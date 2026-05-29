Entretenimiento

Fotos, cartas y diarios: el nuevo libro que promete confirmar que Freddie Mercury tuvo una hija secreta

El viudo de la mujer identificada como “B” asegura que el material fue autenticado por expertos judiciales

Guardar
Google icon
subasta-freddie-mercury
El material inédito promete aportar nuevas pistas sobre la vida privada del vocalista de Queen. (AP Photo/Marco Arndt, File)

A casi 35 años de la muerte de Freddie Mercury, el viudo de la mujer identificada públicamente solo como “B” anunció la próxima publicación de un álbum con fotografías inéditas, documentos personales y fragmentos de diarios que, según asegura, confirmarían definitivamente que el legendario vocalista de Queen tuvo una hija secreta.

La revelación surge un año después de la publicación de Love, Freddie, la biografía escrita por la autora especializada en rock Lesley-Ann Jones, que sacudió a los fanáticos al afirmar que Mercury había guardado en secreto la existencia de una hija concebida en 1976 durante una relación con la esposa de un amigo cercano.

PUBLICIDAD

De acuerdo con una exclusiva publicada por el Daily Mail, Thomas —el viudo de “B”, fallecida en enero de este año— trabaja desde hace meses en un nuevo libro fotográfico que incluirá imágenes nunca antes vistas de Mercury junto a su presunta hija, además de cartas, notas manuscritas, estados bancarios y páginas de los diarios personales del artista.

“La paternidad quedará claramente establecida”, afirmó Thomas al periódico británico. Según explicó, cada fotografía seleccionada para el proyecto “ha sido analizada, autenticada y certificada por tres expertos designados por la corte”.

Brian May and Freddie Mercury
Según el proyecto editorial, el cantante mantenía una relación cercana y afectuosa con su presunta hija. (Photo by Phil Dent/Redferns)

El hombre aseguró además que el mismo proceso se aplicó a “los documentos escritos por su padre, sus tarjetas y notas para su hija, estados bancarios y, por supuesto, los cuadernos”. “Todo se ha hecho para garantizar que no pueda haber ninguna disputa sobre la autenticidad”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El álbum, cuya publicación está prevista para otoño de 2027, buscaría despejar las dudas que todavía existen en torno a la historia revelada en Love, Freddie. Thomas adelantó que algunas reproducciones facsimilares de los cuadernos personales de Mercury también serán incluidas. “Será un testimonio de la relación entre un padre y su hija”, declaró. Asímismo, todas las ganancias del proyecto serán destinadas a unidades de oncología pediátrica, cumpliendo así el deseo de su fallecida esposa.

Quién era “B”, la supuesta hija secreta de Freddie Mercury

La mujer conocida públicamente solo como “B” mantuvo su identidad en reserva durante toda su vida. Según Love, Freddie, trabajaba como profesional de la salud en Europa y tenía 48 años al momento de su muerte.

Freddie Mercury
La historia salió a la luz gracias al libro Love, Freddie, publicado por la escritora Lesley-Ann Jones.

El Telegraph informó en enero de 2026 que la mujer falleció tras una larga batalla contra un chordoma, una forma rara de cáncer espinal. Su familia reveló que padecía esa enfermedad desde la infancia y que el cáncer reapareció años después.

Thomas contó al Daily Mail que Mercury la llamaba cariñosamente “Bibi”, “trésor” —tesoro en francés— y también “little froggie”.

Según la biografía de Jones, la niña creció sabiendo que el líder de Queen era su padre biológico y mantuvo una relación estrecha con él hasta la muerte del cantante en 1991. La autora sostuvo que Mercury visitaba regularmente a su hija y que semanas antes de morir le entregó 17 diarios manuscritos con recuerdos personales y reflexiones íntimas.

En el libro, la mujer describió además el vínculo con el músico. “Él me adoraba”, señaló. “Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer, para la mayoría de las personas, inusuales e incluso escandalosas. Eso no debería sorprender. Nunca disminuyó su compromiso de amarme y cuidarme”.

La supuesta hija secreta del cantante falleció en enero de 2026 tras luchar contra un raro cáncer espinal (EFE/Sergio Lainz)
La supuesta hija secreta del cantante falleció en enero de 2026 tras luchar contra un raro cáncer espinal (EFE/Sergio Lainz)

Durante décadas, “B” mantuvo el secreto lejos de la esfera pública. Sin embargo, la reaparición de su enfermedad habría sido decisiva para que finalmente decidiera contar su historia.

En declaraciones a The Telegraph, Lesley-Ann Jones reveló: “Puedo decir ahora que siempre supe, mientras escribíamos el libro, que quizá ella no viviría para verlo publicado. El hecho de que sí lo hiciera fue un milagro”.

La autora explicó que el chordoma que había sufrido en la infancia “había permanecido en remisión durante mucho tiempo” antes de regresar. “La enfermedad fue el factor decisivo en su decisión de contactarme, para contar la historia de Freddie”, sostuvo.

Jones también negó que existieran intereses económicos detrás de la revelación. “Ella no lo hizo por dinero. Tampoco me pagó. Y yo no habría aceptado un pago suyo”, declaró.

Las dudas del entorno de Mercury

Pese a las afirmaciones del libro y al nuevo proyecto fotográfico, varias personas cercanas a Freddie Mercury han puesto en duda que hubiese una hija secreta.

Entre ellas figura Mary Austin, expareja y amiga cercana del cantante, quien heredó gran parte de su patrimonio. Según las publicaciones británicas, Austin afirmó que desconocía completamente la existencia de “B”. También Anita Dobson, esposa del guitarrista de Queen Brian May, expresó no haber tenido conocimiento de esa supuesta hija.

Personas cercanas a Freddie Mercury, como Mary Austin, dijeron desconocer la existencia de una hija. (Grosby)
Personas cercanas a Freddie Mercury, como Mary Austin, dijeron desconocer la existencia de una hija. (Grosby)

Según The Telegraph, “B” se sintió “devastada” por la respuesta atribuida a Austin.

Jones, por su parte, defendió nuevamente la autenticidad de la historia frente a los cuestionamientos. “Para quienes insisten en que los diarios de Freddie Mercury fueron falsificados con IA, que su hija ‘no existe’ y que yo inventé toda la historia: esperen y verán”, declaró recientemente al Daily Mail.

Temas Relacionados

Freddie MercuryQueenEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Debería haberlo hecho antes”: Jennifer Lopez habló sobre la soltería tras separarse de Ben Affleck

La artista encontró nuevas fuentes de satisfacción fuera de la vida en pareja, centrando sus esfuerzos en la reconstrucción personal y el fortalecimiento de los lazos familiares

“Debería haberlo hecho antes”: Jennifer Lopez habló sobre la soltería tras separarse de Ben Affleck

Joan Cusack, estrella de ‘Escuela del Rock’ y ‘Los Locos Addams’, luce irreconocible en su primera alfombra roja en más de 10 años

Durante más de una década, la actriz estuvo alejada de Hollywood para priorizar su vida familiar en Chicago

Joan Cusack, estrella de ‘Escuela del Rock’ y ‘Los Locos Addams’, luce irreconocible en su primera alfombra roja en más de 10 años

Nuevo golpe para Brad Pitt: su hijo Maddox pidió legalmente cambiar su apellido

El joven de 24 años ya había comenzado a usar únicamente el apellido de su madre en proyectos de cine

Nuevo golpe para Brad Pitt: su hijo Maddox pidió legalmente cambiar su apellido

Jennifer Lopez sobre su meme viral “Mi gente latino”: “Nunca me han dejado olvidarlo”

La diva del Bronx reconoció que aquella frase en los American Music Awards de 2011 se ha vuelto parte de la cultura pop

Jennifer Lopez sobre su meme viral “Mi gente latino”: “Nunca me han dejado olvidarlo”

Leo Woodall se luce como un pianista obsesivo junto a Dustin Hoffman en el thriller sonoro ‘“El Afinador"

El joven actor británico sorprende con meses de entrenamiento al piano y escenas intensas guiadas por el maestro Dustin Hoffman, explorando el peso de la hiperacusia y los dilemas morales en una trama cautivadora

Leo Woodall se luce como un pianista obsesivo junto a Dustin Hoffman en el thriller sonoro ‘“El Afinador"

DEPORTES

La frase del tenista paraguayo Daniel Vallejo sobre una jueza que desató las críticas en Roland Garros: “Estos partidos tienen que arbitrarlos un hombre”

La frase del tenista paraguayo Daniel Vallejo sobre una jueza que desató las críticas en Roland Garros: “Estos partidos tienen que arbitrarlos un hombre”

Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

Dura eliminación de la argentina Solana Sierra en Roland Garros: perdió con un doble 6-0 en menos de una hora

Juan Román Riquelme bajó al vestuario y habló con el plantel tras la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores

El argentino Mariano Puerta reveló todos los detalles de su explosiva pelea con Davidovich en pleno Roland Garros: “Llegué a un límite”

TELESHOW

Los hermanos Simeone fueron en familia a ver Rocky después de una noticia muy especial: la ovación del público

Los hermanos Simeone fueron en familia a ver Rocky después de una noticia muy especial: la ovación del público

Mario Pergolini eligió a los cinco mejores músicos del rock nacional y generó polémica: “¿Por qué no está?”

Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

Mirtha Legrand deslumbró en el desfile de Claudio Cosano: crónica de una noche con la moda como protagonista

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

INFOBAE AMÉRICA

Polvo del Sahara potenciará el calor y dificultará la visibilidad en República Dominicana

Polvo del Sahara potenciará el calor y dificultará la visibilidad en República Dominicana

La inversión privada supera los 200 millones de dólares en el Centro Histórico de San Salvador

Falta de financiamiento frena en seco proyecto del teleférico en Panamá

Bolivia: reportan el hallazgo de droga en la celda del hijo del expresidente Luis Arce

Tres horas de luz al día, la nueva normalidad que obliga a los cubanos a reinventar cada rutina