193 kilómetros, más de 50 barcos al día y dos mares que mueven casi el 12% del comercio mundial: así es el Canal de Suez

El Canal de Suez conecta Europa y Asia y reduce en semanas los tiempos de navegación del comercio internacional (Wikimedia Commons)

El Canal de Suez, en Egipto, conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo a través del istmo de Suez, uniendo Europa y Asia mediante un atajo marítimo que permite evitar el rodeo por el cabo de Buena Esperanza. De este modo, la ruta acorta de forma significativa el tiempo y los costos logísticos del comercio internacional. El trayecto, que va desde Puerto Saíd hasta Suez, tiene una longitud aproximada de 193 kilómetros y cada año es cruzado por miles de barcos. Por sus características, el canal es una infraestructura clave en el suministro mundial de petróleo, gas, alimentos, productos manufacturados y mercancías en contenedores.

Según la Autoridad del Canal de Suez, más del 12 % del comercio global de bienes circula por este paso cada año, lo que implica el tránsito diario de más de 50 embarcaciones con cargas de todo tipo. Cuando se producen interrupciones, como la registrada en 2021 con el encallamiento del buque Ever Given, surgen demoras de gran magnitud, incrementos en los costes logísticos y desvíos de barcos hacia rutas alternativas, todo lo cual influye en los precios y la disponibilidad de productos a escala global.

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Historia y funcionamiento del Canal de Suez

La construcción comenzó en 1859 bajo la supervisión del diplomático y empresario francés Ferdinand de Lesseps, y la inauguración oficial tuvo lugar el 17 de noviembre de 1869. Antes de abrirse, los barcos entre Europa y Asia debían bordear África, lo que sumaba semanas al trayecto y aumentaba los gastos en combustibles y recursos.

Más del 12% del comercio global de bienes cruza anualmente el Canal de Suez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Canal de Suez se caracteriza por no emplear esclusas, ya que sus extremos se ubican casi al mismo nivel del mar. Esto permite el paso continuo de embarcaciones de diferentes tamaños, incluidos portacontenedores, petroleros, gaseros y buques de carga general. El recorrido cruza zonas como los Lagos Amargos, que tienen relevancia hidrográfica en la navegación.

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Organismos internacionales, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), han destacado la importancia del canal en la reducción de rutas y emisiones en el transporte marítimo global.

Principales incidentes y riesgos actuales

En marzo de 2021, el portacontenedores Ever Given encalló y bloqueó el paso durante seis días, provocando una congestión de 370 embarcaciones y pérdidas diarias estimadas en USD 9.600 millones, de acuerdo con cifras publicadas por Lloyd’s List. Esta situación reveló la dependencia del comercio internacional de la operatividad del canal.

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Tras el incidente, la Autoridad del Canal de Suez implementó mejoras en los sistemas de señalización y dragado, así como ampliaciones en puntos del canal para permitir el tránsito simultáneo en ambos sentidos y reducir la probabilidad de bloqueos graves.

El episodio del encallamiento del Ever Given en 2021 evidenció la dependencia mundial del Canal de Suez para el comercio marítimo (Wikimedia Commons)

Expertos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el think tank británico, advierten que, a pesar de las mejoras, el canal sigue expuesto a riesgos geopolíticos, congestión marítima, fenómenos meteorológicos y amenazas de sabotaje. Por eso, el monitoreo constante y la cooperación internacional se consideran herramientas necesarias para mantener la seguridad operativa de una de las principales vías del comercio marítimo mundial.

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Importancia y perspectivas

El Canal de Suez es hoy uno de los ejes indiscutibles en las cadenas globales de suministro. Maneja anualmente 1.000 millones de toneladas de mercancías y su administración afecta sectores como el energético, alimentario y manufacturero. Desde la crisis de suministros de 2020, informes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) han informado que cualquier alteración operativa en el canal repercute de forma inmediata en los mercados internacionales.

El gobierno egipcio avanza en proyectos de ampliación de capacidad y en la incorporación de tecnologías de navegación avanzada, con el propósito de desarrollar zonas industriales y plataformas de almacenamiento en ambos extremos del canal para atraer inversiones y diversificar la economía nacional.

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La Organización Marítima Internacional considera la seguridad y la eficiencia del Canal de Suez asunto de interés común para gobiernos, empresas y organismos multilaterales en el siglo XXI.