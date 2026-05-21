Subastarán fotos inéditas de la última cena de Matthew Perry junto al elenco de ‘Friends’

Objetos personales de Matthew Perry y recuerdos de Friends serán subastados. (Captura de video)

La serie televisiva Friends concluyó en 2004 después de diez temporadas al aire. El episodio final reunió a más de 50 millones de espectadores en Estados Unidos y marcó el cierre de una de las comedias más populares de las últimas décadas.

Más de veinte años después, nuevas fotografías tomadas durante la despedida del elenco saldrán a subasta como parte de una colección perteneciente al fallecido actor Matthew Perry.

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Las imágenes, que hasta ahora no habían sido difundidas públicamente, forman parte de un álbum titulado The One With The Last Supper, nombre que hace referencia al estilo característico con el que se identificaban los episodios de Friends.

El material será incluido en una subasta organizada tras la muerte de Perry en 2023, ocurrida a los 54 años.

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Matthew Perry falleció en 2023 a los 54 años por una sobredosis de ketamina. (AP)

El actor interpretó durante una década a Chandler Bing, uno de los personajes principales de la serie. Tras su fallecimiento, se creó la Matthew Perry Foundation, organización que destinará los fondos obtenidos en la subasta a programas de apoyo para personas que enfrentan problemas de adicción.

De acuerdo con la información difundida por la casa de subastas, más de 130 objetos pertenecientes al actor serán puestos a la venta el próximo mes. Entre ellos se encuentran artículos relacionados con Friends, objetos personales y materiales vinculados a otros trabajos de Perry en televisión y cine.

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El álbum fotográfico contiene imágenes del elenco reunido alrededor de una mesa durante una cena privada realizada tras finalizar las grabaciones de la serie en 2004. Según se indicó, el álbum habría sido entregado al actor por Jennifer Aniston una vez concluida la producción.

Dentro del álbum también se encuentra una nota escrita a mano y firmada con el nombre “Jenny”, apodo asociado a Aniston. En una de las fotografías aparece Matthew Perry junto a Courteney Cox, mientras que en otra imagen se le observa sentado junto a David Schwimmer durante la reunión del elenco.

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La fotografía de Matthew Perry cenando con sus compañeros de reparto será subastada.

Además de los actores principales, en las fotografías también aparecen David Crane y Marta Kauffman, creadores de Friends y responsables del desarrollo de la serie desde su estreno en 1994.

La subasta incluirá también guiones firmados por el elenco original. Uno de los artículos destacados corresponde al libreto del episodio piloto, firmado por Perry y por los demás protagonistas de la serie: Aniston, Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Schwimmer.

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Hasta el momento, ese guion ha recibido ofertas de aproximadamente 15 mil dólares. Otro libreto correspondiente al episodio final doble, titulado The Last One, alcanzó ofertas cercanas a los 8 mil 500 dólares.

Asimismo, una colección de guiones de la décima temporada, incluidos episodios como The One With Ross’s Tan y The One Where Joey Speaks French, supera los 3 mil dólares en las pujas preliminares.

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Los guiones, propiedad personal de Matthew Perry, serán incluidos en la subasta. EFE/ Heritage Auctions

Entre los objetos personales disponibles en la venta figuran un teléfono Motorola de tapa, una cartera, una tarjeta American Express y un saco azul marino de la marca Boss utilizado por el actor.

También será subastada una copia encuadernada en cuero de las memorias de Perry, tituladas Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

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Otro de los artículos incluidos en la colección es el premio del Sindicato de Actores de Cine otorgado en 1995 al elenco de Friends por actuación destacada de conjunto en una serie de comedia.