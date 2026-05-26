El Salvador

Exportaciones crecen 5% en 2026 y alcanzan su mayor dinamismo desde 2023

El valor enviado al extranjero crece en el primer cuatrimestre de 2026 frente al año previo, impulsado por camisetas, suéteres y azúcar, aunque el mayor ritmo de compras externas termina ampliando el desbalance

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Bandera de El Salvador ondeando en un puerto. Contenedores de carga apilados en primer plano y grúas de barco con buques en el fondo del Puerto de Acajutla.
La bandera de El Salvador ondea majestuosa sobre una terminal portuaria, con contenedores de carga en primer plano listos para exportación desde el Puerto de Acajutla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones acumuladas de El Salvador registraron un crecimiento sostenido en los primeros cuatro meses de 2026, alcanzando un monto de USD 2,247,8 millones, según datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR) el lunes.

Esta cifra representa un aumento de 5% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el valor acumulado fue de USD 2,140 millones y el más alto registrado desde 2023, año en que alcanzó los USD 2,260.7 millones.

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El crecimiento de las exportaciones salvadoreñas en 2026 marca un quiebre respecto al desempeño reciente del sector.

Entre enero y abril, el país acumuló ventas externas por USD 2.247,8 millones, lo que representa un avance del 5% frente al mismo periodo de 2025.

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Primer plano de contenedores rojos, azules y amarillos, con la bandera de El Salvador. Al fondo, un buque de carga y grúas en el Puerto de Acajutla bajo cielo azul.
Contenedores en primer plano y la bandera de El Salvador ondeando resaltan la actividad exportadora del país, con un buque de carga y grúas portuarias en el fondo del Puerto de Acajutla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ritmo de expansión no se observaba desde 2023, cuando las exportaciones sumaron USD 2.260,7 millones. Los datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR) destacan que la cifra actual, aunque inferior al pico de 2022 (USD 2.442,6 millones), evidencia una recuperación tras dos años de estancamiento.

El impulso en el comercio exterior provino, principalmente, del mejor desempeño de productos como camisetas y t-shirts de punto, que aportaron USD 151 millones, además de azúcar de caña o remolacha (USD 150,3 millones) y suéteres y artículos similares de punto (USD 130,3 millones).

El repunte en estas categorías permitió revertir la tendencia negativa de 2024 y 2025, cuando las exportaciones sumaron USD 2.129,4 millones y USD 2.140 millones, respectivamente.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, El Salvador experimentó una recuperación exportadora que no se veía desde 2023, luego de un periodo de caída y estancamiento. Sin embargo, este repunte no fue suficiente para modificar el saldo estructural de la balanza comercial.

Contenedores apilados en un puerto, muchos con "Made in El Salvador", la bandera de El Salvador ondeando y el Puerto de Acajutla con barcos y grúas al atardecer.
Contenedores de exportación con la etiqueta 'Made in El Salvador' y la bandera nacional ondeando en primer plano, con el bullicioso Puerto de Acajutla y sus buques de carga al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit comercial se amplía pese al crecimiento exportador

El saldo de la balanza comercial acumulado hasta abril de 2026 mostró un déficit de USD 3,702.2 millones, según los registros del BCR. Este resultado representa un deterioro respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el saldo negativo fue de USD 3,480.6 millones.

La razón de este incremento en el déficit comercial radica en que, aunque las exportaciones crecieron, las importaciones aumentaron a un ritmo mayor. Entre enero y abril, las compras externas alcanzaron los USD 5,950 millones, una cifra que supera ampliamente los USD 5,620,6 millones registrados en igual tramo de 2025.

Entre los principales bienes importados se encuentran aceites de petróleo o de mineral bituminoso (USD 662.9 millones), medicamentos (USD 231.6 millones) y vehículos para transporte de mercancías (USD 178.1 millones).

Esta composición revela una fuerte dependencia de bienes intermedios y combustibles para el funcionamiento de la economía nacional.

El saldo negativo de la balanza comercial persiste porque, aunque el sector exportador mostró señales claras de recuperación durante los primeros meses de 2026, el avance de las importaciones fue aún más acelerado.

Así, el déficit comercial de El Salvador volvió a ampliarse, superando el nivel registrado en el mismo periodo del año previo.

Trabajadoras en una fábrica de confección con máquinas de coser y prendas apiladas, junto a una vista aérea de un puerto con contenedores y un aeropuerto con un avión.
El Salvador exhibe su potencial en manufactura textil y confección, junto con el desarrollo de infraestructura logística y portuaria clave para la integración en cadenas de valor globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Concentración sectorial y tendencias

La estructura de la balanza comercial salvadoreña mantiene una tendencia de concentración en textiles y agroindustria en el rubro exportador, mientras que las importaciones se orientan principalmente a insumos, combustibles y bienes de capital.

Este patrón refuerza la permanencia de un déficit estructural, incluso en contextos de mayor dinamismo exportador.

El resultado para 2026 sugiere que, más allá de los logros puntuales en ciertos sectores, el desafío para la economía salvadoreña sigue siendo diversificar la oferta exportable y reducir la dependencia de importaciones clave. El crecimiento de las exportaciones fue relevante para el sector, pero no logró revertir el desequilibrio comercial en el corto plazo.

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