meteorológicos extremos que golpearon el sur y centro de China durante el mes. El tifón Maysak, ocurrido semanas antes, provocó la muerte de 39 personas en la región autónoma de Guangxi tras desencadenar inundaciones masivas. En la provincia de Hubei, tormentas graves con vientos huracanados causaron 11 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Las autoridades locales insistieron en la necesidad de extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios, ya que el impacto de Noul amenaza con repetir patrones de destrucción recientes.

El impacto de Maysak evidenció la vulnerabilidad de las infraestructuras frente a fenómenos meteorológicos extremos en regiones densamente pobladas (EFE/EPA/Hu Yan)

(Con información de AFP)