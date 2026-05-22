Ozzy Osbourne volverá a convivir con sus fans a través de un avatar digital

El legado de Ozzy Osbourne seguirá activo con un avatar interactivo (Europa Press)

Un avatar digital interactivo de Ozzy Osbourne se encuentra actualmente en fase de desarrollo a través de la empresa Hyperreal, según se anunció durante el panel “The Enduring Legacy of a Rock Icon and His Family: Ozzy Osbourne and The Osbournes” en la Licensing Expo 2026.

El proyecto forma parte de una serie de iniciativas vinculadas al legado del músico, en las que también participa su familia.

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Durante el evento, Jack Osbourne, hijo del artista, explicó que la iniciativa busca recrear lo que definió como el “ADN digital” de Ozzy Osbourne, incluyendo su voz, imagen y movimientos. Según sus declaraciones, el sistema pretende integrar estos elementos en una representación virtual del músico.

Jack Osbourne señaló que la tecnología empleada permite un alto nivel de precisión en la recreación digital. En sus palabras, el avatar digital podría existir de forma permanente en entornos computacionales.

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El proyecto busca imitar la imagen y la voz de Ozzy Osbourne. (AP)

“Da un poco de miedo lo preciso que es. Él existirá digitalmente tal como es mientras tengamos ordenadores. La tecnología ha avanzado tanto que casi se puede arrastrar y soltar”, expresó.

Y añadió: “Podrías grabar una plantilla para un anuncio, indicarle literalmente lo que quieres que haga Digital Ozzy en ese anuncio y simplemente insertarlo. Ahora es así de sencillo”.

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El desarrollo del proyecto está a cargo de Hyperreal, una empresa que anteriormente ha trabajado en la creación de representaciones digitales de figuras del entretenimiento.

Entre sus proyectos previos se encuentra un avatar digital del músico Paul McCartney, utilizado en un video musical colaborativo con Beck en 2021.

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Una tecnología similar fue utilizada con Paul McCartney para un video musical. (Captura de video)

En el caso del avatar de Osbourne, su esposa y representante Sharon Osbourne también participó en la presentación del proyecto durante la convención.

Según sus declaraciones, la herramienta permitirá la interacción directa con la figura digital del artista, que responderá en su propia voz y con respuestas basadas en su estilo comunicativo.

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“Puedes preguntarle cualquier cosa a Ozzy, y él te responderá con su propia voz; las respuestas serán las mismas que Ozzy habría dado. Lo llevaremos a todo el mundo. La gente podrá hablar con él y él les responderá”, indicó.

Sharon Osbourne indicó que el objetivo del proyecto es expandir la presencia del músico a nivel global mediante formatos digitales interactivos.

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Sharon Osbourne señaló que el avatat pretende globalizar el legado de Ozzy Osbourne. (AP)

Durante su intervención, Sharon Osbourne comparó la permanencia cultural de figuras del entretenimiento con la posibilidad de extender la presencia digital de artistas mediante nuevas tecnologías.

En ese contexto, mencionó la continuidad de la figura de Elvis Presley como referencia dentro de la cultura popular, al señalar la permanencia de su influencia décadas después de su muerte.

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“Elvis murió hace 50 años, y todo el mundo conoce a Elvis. Solo quiero eso para Ozzy”, dijo.

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años, pocas semanas después de su última presentación en el concierto benéfico “Back to the Beginning”, evento en el que se celebró su trayectoria musical.

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Ozzy Osbourne falleció una semana después de su concierto con Black Sabbath. (REUTERS)

Su legado ha continuado a través de distintos proyectos desarrollados por su familia y colaboradores cercanos, entre ellos una producción cinematográfica centrada en la historia de su relación con Sharon Osbourne.

Este proyecto biográfico se encuentra en desarrollo y tiene previsto su estreno en 2028, según informó su hijo Jack.