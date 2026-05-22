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‘The Boys’: el showrunner explica por qué Queen Maeve no volvió en la última temporada

El personaje interpretado por Dominique McElligott no apareció en el episodio final, pese a referencias dentro de la narrativa de la quinta temporada

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Dominique McElligott no aparece en el cierre de The Boys pese a teorías de regreso. (Captura de video)
Dominique McElligott no aparece en el cierre de The Boys pese a teorías de regreso. (Captura de video)

La serie The Boys, producida por Amazon Prime Video, ha concluido su historia con el cierre de su quinta temporada, en la que se desarrolló el episodio final de la producción.

El desenlace incluyó la resolución de varias tramas principales, aunque también dejó fuera el regreso de algunos personajes que habían sido objeto de especulación por parte de los seguidores de la serie.

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Entre las ausencias destacadas en el episodio final se encuentra la de Queen Maeve, personaje interpretado por Dominique McElligott, cuya posible aparición había sido objeto de teorías a lo largo de la temporada.

Sin embargo, el personaje no regresó en el cierre de la serie, pese a las referencias y apariciones indirectas que se realizaron durante la narrativa final.

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Queen Maeve no regresó para el cierre de 'The Boys' pese a su importancia dentro de la trama. (Captura de video)
Queen Maeve no regresó para el cierre de 'The Boys' pese a su importancia dentro de la trama. (Captura de video)

Queen Maeve fue vista por última vez en el final de la tercera temporada, cuando participó en la confrontación contra Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles.

En ese episodio, el personaje colaboró en la neutralización del antagonista tras empujarlo desde la Torre Vought, acción que provocó la liberación de una descarga que la dejó sin poderes. Tras estos acontecimientos, la historia del personaje la situó fuera de la organización y fuera del radar de los demás protagonistas.

En la quinta temporada, la serie incluyó referencias visuales al personaje en secuencias de recapitulación y menciones dentro del diálogo. Estas apariciones no implicaron su regreso dentro de la trama principal, sino que funcionaron como elementos de continuidad narrativa dentro del universo de la serie.

El showrunner de la producción, Eric Kripke, explicó en declaraciones recogidas por medios especializados que existieron conversaciones previas sobre la posibilidad de una aparición de McElligott en la temporada final.

Eric Kripke habló con Dominique McElligott para que regresara a la serie, pero no se concretó el trato. (Captura de video)
Eric Kripke habló con Dominique McElligott para que regresara a la serie, pero no se concretó el trato. (Captura de video)

Según detalló, el equipo de producción contactó a la actriz para evaluar su disponibilidad en caso de un eventual regreso del personaje. Kripke señaló que el intercambio con la artista se realizó de manera informal y sin acuerdos cerrados de producción.

De acuerdo con sus declaraciones, Dominique McElligott informó que se encontraba alejada de la actuación y que no estaba disponible en las fechas propuestas por el equipo creativo.

Nos escribimos correos, y le pregunté muy pronto, porque quería saber si estábamos preparando el terreno, ‘¿Estarías dispuesta a volver por un día? Aquí tienes las fechas’. Fue muy agradable y respetuosa, simplemente dijo: ‘Me he retirado un poco de la actuación. Ya no actúo, y de todos modos estoy ocupada en esas fechas’”, dijo.

Dominique McElligott no estaba disponible para grabar. (Captura de video)
Dominique McElligott no estaba disponible para grabar. (Captura de video)

El equipo de guionistas optó entonces por mantener la ausencia del personaje dentro de la historia final. No obstante, la narrativa incluyó elementos destinados a recordar su papel dentro de la serie y su participación en eventos clave de temporadas anteriores.

Kripke explicó que la intención del equipo fue mantener la presencia del personaje a través de referencias simbólicas dentro del montaje final.

En ese contexto, Queen Maeve es mencionada como parte de una línea narrativa que conecta a distintos personajes femeninos dentro del universo de la serie, incluyendo a Annie January y Marie Moreau, como parte de una continuidad temática.

“Queríamos rendirle homenaje; es un personaje importante, así que aparece en el resumen para mostrar que Maeve le pasó el testigo a Annie, y ahora Annie se lo está pasando a Marie, y que existe este linaje de mujeres fuertes que comenzó con Maeve”, indicó.

Annie January continuó con la imagen de la super heroína principal en la serie. (Captura de video)
Annie January continuó con la imagen de la super heroína principal en la serie. (Captura de video)

La estructura del episodio final también incorporó referencias a la evolución de varios personajes principales, en el marco de la conclusión de la historia general. Estas conexiones narrativas fueron utilizadas para cerrar arcos argumentales desarrollados a lo largo de las cinco temporadas.

El cierre de The Boys marcó el final de la adaptación televisiva del cómic del mismo nombre, desarrollado por Garth Ennis. La serie se ha mantenido durante sus cinco temporadas como una de las producciones de mayor seguimiento dentro del catálogo de Amazon Prime Video.

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