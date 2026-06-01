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Cuatro continentes, 1.848 personas y un pueblo irlandés: así el clan O’Sullivan obtuvo un récord mundial

Llegaron desde Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos hasta Castletownbere para superar la marca que los Gallagher habían sostenido desde 2007 con 1.488 participantes

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Una gran multitud de personas reunidas al aire libre. Un hombre con suéter naranja levanta el brazo y una persona sostiene una bandera roja y blanca de 'O'SULLIVAN Cork'
La localidad de Castletownbere acogió a casi dos mil personas con el mismo apellido (O’Sullivan Clan Gathering screenshot - X)

Castletownbere, al suroeste de Irlanda, registró en los últimos días el mayor encuentro de personas con el mismo apellido en la historia, con 1.848 O’Sullivan y Sullivan, batiendo el récord mundial Guinness. La convocatoria, conocida como O’Sullivan Clan Gathering, reunió a miembros del clan y sus familias, con la meta de superar la marca anterior. El evento inició cerca del mediodía y se realizó en el recinto de una escuela primaria de la localidad.

La organización del evento estuvo dirigida por Jim O’Sullivan, natural de la región y promotor de la iniciativa. De acuerdo con declaraciones recogidas por The Irish Times, diario irlandés, el responsable del encuentro detalló que “más de 3.350 personas con los apellidos O’Sullivan o Sullivan se inscribieron para la jornada”. Según el mismo medio, la respuesta superó las expectativas y contó con la colaboración de residentes locales y de la comunidad internacional.

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Representantes oficiales de Guinness World Records se encargaron de verificar la cifra definitiva. El proceso incluyó controles de identidad y revisión de pasaportes, a fin de asegurar que cada participante cumplía con el requisito de portar el apellido O’Sullivan o Sullivan.

Participantes de varios países

La cita atrajo a personas provenientes de distintos países. Según la cobertura del períodico local, los participantes viajaron desde Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos para formar parte del récord. La diversidad de orígenes reflejó la presencia global del apellido, considerado uno de los más antiguos y numerosos dentro de la tradición irlandesa.

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Pueblo costero con casas en la orilla de un cuerpo de agua. El agua refleja nubes y montañas. Se ve un bote azul y un poste blanco y rojo en el agua
La celebración, que reunió a miembros del clan y sus familias provenientes de varios continentes, fue certificada por representantes internacionales - Ciudad de Castletownbere

La cifra final de 1.848 personas superó el récord anterior, que pertenecía a los Gallagher desde septiembre de 2007, cuando 1.488 personas se reunieron en Letterkenny, condado de Donegal. El nuevo registro fue certificado ante la comunidad y con la presencia de autoridades locales.

La jefa del clan O’Sullivan

En el transcurso de la jornada, Kelly Sullivan, jefa del clan O’Sullivan, presidió el evento. La líder recibió la insignia de su cargo en Boston durante 2023 y expresó ante los asistentes su satisfacción por semejante convocatoria.

“Me siento afortunada de haber crecido como parte de la gran familia Sullivan-O’Sullivan; formamos un equipo imbatible”, dijo. Según la cobertura de The Irish Times, la ceremonia fue uno de los momentos del encuentro y reunió a varias generaciones.

El evento también incluyó actividades culturales, música tradicional y visitas a lugares históricos vinculados al apellido. Los organizadores destacaron la importancia de fortalecer los lazos entre emigrantes y descendientes del apellido en todo el mundo.

El origen y la distribución del apellido

Póster de evento con un hombre en vestimenta histórica soplando una trompa sobre cielo azul. Un banner rojo convoca a Sullivans y O'Sullivans para 2026
La cifra de participantes fue confirmada tras una revisión exhaustiva de documentación

Según la base de datos genealógica británica Forebears, el apellido O’Sullivan proviene del gaélico OSuileabhain, interpretado como “de mirada de halcón”.

El portal estima que existen más de 500.000 personas con este apellido, principalmente en el suroeste de Irlanda y en comunidades de la diáspora en Norteamérica. El evento demostró la relevancia cultural de estos encuentros en la identidad irlandesa y en la reconstrucción de lazos familiares a nivel internacional.

Guinness World Records certificó el logro del clan O’Sullivan tras desplegar un equipo de supervisores en el lugar del evento. El proceso de verificación incluyó la revisión individual de documentos de identidad y pasaportes, lo que permitió constatar que cada persona registrada compartía el apellido O’Sullivan o Sullivan, tal como exigen las normas del organismo.

De acuerdo con los responsables de la entidad, este tipo de supervisión busca garantizar la transparencia en la validación de nuevos récords y asegura que cada cifra publicada sea irrefutable. Hasta la fecha, ningún otro grupo familiar logró congregar a tantas personas con el mismo apellido en una sola reunión, según los datos oficiales disponibles. La marca obtenida en Castletownbere establece un nuevo estándar para futuras convocatorias familiares en todo el mundo.

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