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La hija de Bruce Willis, Rumer, describe cómo ha cambiado su relación tras el diagnóstico de demencia

La actriz reflexionó sobre el impacto de la demencia frontotemporal en su familia desde el diagnóstico del actor en 2023

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Rumer Willis comparte cómo vive el proceso de salud de su padre. (Instagram)
Rumer Willis comparte cómo vive el proceso de salud de su padre. (Instagram)

Rumer Willis habló sobre la experiencia de acompañar a su padre, Bruce Willis, durante su diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD), en una entrevista con el medio The Inside Edit, en la que describió aspectos personales de su relación familiar tras el avance de la enfermedad.

La actriz, de 37 años, señaló que mantiene visitas frecuentes a su padre y que valora ese contacto en el contexto actual de su estado de salud.

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Estoy muy agradecida de poder ir a verlo. Aunque es diferente ahora, estoy muy agradecida”, indicó.

Rumer Willis describió que, en la actualidad, percibe cambios en la forma de relación con su padre. En sus declaraciones, señaló que ha observado una expresión de mayor cercanía emocional en el trato cotidiano.

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Bruce Willis
Rumer Willis aseguró que hay más cercanía con Bruce Willis desde el diagnóstico de su enfermedad. (Instagram)

Tiene una dulzura especial. Siempre ha sido una especie de tipo machista, y hay como una... frágil no es la palabra adecuada, pero... una ternura que tal vez ser Bruce Willis no le habría permitido de cierta manera”, dijo.

La actriz añadió que, a lo largo de la carrera de Bruce Willis, la imagen pública del intérprete estuvo asociada a roles de carácter fuerte o “duro”, lo que, según su testimonio, limitaba ciertas expresiones emocionales en su vida personal.

Bruce comparte tres hijas con la actriz Demi Moore: Rumer, Scout y Tallulah. Además, tiene dos hijas menores, Mabel y Evelyn, fruto de su matrimonio con Emma Heming Willis.

Bruce Willis tiene un total de 5 hijas, fruto de sus matrimonios con Demi Moore y Emma Heming. (Instagram/Demi Moore)
Bruce Willis tiene un total de 5 hijas, fruto de sus matrimonios con Demi Moore y Emma Heming. (Instagram/Demi Moore)

Durante la entrevista, Rumer Willis también se refirió a la percepción social de la enfermedad y admitió que “no tenía ni idea” de lo “prevalente” que es esta enfermedad neurológica progresiva hasta que su padre recibió el diagnóstico.

“Me parece increíble. Mucha gente se me acerca ahora y me dice: “Mi tío tuvo DFT. Mi padre tuvo esto”“, expresó.

El actor, de 71 años, fue diagnosticado en 2022 con afasia, un trastorno del procesamiento del lenguaje, y posteriormente en 2023 con demencia frontotemporal.

Este trastorno es una enfermedad neurodegenerativa que afecta áreas del cerebro vinculadas a la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Tras el primer diagnóstico, la familia anunció su retiro de la actuación.

Bruce Willis decidió retirarse de la actuación tras la revelación de su primer diagnóstico. (AP)
Bruce Willis decidió retirarse de la actuación tras la revelación de su primer diagnóstico. (AP)

Emma Heming Willis también ha hablado públicamente sobre la situación médica del actor, señalando que Bruce Willis reside actualmente en un entorno con atención permanente.

Además, ha explicado que una de las condiciones asociadas a su diagnóstico es la anosognosia, un fenómeno neurológico en el que la persona afectada no reconoce su propia enfermedad.

La escritora explicó que el protagonista de Duro de matar vive actualmente en una “segunda casa” cercana al hogar familiar, donde recibe atención las 24 horas del día.

Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas”, confesó.

Emma Heming confesó que Bruce Willis tiene que vivir en otra casa para recibir atención las 24 horas de día. (Instagram Emma Heming Willis)
Emma Heming confesó que Bruce Willis tiene que vivir en otra casa para recibir atención las 24 horas de día. (Instagram Emma Heming Willis)

Para sus hijas, Mabel y Evelyn, Heming quiso mantener un ambiente estable y adaptado a sus necesidades, sin que la enfermedad de su padre se convirtiera en el centro absoluto de la vida familiar. Lejos de estar aislado, Bruce Willis comparte momentos cotidianos con sus hijas.

Él querría que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad. Lo ven mucho, desayunan y cenan con él varias veces a la semana”, dijo Emma, dejando en claro que la conexión emocional sigue siendo fundamental.

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