Panamá

Baja la población de fumadores en Panamá, pero los jóvenes se decantan por los cigarrillos electrónicos y los vapeadores

En la nación canalera el consumo de tabaco provoca anualmente unas mil muertes

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Dejar el cigarrillo podría brindarle más años de vida - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
En el país disminuye el número de fumadores diarios, pero hay un incremento de consumidores ocasionales, según las autoridades de Salud. - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La prevalencia de consumo de productos de tabaco en la población de 15 años y más registró en Panamá una disminución, al pasar de 6.4% en 2013 a 5% en 2025, cifra que de acuerdo con las autoridades de Salud evidencia avances en las políticas de prevención y control del tabaquismo en el país.

Son unos 146,000 fumadores los que se cuentan en Panamá, mientras que los datos oficiales muestran una disminución en el número de fumadores diarios y un incremento de consumidores ocasionales, lo que representa un avance significativo en la reducción de la dependencia al tabaco.

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Las estadísticas corresponden a la Segunda Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos de 15 años y más, estudio que refleja avances importantes en la reducción del consumo de tabaco en Panamá, aunque evidencia nuevos desafíos relacionados con el aumento del uso de cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de nicotina, especialmente entre la población joven.

Reina Roa, de Control de Tabaco del Ministerio de Salud, indicó que el 95% de la población panameña no utiliza productos de tabaco, resultado que refleja el impacto positivo de las políticas implementadas en el país durante los últimos años, entre ellas la Ley 13 de 2008 y el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

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Pese a este avance, las autoridades sanitarias manifestaron su preocupación por el aumento en el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, particularmente entre jóvenes de 15 a 19 años y adultos jóvenes de 20 a 34 años.

Reina Roa, de Control de Tabaco del Ministerio de Salud, explicó que el 95% de la población panameña no utiliza productos de tabaco. (MINSA)
Reina Roa, de Control de Tabaco del Ministerio de Salud, explicó que el 95% de la población panameña no utiliza productos de tabaco. (MINSA)

Entre las principales razones señaladas por los encuestados para utilizar estos dispositivos figuran los sabores agradables, el gusto por utilizarlos y la percepción de que ayudan a dejar de fumar.

El consumo de cigarrillos electrónicos registró un incremento en el país, alcanzando una prevalencia del 1.5% en 2025, con una incidencia ligeramente mayor en hombres (1.7%) que en las mujeres (1.2%).

Esta cifra, de acuerdo con la encuesta, representa un aumento frente a los datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSPA) de 2019, donde la prevalencia era de apenas el 0.4%, lo que significa que el consumo actual es 3.7 veces mayor que hace seis años.

Se aclara que durante el 2013 el uso de estos dispositivos electrónicos no fue valorado en las estadísticas nacionales.

El tabaquismo continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública, debido a su asociación con enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias, diversos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Aumenta el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, entre jóvenes de 15 a 19 años y adultos jóvenes de 20 a 34 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anualmente en Panamá mueren aproximadamente mil personas, debido al consumo de tabaco, por lo que el Ministerio de Salud reiteró el compromiso de fortalecer las estrategias de prevención, educación, vigilancia, cesación y concienciación para proteger la salud de la población, especialmente de las nuevas generaciones.

La Segunda Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos fue desarrollada por el Ministerio de Salud, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, con el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y CDC Foundation.

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, destacó que la encuesta constituye una herramienta científica fundamental para actualizar la situación del consumo de tabaco y fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención de enfermedades y la protección de la salud de la población.

Indicó que “este estudio nos permite contar con información confiable y actualizada para continuar fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y control del tabaquismo en Panamá”.

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