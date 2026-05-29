Fotos, cartas y diarios: el nuevo libro que promete confirmar que Freddie Mercury tuvo una hija secreta

El material inédito promete aportar nuevas pistas sobre la vida privada del vocalista de Queen. (AP Photo/Marco Arndt, File)

A casi 35 años de la muerte de Freddie Mercury, el viudo de la mujer identificada públicamente solo como “B” anunció la próxima publicación de un álbum con fotografías inéditas, documentos personales y fragmentos de diarios que, según asegura, confirmarían definitivamente que el legendario vocalista de Queen tuvo una hija secreta.

La revelación surge un año después de la publicación de Love, Freddie, la biografía escrita por la autora especializada en rock Lesley-Ann Jones, que sacudió a los fanáticos al afirmar que Mercury había guardado en secreto la existencia de una hija concebida en 1976 durante una relación con la esposa de un amigo cercano.

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De acuerdo con una exclusiva publicada por el Daily Mail, Thomas —el viudo de “B”, fallecida en enero de este año— trabaja desde hace meses en un nuevo libro fotográfico que incluirá imágenes nunca antes vistas de Mercury junto a su presunta hija, además de cartas, notas manuscritas, estados bancarios y páginas de los diarios personales del artista.

“La paternidad quedará claramente establecida”, afirmó Thomas al periódico británico. Según explicó, cada fotografía seleccionada para el proyecto “ha sido analizada, autenticada y certificada por tres expertos designados por la corte”.

Según el proyecto editorial, el cantante mantenía una relación cercana y afectuosa con su presunta hija. (Photo by Phil Dent/Redferns)

El hombre aseguró además que el mismo proceso se aplicó a “los documentos escritos por su padre, sus tarjetas y notas para su hija, estados bancarios y, por supuesto, los cuadernos”. “Todo se ha hecho para garantizar que no pueda haber ninguna disputa sobre la autenticidad”, sostuvo.

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El álbum, cuya publicación está prevista para otoño de 2027, buscaría despejar las dudas que todavía existen en torno a la historia revelada en Love, Freddie. Thomas adelantó que algunas reproducciones facsimilares de los cuadernos personales de Mercury también serán incluidas. “Será un testimonio de la relación entre un padre y su hija”, declaró. Asímismo, todas las ganancias del proyecto serán destinadas a unidades de oncología pediátrica, cumpliendo así el deseo de su fallecida esposa.

Quién era “B”, la supuesta hija secreta de Freddie Mercury

La mujer conocida públicamente solo como “B” mantuvo su identidad en reserva durante toda su vida. Según Love, Freddie, trabajaba como profesional de la salud en Europa y tenía 48 años al momento de su muerte.

La historia salió a la luz gracias al libro Love, Freddie, publicado por la escritora Lesley-Ann Jones.

El Telegraph informó en enero de 2026 que la mujer falleció tras una larga batalla contra un chordoma, una forma rara de cáncer espinal. Su familia reveló que padecía esa enfermedad desde la infancia y que el cáncer reapareció años después.

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Thomas contó al Daily Mail que Mercury la llamaba cariñosamente “Bibi”, “trésor” —tesoro en francés— y también “little froggie”.

Según la biografía de Jones, la niña creció sabiendo que el líder de Queen era su padre biológico y mantuvo una relación estrecha con él hasta la muerte del cantante en 1991. La autora sostuvo que Mercury visitaba regularmente a su hija y que semanas antes de morir le entregó 17 diarios manuscritos con recuerdos personales y reflexiones íntimas.

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En el libro, la mujer describió además el vínculo con el músico. “Él me adoraba”, señaló. “Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer, para la mayoría de las personas, inusuales e incluso escandalosas. Eso no debería sorprender. Nunca disminuyó su compromiso de amarme y cuidarme”.

La supuesta hija secreta del cantante falleció en enero de 2026 tras luchar contra un raro cáncer espinal (EFE/Sergio Lainz)

Durante décadas, “B” mantuvo el secreto lejos de la esfera pública. Sin embargo, la reaparición de su enfermedad habría sido decisiva para que finalmente decidiera contar su historia.

En declaraciones a The Telegraph, Lesley-Ann Jones reveló: “Puedo decir ahora que siempre supe, mientras escribíamos el libro, que quizá ella no viviría para verlo publicado. El hecho de que sí lo hiciera fue un milagro”.

La autora explicó que el chordoma que había sufrido en la infancia “había permanecido en remisión durante mucho tiempo” antes de regresar. “La enfermedad fue el factor decisivo en su decisión de contactarme, para contar la historia de Freddie”, sostuvo.

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Jones también negó que existieran intereses económicos detrás de la revelación. “Ella no lo hizo por dinero. Tampoco me pagó. Y yo no habría aceptado un pago suyo”, declaró.

Las dudas del entorno de Mercury

Pese a las afirmaciones del libro y al nuevo proyecto fotográfico, varias personas cercanas a Freddie Mercury han puesto en duda que hubiese una hija secreta.

Entre ellas figura Mary Austin, expareja y amiga cercana del cantante, quien heredó gran parte de su patrimonio. Según las publicaciones británicas, Austin afirmó que desconocía completamente la existencia de “B”. También Anita Dobson, esposa del guitarrista de Queen Brian May, expresó no haber tenido conocimiento de esa supuesta hija.

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Personas cercanas a Freddie Mercury, como Mary Austin, dijeron desconocer la existencia de una hija. (Grosby)

Según The Telegraph, “B” se sintió “devastada” por la respuesta atribuida a Austin.

Jones, por su parte, defendió nuevamente la autenticidad de la historia frente a los cuestionamientos. “Para quienes insisten en que los diarios de Freddie Mercury fueron falsificados con IA, que su hija ‘no existe’ y que yo inventé toda la historia: esperen y verán”, declaró recientemente al Daily Mail.

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