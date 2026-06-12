Billy Ray Cyrus habló sobre la enfermedad que puso en jaque su vida: “Tuve un milagro”

Billy Ray Cyrus afirmó en un podcast de YouTube que no mira atrás y que apuesta por avanzar hacia el futuro de su carrera musical (YouTube: @People)

Billy Ray Cyrus repasó, en una entrevista para People, los momentos principales de su vida y trayectoria musical. Desde sus orígenes en Tennessee hasta la superación de una enfermedad, el cantante se centró en el valor de avanzar hacia el futuro: “No tengo tiempo para mirar atrás. No quiero gastar ni un segundo mirando atrás”.

Billy Ray Cyrus comparte vivencias que abarcan su crecimiento personal, las lecciones heredadas por su familia, la superación de adversidades y la importancia del legado artístico. El músico detalla cómo sus experiencias y relaciones han marcado su carrera, y señaló la creatividad y el apoyo familiar como motores de sus cambios en su carrera.

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El artista comenzó relatando cómo en 2020 planeaba celebrar los logros obtenidos con Old Town Road y vivir un respiro profesional. “Nunca he dicho que me voy a retirar. Jamás he dicho, ‘Voy a terminar esto y me retiraré’”, recordó en el podcast de YouTube.

Billy Ray Cyrus destacó que la música en su familia surge de un talento heredado y que ese don también pasó a sus hijos (Photo by Steve Granitz/WireImage)

La llegada de la pandemia truncó sus planes y lo llevó a una etapa de creatividad y reflexión junto a su perro Tommy Jack. “Me gusta cómo se ve todo ahora. Vamos a imaginar un gran futuro, hacer cosas divertidas, creativas, canciones que te muevan, que ojalá muevan a otros, y luchar por un propósito”.

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La influencia de su familia en la música

La conversación se centró en la influencia familiar dentro de su carrera musical. Cyrus resaltó su formación, enfatizando el talento heredado de su madre y su padre: “Ninguno de nosotros recibió formación. Es algo que llevamos en la sangre, el poder tocar de oído”.

Agregó que ese don continuó en la nueva generación. “Tuve la suerte de heredarlo, y mis hijos también lo tienen”. Para Cyrus, su nuevo álbum junto a Braison y Noah representa una celebración de la familia: “Este álbum junto a Braison y Noah es una celebración de nuestra familia”.

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El nuevo álbum de Billy Ray Cyrus con Braison y Noah funciona como una celebración familiar y como parte de su legado artístico (YouTube: @People)

Hannah Montana y la muerte de su padre

A lo largo del podcast de YouTube, Cyrus evocó el impacto de Hannah Montana en su vida personal y profesional. Describió la serie como un proyecto creativo y familiar. “Me encantó ser Hannah en aquel entonces. Sigo disfrutándolo ahora”, dijo.

Narró anécdotas del rodaje, incluyendo su insistencia en filmar en Tennessee, Estados Unidos: “Les dije: ‘Esto sería genial si Miley realmente viniera a Tennessee. Ni siquiera tendría que actuar’”. La celebración del vigésimo aniversario de la serie coincidió con un episodio de pérdida profunda: la muerte de su padre, conocido como “Pappy” por Miley y la familia. “Es difícil creer que, en estos 20 años, durante el primero, mi padre falleció”, recordó.

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Ese evento marcó la filmación del episodio I Want My Mullet Back. “Mientras hacíamos esos primeros episodios, mi papá empezó a ir al médico por cáncer, y él me decía siempre: ‘Las cosas van de regular a bien’”. Durante la producción, recibió la noticia de la muerte de su padre. Miley le preguntó: “¿Qué diría Pappy?”. El músico respondió: “Sé lo que diría: ‘El show debe continuar’. Tú y yo subimos al escenario, hacemos nuestra canción y después vamos a darle sepultura”.

La muerte de su padre por cáncer coincidió con los primeros años de Hannah Montana y marcó a Billy Ray Cyrus durante la producción de la serie

La enfermedad y su recuperación

El relato cambió de tono cuando Billy Ray Cyrus abordó una enfermedad que casi le cuesta la vida. “Me enfermé gravemente y casi muero”, compartió en el podcast de YouTube. Afirmó que la fe fue clave en su recuperación: “En el último momento, se respondió una oración. Puse mi rodilla en la roca y pedía: ‘Dios, necesito un milagro’”.

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Luego contó: “Fui al hospital, y me dijeron: ‘Está curado’. Tuve un milagro. Amor, esperanza, música, alegría, cosas que había olvidado cómo se sentían”. Durante ese periodo, la música fue su refugio. “Esa canción en el disco de Noah, ‘Don’t Put It All On Me’, fue lo único que, de alguna manera, me dio paz. La escuchaba todo el día”.

Con gratitud, el cantante valoró el impacto de sus hijos en este proceso. “Este álbum junto a Braison y Noah, y volver a celebrar juntos el aniversario con Miley, es motivo de alegría”.

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Billy Ray Cyrus contó que una enfermedad grave casi le cuesta la vida y que la fe, la música y su familia fueron claves en su recuperación (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Nuevos proyectos y legado

Cyrus narró cómo los proyectos recientes alimentan su motivación diaria. “Sigo escribiendo canciones nuevas. Tengo 2 o 3 álbumes listos”, afirmó. El apoyo de Elizabeth fue clave en su regreso a los escenarios y en su participación en la televisión internacional: “Ella fue quien me dijo que debía hacer ‘Masked Singer’ para recuperarme. Si logras ponerte un disfraz de lechuza de 113 kg y cantar en televisión mundial, entonces eres cantante. Es hora de volver”.

El reconocimiento familiar adquirió significado: “Braison empezó a decir, ‘Papá, nunca antes me había gustado tanto cómo cantas’”. El artista reiteró su convicción de no aferrarse al pasado: “No me quejo de nada. Ni siquiera quiero perder el tiempo mirando atrás. Pase lo que pase, mi legado está aquí”.

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Para Billy Ray Cyrus, la vida implica adaptarse y renovarse constantemente. “A veces cambio después de mucho tiempo, cuando por fin encuentro el coraje y decido comprometerme mentalmente a avanzar. Así es como han sido siempre las cosas para mí”.