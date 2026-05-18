Panamá

Panamá intensifica seguimiento a 439 contactos directos de dos casos importados de sarampión

El fin de semana en el país se desarrolló una campaña intensiva de vacunación contra la enfermedad

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las regiones de salud han implementado un estricto protocolo ante cualquier caso sospechoso de la enfermedad.
las regiones de salud han implementado un estricto protocolo ante cualquier caso sospechoso de la enfermedad.

Tras realizar un estricto seguimiento a 439 contactos directos de las dos personas que fueron diagnosticadas recientemente con los casos importados de sarampión, el Ministerio de Salud informó que no se han detectado nuevos casos de la enfermedad en el país.

Este fin de semana se intensificó una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión, de manera simultánea en diversos puntos estratégicos del territorio nacional.

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Como parte de esta movilización masiva de este fin de semana, diversas instalaciones sanitarias reportaron una alta actividad desde las primeras horas del día, informó el Ministerio de Salud.

En el Centro de Salud Emiliano Ponce, ubicado en el corregimiento de Calidonia, en la ciudad capital, los equipos técnicos iniciaron desde muy temprano con la aplicación de las dosis contra el sarampión a la población local.

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De manera paralela, las regiones de salud han implementado un estricto protocolo ante cualquier caso sospechoso mediante una estrategia técnica denominada "perifoco“.

La batalla contra el sarampión contempla alertar a la población para que acuda a vacunarse.
La batalla contra el sarampión contempla alertar a la población para que acuda a vacunarse.

Esta intervención consiste en visitar directamente la vivienda del paciente sospechoso y realizar un barrido de vacunación en 20 casas a la redonda para contener la propagación del virus, explicó Milagros Bosque, jefa de enfermería del Policentro Luis H. Moreno, del corregimiento de Parque Lefevre.

"Tenemos que vacunar a todos los niños, a los que tengan su esquema completo se registra, y a quienes les falte la vacuna se les coloca. Esto aplica tanto para niños como para adultos, porque la enfermedad puede afectar a ambos“, indicó la enfermera.

Las autoridades sanitarias reiteran que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, transmitida por gotitas de saliva, y que representa un peligro mortal, especialmente para los niños.

La medida más eficaz contra el sarampión, indica el Ministerio de Salud, es la prevención mediante la vacunación y el esquema oficial consta de dos dosis: la primera al año de edad y la segunda al año y medio.

Bosque recalcó que sus equipos de respuesta rápida mantienen una vigilancia activa en regiones clave como las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón y Panamá Oeste, así como en la región metropolitana, en San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Este, resultando negativas todas las personas monitoreadas hasta el momento.

Adultos mayores, mujeres, jóvenes y niños acudieron a aplicarse la vacuna contra el sarampión.
Adultos mayores, mujeres, jóvenes y niños acudieron a aplicarse la vacuna contra el sarampión.

El Ministerio de Salud también hizo un llamado con carácter de “urgencia” para que las embarazadas y adultos mayores acudan a vacunarse contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), otro agente infeccioso que ataca el sistema respiratorio y que puede causar complicaciones graves o la muerte en estas poblaciones vulnerables.

En tanto, el ente de salud informó Panamá consolidó su papel como actor clave en la gobernanza de la salud global durante la 44.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (PBAC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada en Ginebra.

La delegación panameña participó en los debates estratégicos sobre el desempeño del presupuesto por programas 2024-2025, el marco de financiación 2026-2027 y los informes relacionados con auditoría, recursos humanos, cumplimiento institucional y sostenibilidad financiera de la OMS.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, Panamá destacó la importancia de fortalecer la transparencia, la eficiencia operativa y la rendición de cuentas dentro del organismo, subrayando que los recursos financieros deben traducirse en resultados concretos para los países, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

Asimismo, la representación participó en el análisis sobre el estado de las contribuciones financieras de los Estados Miembros, enfatizando la necesidad de cumplir oportunamente con los compromisos económicos para garantizar la estabilidad y previsibilidad del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud.

Panamá participó en la 44.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración de la OMS, celebrada en Ginebra.
Panamá participó en la 44.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración de la OMS, celebrada en Ginebra.

En el marco de la agenda, los delegados nacionales mostraron especial interés en las reformas de gobernanza impulsadas por los Estados miembros, así como en el fortalecimiento de los mecanismos de evaluación y supervisión institucional, considerados fundamentales para mejorar la eficacia del sistema global de salud.

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