Nicaragua

Nueva plataforma opositora de derecha busca enfrentar a la dictadura de Daniel Ortega

Siete organizaciones de la oposición nicaragüense, que operan desde el exilio y en la clandestinidad dentro de Nicaragua, sellaron una alianza en Miami para lanzar la Unión Republicana – Fuerza Democrática Nicaragüense (UR-FDN)

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Ilustración de siete personas caricaturescas de diferentes edades sentadas en una mesa redonda frente a una bandera nicaragüense y palmeras estilizadas.
Caricatura editorial que muestra a siete personajes anónimos, representando a tipos centroamericanos, sentados alrededor de una mesa redonda, con la bandera de Nicaragua y palmeras de Miami de fondo, simbolizando un posible diálogo o situación política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un esfuerzo por unificar a las fuerzas de tendencia conservadora y liberal, un bloque compuesto por siete organizaciones opositoras en el exilio y con presencia clandestina dentro de Nicaragua anunció el lanzamiento oficial de una nueva plataforma política. Bajo el nombre de Unión Republicana – Fuerza Democrática Nicaragüense (UR-FDN), esta coalición se presenta ante el mundo con el objetivo de representar a la derecha democrática nicaragüense y enfrentar al régimen totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo mediante una propuesta fundamentada en la libertad, la democracia y la justicia.

El lanzamiento oficial de este bloque unificado tuvo lugar en la ciudad de Miami, Florida, el pasado domingo 24 de mayo, un punto neurálgico para la diáspora nicaragüense. Durante el evento, los líderes fundadores explicaron que la UR-FDN nace como una respuesta directa a la brutal represión ejercida por el sandinismo, el cual mantiene asediada cualquier manifestación de opinión disidente, la libertad religiosa y la libre empresa en el país centroamericano.

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La consolidación de esta plataforma busca canalizar el descontento de una ciudadanía que, según los organizadores, demanda una alternativa firmemente distanciada de las ideologías de izquierda.

En un evento clave para la comunidad nicaragüense, Gustavo Tefel presenta la "Unión Republicana Fuerza Democrática Nicaragüense" (URFDN). Descubre los objetivos de esta nueva organización para unificar a la oposición de derecha y luchar contra el régimen de Ortega-Murillo.

La estructura de la Unión Republicana – FDN se sostiene sobre una base diversa de movimientos políticos, regionales y de la sociedad civil organizada tanto dentro como fuera de las fronteras nicaragüenses. Las siete agrupaciones que dan vida a este frente son:

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  1. Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN)
  2. Iniciativa por el Cambio (IPC)
  3. YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka / Hijos de la Madre Tierra)
  4. Partido Nueva Alianza Cristiana (PANAC)
  5. Liberales de Nicaragua
  6. Diáspora Global Nicaragüense (DIAGLONIC)
  7. Monimbó Nicaragua

De acuerdo con sus coordinadores, la inclusión de estos grupos garantiza una amplia cobertura geográfica que abarca casi la totalidad del territorio de Nicaragua. El plan inmediato de la alianza es “llenar los huecos” organizativos en aquellos departamentos o municipios donde la persecución estatal dificulta el activismo, garantizando así una representación verdaderamente nacional.

Siete manos de distintos tonos de piel sostienen un escudo circular con los logos de FDN, IPC, YATAMA, PANAC, Liberales, DIAGLONIC y Monimbó. Una silueta oscura abstracta se alza a la derecha. Al fondo, una palmera y edificios de Miami.
Siete manos caricaturescas, de distintos tonos de piel, sostienen un gran escudo con los logos de FDN, IPC, YATAMA, PANAC, Liberales, DIAGLONIC y Monimbó, defendiéndose de una sombra de represión sobre un fondo con palmeras y edificios de Miami. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un liderazgo con identidad de derecha y renovación

El nuevo bloque opositor está encabezado por Gustavo Tefel como coordinador general y José María Ortega como vicecoordinador. En declaraciones a los medios, Tefel enfatizó que la selección de los integrantes de la UR-FDN se realizó bajo un criterio meticuloso, argumentando que el pueblo nicaragüense anhela un liderazgo de derecha democrática tras décadas de autoritarismo.

Por su parte, José María Ortega marcó una clara línea de diferenciación respecto a otras coaliciones opositoras preexistentes. Según Ortega, muchas de las plataformas actuales carecen de la confianza del pueblo debido a que sus filas albergan a personas que colaboraron activamente con la primera dictadura sandinista durante la década de los años 80.

La UR-FDN se proyecta, por tanto, como una fuerza renovada y limpia de nexos con el sandinismo. En un enérgico discurso, Ortega prometió luchar “con el alma y el corazón” para liberar a los ciudadanos de lo que calificó como una “tiranía cruel y dictadura atea que tiene esclavizado al país”.

A este llamado a la renovación se sumó la abogada exiliada Lesbia Vega, coordinadora del Bloque de Unidad Ciudadana, quien insistió en la necesidad de apartar los egos y los caciquismos políticos. Vega recalcó que Nicaragua requiere de servidores públicos honestos que dejen atrás las mentalidades dinásticas y los sesgos izquierdistas para empujar un cambio pleno y genuino.

Con este sólido respaldo internacional y una estructura interna articulada en la clandestinidad, la Unión Republicana – FDN inicia su camino político presentándose como la alternativa definitiva para restablecer el Estado de derecho en Nicaragua.

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